今回、<SATANIC CARNIVAL 2024>のオープニングアクトに抜擢されたWHISPER OUT LOUDにとって、初めて立つサタニックは、ある意味、チャレンジングなステージになった。なぜなら、ステージで華麗なステップを踏んでみせるMotokichi(Vo)がフロントに立つこの3人組(+サポートドラマー)が身上としているR&B由来のダンスグルーブは、どちらかと言うと、観客が<SATANIC CARNIVAL>に求めるもののド真ん中にあるものではないからだ。それを踏まえた上で、WHISPER OUT LOUDのメンバー達がこのステージに立っていることは、後述するMotokichiの言葉からも明らかだったが、だからこその熱演だったのだと思う。

■セットリスト

1. Never Grow Up

2. MAGIC

3. One More Time

4. Take Control

5. Face My Fate

6. Memories

■<SATANIC CARNIVAL 2024>

6月15日(土) 幕張メッセ国際展示場 9-11

・物販 / FOOD AREA:start 9:30

・ライブ観覧エリア:open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定

▼出演者 ※28組

04 Limited Sazabys

HIKAGE

10-FEET

HOTSQUALL

Age Factory

Ken Yokoyama

バックドロップシンデレラ

Maki

The BONEZ

NOISEMAKER

BRAHMAN

マキシマム ザ ホルモン

Dizzy Sunfist

OVER ARM THROW

dustbox

Paledusk

ENTH

ROTTENGRAFFTY

Fear, and Loathing in Las Vegas

サバシスター

FIGHT IT OUT

SPARK!!SOUND!!SHOW!!

FOMARE

SHADOWS

ハルカミライ

四星球

HEY-SMITH

[OA]WHISPER OUT LOUD

▼チケット

・オフィシャルHP先行 \10,800

・各種プレイガイド先行 \11,000

・一般 \11,000

午前10時30分。荘厳なSEとともにEVIL STAGEに登場した3人は「Never Grow Up」「MAGIC」を立て続けに披露する。オートチューンも使うMotokichi。ファンキーなカッティングに加え、フレーズをきらめかせるKanato(G)。メロディアスなフレーズにスラップも交えるTK(B)。R&Bのエッセンスをラウドロックなバンドアンサンブルに落とし込んだ演奏を、どう楽しもうか考えている観客にMotokichiが声を掛ける。「頭じゃなく、体で行こう!」そして、「跳べ!跳べ!」と言いながら、Motokichi自ら跳んでみせると、観客も跳ね始める。ステージを動きながら、軽やかにステップを踏むMotokichiのダンスにも力が入る。──徐々に観客の数も増えてきた。「残念ながら、俺達のライブはモッシュもダイブも起きません。だけど、みんなの人生を変えるためにここに立っています。それが本当かどうか、証明してやる。最後までついてこい!」(Motokichi)そこから、バラードと思わせ、サビではドラムのキックが4つ打ちになる「One More Time」、ダンサブルな「Take Control」、Kanatoが轟音のリフを奏でた壮大な世界観を持つ「Face My Fate」と曲を繋げながら、「跳んで、跳んで、遊び尽くそうぜ!」「もっと跳べんのか!?おまえらの本気を見せてみろ!」とMotokichiは観客を煽ることも忘れない。スタイリッシュでクールなビジュアルとは裏腹の、観客に食らいつくようなパフォーマンスが観客の気持ちを掴んだことは、観客がバンドに贈った大きな拍手からも明らかだった。そして、ラストを飾ったエモいメロディックロックナンバー「Memories」では、観客が手を振りながら、シンガロング。「伝えたいことはたくさんあるけど、この25分じゃ難しい。今日、ちょっとでもいいと思ったら、ワンマンに遊びにきてください。みんな、手を見せて! ありがとう! その手を掴んで、離さないから、これからもよろしく!」そんなちょっとクサい言葉も観客が温かい拍手を贈るからさまになる。なんだ、<SATANIC CARNIVAL>の観客、思っていた以上にやさしいな。そう思ったら、ちょっと胸アツになった。もちろん、腹を括ったバンドが熱演を繰り広げたからこその結果だと思うが、確かにそこにはハートウォーミングな空気が溢れていた。「自分たちらしく、しっかりとオープニングアクトとして、トップを飾りたい」とMotokichiはインタビューで語っていたが、その言葉通り自分達らしさを貫き、オープニングアクトの役目を完遂したWHISPER OUT LOUDに拍手喝采。取材・文◎山口智男撮影◎スズキコウヘイ