Uru、過去3枚のアルバムの“Cover Complete Edition”を配信リリース！未配信だったカバー曲全11曲もサブスク化

■「未配信だったカバー曲11曲も含め、私も思い出と一緒に振り返りながら聴いてみようと思います。みなさんも、ぜひゆっくりとお聴きください」(Uru)

Uruがデビュー8周年を迎えたメジャーデビュー記念日となる6月15日、過去3作品のアルバム『モノクローム』『オリオンブルー』『コントラスト』の“Cover Complete Edition”を配信リリースした。

「あなたがいることで」「それを愛と呼ぶなら」「プロローグ」といった1億ストリーミングを越える代表曲から、初のアップナンバーシングルとして話題を呼んだ「アンビバレント」までのオリジナル楽曲はもとより、「THE OVER」(UVERworld)、「OH MY LITTLE GIRL」(尾崎豊)、「カムフラージュ」(竹内まりや)、「このまま君だけを奪い去りたい」(DEEN)、「白い恋人達」(桑田佳祐)、「たしかなこと」(小田和正)、「Pretender」(Official髭男dism)、「真赤」(My Hair is Bad)、「Missing」(久保田利伸)、「木蓮の涙」(スターダスト・レビュー)といった、これまで未配信だったUruのルーツとなるカバー曲全11曲も配信された。

なお、TikTok、Instagram、YouTubeのUruオフィシャルアカウントでは、Uruが手書きで書いた歌詞とともに動画を投稿していく企画もスタートする。

リリース情報

2024.06.15 ON SALE

DIGITAL ALBUM『モノクローム』Cover Complete Edition

2024.06.15 ON SALE

DIGITAL ALBUM『オリオンブルー』Cover Complete Edition

2024.06.15 ON SALE

DIGITAL ALBUM『コントラスト』Cover Complete Edition

