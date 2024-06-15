全英アルバム・チャート、テイラー・スウィフトの最新作が6週目の1位で自己ベストに
今週のUKアルバム・チャートは、テイラー・スウィフトの最新作『The Tortured Poets Department』が非連続6週目となる1位に輝き、『Midnights』（2022年）の5週間（非連続）を上回り、英国における自己最長をマークした。
先週（6月9日）にUKツアーをスタートしたテイラーは、今週、『Lover』が7位、『1989 (Taylor’s Version)』が9位に再エントリーし、計3作がトップ10入りしている。
今週はこのほか、ノルウェー出身のシンガー・ソングライター、オーロラの最新作『What Happen To The Heart？』が8位にチャート・インしている。
シングル・チャートの首位も先週と変わらず、エミネムの「HOUDINI」が連続2週目の1位を獲得した。エミネムにとって11曲目の全英NO.1シングルだが、意外にも2週以上トップに輝くのは、これが初だという。
2位も同じく、サブリナ・カーペンターの「Espresso」がキープ。サブリナは新曲「Please, Please, Please」が3位に初登場し、2〜3位を占めた。今週新たにトップ10入りしたニュー・シングルは同曲のみだった。
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Ako Suzuki
Houdini becomes first Eminem single to spend 2 weeks at Number 1 in the UK https://t.co/MjfdJW9HLj— Official Charts (@officialcharts) June 14, 2024