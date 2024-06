ニコール・キッドマン(56)が、米ロサンゼルスで開催された映画『ファミリー・アフェア(原題:Family Affair)』のプレミア上映会に出席した。ニコールは、身体にフィットしたコルセット風のロングドレスを纏い、会場のレッドカーペットに登場した。このドレス姿にファンからは、「非の打ち所がない!」といった絶賛の声があがっている。【この記事の動画を見る】現地時間13日、米ロサンゼルスのハリウッドにある歴史的な映画館「エジプシャン・シアター」で、Netflix映画『ファミリー・アフェア』のプレミア上映会が開催された。

今月28日に配信される同作は、ニコール・キッドマン(56)、ザック・エフロン(36)、ジョーイ・キング(24)らが出演するロマンティック・コメディだ。ジョーイ演じる“ザラ”は、ザック演じる映画スター“クリス・コール”の私設秘書として働いている。ある日、ザラはシングルマザーの母親が、クリスと秘密の恋愛関係にあることを知ってしまうのだ。ザラの母親役はニコールが演じている。この日、会場のレッドカーペットでは、ニコールが身体にフィットする淡いピンクのドレスを纏って登場した。ストラップレスのボディスはコルセット風で、胸元が大きく開いた大胆なデザインだ。床まで伸びるスカートはストレートのラインを描いており、太腿まである深いスリットが入っている。ニコールはスリットの間から素足を披露し、ドレスと同色のサンダルヒールを履いていた。ピンクブロンドに染めたストレートのロングヘアをポニーテールでまとめ、耳にはダイヤモンドを配したゴールド・イヤリングを着用。首にはドレスとお揃いのスカーフとゴールドの太いチョーカーを合わせた。ブレスレットや指輪もゴールドで統一している。ニコールの美しいドレス姿に、ファンはSNSでこのようなコメントを送った。「ニコールは、いつも完璧な着こなしをしている!」「ニコール・キッドマンは、長期にわたり、ずっとセクシーだね。」「なんてこと。彼女は非の打ち所がないわ!」レッドカーペットでは、ニコールが共演者のザックやジョーイと寄り添い、写真撮影をする場面もあった。ジョーイが着ていたのは、バラのモチーフを配した透けるシアー素材の衣装だ。クロップ丈のトップスとミディ丈のスカートを合わせたアンサンブルで、引き締まった腹部を披露した。ウェーブをかけたブロンドのロングヘアを下ろし、黒いプラットフォームヒールを履いていた。ザックはグレンチェックのスーツに、黒いTシャツと靴を合わせたスマートな装いだった。画像は『Nicole Kidman Instagram「With my #Expats family」「…And what an affair it was!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)