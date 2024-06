6月15日に、メジャーデビュー8周年を迎えたUruが、過去3作品のアルバム『モノクローム』『オリオンブルー』『コントラスト』に関し、それぞれカバー盤としてパッケージリリースされていた内容を全曲網羅した「コンプリートエディション」をサプライズで配信リリースした。「今日6月15日にデビュー8周年を迎えました。いつも応援していただきありがとうございます。これまでにリリースしてきたアルバム3作品のコンプリートエディションが今日から配信リリースとなりました。未配信だったカバー曲11曲も含め、私も思い出と一緒に振り返りながら聴いてみようと思います。みなさんも、ぜひゆっくりとお聴きください。」──Uru

コンプリートエディション













■「モノクローム 」Cover Complete Edition配信 https://bio.to/smar.lnk.to/PZunx41.追憶のふたり2.奇蹟3.フリージア4.鈍色の日5.ホントは、ね6.しあわせの詩7.Sunny day hometown8.fly9.The last rain10.いい男11.アリアケノツキ12.娘より13.すなお14.星の中の君[COVER SONG]1.楓(スピッツ)2.たしかなこと(小田和正)3.木蘭の涙(スターダスト・レビュー)4.THE OVER(UVERworld)5.OH MY LITTLE GIRL(尾崎豊)6.真赤(My Hair is Bad)7.ハッピーエンド(back number)8.糸(中島みゆき)■「オリオンブルー 」Cover Complete Edition配信 https://bio.to/smar.lnk.to/y3GJek1. プロローグ2. 今 逢いに行く3. あなたがいることで4. space in the space5. Marry6. 願い7. Don't be afraid8. 頑な9. いい女10. PUZZLE11. Scenery12. 横顔13. rememberSpecial Track14. Binary Star SawanoHiroyuki[nZk]:Uru[COVER SONG]1.3月9日(レミオロメン)2.カムフラージュ(竹内まりや)3.白日(King Gnu)4.このまま君だけを奪い去りたい(DEEN)5.Funny Bunny(the pillows)6.Pretender(Official髭男dism)7.若者のすべて(フジファブリック)8.雪の華(中島美嘉)■「コントラスト 」Cover Complete Edition配信 https://bio.to/smar.lnk.to/3Komtt1.それを愛と呼ぶなら2.そばにいるよ3.恋4.ランドマーク5.Love Song6.ポジティ部入部7.セレナーデ8.Break9.無機質10.脱・借りてきた猫症候群11.ハクセキレイ12.ファーストラヴ13.振り子[COVER SONG]1.再会 Self-cover ver. (LiSA×Uruセルフカバー)2.なんでもないよ、 (マカロニえんぴつ)3.ドライフラワー (優里)4.Missing (久保⽥利伸)5.別の人の彼女になったよ (wacci)6.勿忘 (Awesome City Club)7.白い恋人達 (桑田佳祐)8.奏(かなで) (スキマスイッチ)