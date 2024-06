◆バレーボール ネーションズリーグ女子福岡大会1次リーグ最終週 日本―セルビア(15日、北九州市・西日本総合展示場)

日本バレーボール協会は女子日本代表の出場登録メンバーの変更を発表した。田中瑞稀(JT)=長崎県佐世保市出身=が登録され、黒後愛(埼玉上尾)が外れた。セルビア戦は19時20分開始予定。

14日に6大会連続14度目の五輪となるパリ切符が確定した日本。15日はセルビア、16日は米国といずれも五輪出場国との対戦となる。過去セルビアとは10勝14敗。セルビアは2016年リオデジャネイロ五輪では銀、21年東京五輪では銅メダルを獲得している。

女子日本代表出場メンバー

1 岩崎こよみ S 埼玉上尾

2 林 琴奈 OH JT

3 古賀紗理那 OH NEC

4 石川 真佑 OH ノバーラ

6 関 菜々巳 S 日本協会

7 渡邊 彩 MB 久光

8 小島満菜美 L NEC

9 田中 瑞稀 OH JT

10井上愛里沙 OH 姫路

11山田二千華 MB NEC

12福留 慧美 L デンソー

15宮部 藍梨 MB 姫路

20荒木 彩花 MB 久光

21和田由紀子 OH 日本協会

【注】数字は背番号。Sがセッター、OHがアウトサイドヒッター、MBがミドルブロッカー、Lがリベロ