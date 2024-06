withus、6月と7月に東京でライブを開催決定！様々なイベントDAYも

韓国のボーイズグループwithusが、東京のFC LIVE SHINJUKUにて「withus 2024 LIVE IN JAPAN」を開催する。withusは2020年11月にデビューした5人組ボーイズグループで「with」と「us」を合わせ音楽を通じてファンとwithusが一緒に成長しようという意味が込められており、K-POPと韓国伝統的美を融合させた強烈なインパクトのあるコンセプトチームとして話題を集めている。

メンバーのジュニョクは「青春スター」から生まれたn.SSignのメンバーとして現在活躍中で、今回のイベントはジュニョプ、ラック、チャンヒョン、ファンロクの4名で行われる。withusは今年の2月と3月に大阪にて「2024 withus LIVE in OSAKA START ON」を、4月と5月には「2024 WITHUS LIVE IN OSAKA GOLDEN TIME」を開催し、多くのファンの関心を集めた。そして今回、東京のFC LIVE SHINJUKUにて「withus 2024 LIVE IN JAPAN」を6月29日(土)から7月28日(日)まで開催することが発表され、東京のファンに会いに行く。約1ヶ月ぶりの来日となる今回のイベントでは、2公演の無料プロモーションイベントDAYを始め、好きなものにサインを書いてもらうことができる私物サインDAYやメンバーが制服衣装でパフォーマンスをする制服DAYなど、様々なイベントDAYも予定されている。withusの魅力である独特な珍しいジャンルテイストの音楽や強烈なインパクトのあるパフォーマンスはもちろん、さらに成長した彼らの姿にも注目してほしい。

■イベント概要

「withus 2024 LIVE IN JAPAN」

日時:6月29日(土)〜7月28日(日)

※詳細スケジュールはチケットサイトにてご確認ください。



会場:FC LIVE SHINJUKU

(東京都新宿区歌舞伎町2-19-15てなむタウンビル10F)



チケット代金:前売 4,500円(税込)/全席自由・整理番号順入場

チケット販売期間:好評発売中〜各公演4日前 23:59まで

チケットサイトはこちら



