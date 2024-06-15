張本＆早田 WTTスターコンテンダーで日本の卓球界を牽引
『WTTスターコンテンダーリュブリャナ2024』6月11日（火）～16日（日）開催！
結果速報・配信情報 https://tvtokyo.tv/3XivBkM
卓球WTTスターコンテンダーリュブリャナ(スロベニアの首都)2024に、パリオリンピック出場が内定している張本・早田ペアが登場した。
日本最強ペアが、第1ゲームから圧倒的なプレーを見せた。
張本選手の強烈なバックハンドが炸裂し、息の合ったプレーで第1ゲームを制す。
その後も世界ランキング3位の実力を見せつけ、試合を圧倒し、ベスト4に進出した。
早田選手は女子シングルス2回戦で、ルーマニアのサマラ選手と対戦した。
第1ゲームを落としたが、第2ゲームから本領を発揮し、強烈なフォアドライブ、通称「ひなドライブ」で試合を振り出しに戻す。
その後、連続して2ゲームを取り、逆転勝利を収めた。
これにより、早田選手は3回戦進出。
＜大会名称＞
WTTスターコンテンダーリュブリャナ2024（スロベニア）
＜開催期間＞
2024年6月11日 - 16日
＜会場＞
スロベニア リュブリャナ
＜日程＞
予選 6月11日（火）～12日（水）
本戦 6月13日（木）～16日（日）
混合ダブルス 決勝 6月15日（土）
男女シングルス、男女ダブルス 6月16日（日）
＜配信情報＞
DAY3 Table1｜6月13日（木）
Session1｜20:00：https://youtube.com/live/nhizediMnPo
Session2｜25:00：https://youtube.com/live/QTQ57WLvfhY
DAY4 Table1｜6月14日（金）
Session1｜20:00：https://youtube.com/live/an_v9DnTnoQ
Session2｜25:00：https://youtube.com/live/t96kIBi1Ikc
DAY5 Table1｜6月15日（土）
Session1｜20:00：https://youtube.com/live/62GbRO7rps4
Session2｜25:00：https://youtube.com/live/O51NFRpBFJ4
DAY6 Table1｜6月16日（日）
Session1｜20:00：https://youtube.com/live/Tpwk_mwf_70
Session2｜25:00：https://youtube.com/live/nuvmjsloKEM
＜出場選手＞
■男子
張本智和（智和企画）
戸上隼輔（井村屋グループ）
松島輝空（木下グループ）
篠塚大登（愛知工業大学）
及川瑞基（岡山リベッツ）
■女子
早田ひな（日本生命）
張本美和（木下グループ）
伊藤美誠（スターツ）
平野美宇（木下グループ）
木原美悠（木下グループ）
長粼美柚（木下グループ）