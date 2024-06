BTOB プニエル、6月19日にソロカムバック決定！新曲「MIoBI」MV予告映像を公開

BTOBのプニエルが、ソロ歌手としてカムバックする。13日午後6時、公式YouTubeチャンネルを通じてデジタルシングル「story of my L:ife」のタイトル曲「MIoBI(Make It or Break It)」のミュージックビデオ予告映像、14日正午にメインアートワークがそれぞれ公開された。ミュージックビデオ予告映像には、夕焼けの海辺を裸足で歩くプニエルの姿が収められており、世界中のファンを熱狂させた。また、ここに波とカモメの鳴き声など、リアルで躍動感あふれるサウンドが加わり、目と耳を同時に魅了した。

帽子をかぶり直したプニエルは、つま先で水を跳ね返しながら、引き続き前に進み、すぐに画面の外に消えて映像は終わる。まるで映画のワンシーンのように、生き生きとした映像美が際立つ予告映像は、短い分量にもかかわらず強い余韻を残し、ミュージックビデオのフルバージョンに対する好奇心を刺激した。メインアートワークは、青い海の上空にハート型の雲でいっぱいになっており、砂浜に立つプニエルの姿が可愛いイラストで表現されている。夏にピッタリの澄んだ青い色合いとユニークな雰囲気が、新しく披露する音楽に対する期待をさらに高めた。彼がソロとして新曲を発表するのは、2021年に発売したデジタルシングル「Valentine」以降、約3年4ヶ月ぶりだ。今回のデジタルシングルには、タイトル曲「MIoBI(Make It or Break It)」と「Come Home」の2曲が収録される。タイトル曲「MIoBI(Make It or Break It)」は、過去に誰かとの深い関係を通じて与えられた自分だけの輝かしい時代を回想し、再びその時のエネルギーを感じたいという気持ちが込められた楽曲だ。自ら作詞と作曲に参加し、ロックジャンルのダイナミックさと、ラッパーとしてこれまで簡単に見ることができなかったプニエルの爽やかな歌声が調和を成す。デジタルシングル「Valentine」は今月19日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。