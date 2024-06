◆Snow Man、11枚目シングルジャケット写真など解禁

【モデルプレス=2024/06/15】Snow Manが、7月31日に11枚目となる両A面シングル「BREAKOUT/君は僕のもの」のジャケット写真・新ビジュアル・カップリングを含む商品内容が解禁された。両A面Singleとなる本作は対象的な2曲に仕上がっており、ラウール主演映画「赤羽骨子のボディガード」の主題歌「BREAKOUT」はロックテイストなダンスナンバー、渡辺翔太主演ドラマ「青島くんはいじわる」(テレビ朝日系オシドラサタデー)の主題歌「君は僕のもの」は、明るい王道ラブソングだ。

◆商品詳細

今回解禁されたジャケット写真は初回A盤・初回B盤・通常盤の3パターン。初回A盤では「エッジ」「ハード」「ストリート感」をテーマに「攻めのSnow Man」を表現する。初回B盤では「柔らかさ」「夏の休日」「爽やかさ」をテーマに「優しいSnow Man」を表現する。通常盤では2曲の世界観をバランス良く伝えるために、「攻め」と「優しさ」を交えた構成で表現する。また、今回新たに公開されたビジュアルは「君は僕のもの」の世界観を表現する優しげなカラーのスタイリングで、すでに解禁された「BREAKOUT」のビジュアルとは対照的に、爽やかな楽曲の雰囲気を表すカットに仕上がっている。さらに今回、タイトル未定となっていたカップリング2曲(通常盤に収録)のタイトルと詳細も解禁。また、既報の通り購入特典として「"僕は君のもの"お守りキーホルダー直筆メッセージ(プリント)入り」(各形態メンバーソロのミニアクリルキーホルダー3個セット)も決定している。(modelpress編集部)・初回盤A SG+DVDスリーブ仕様・シリアルナンバー封入【CD収録内容】BREAKOUT君は僕のもの【DVD収録内容】・「BREAKOUT」Music Video・「BREAKOUT」Music Video(Dance Ver.)・「BREAKOUT」マルチアングル映像・Behind The Scenes・初回盤B SG+DVDスリーブ仕様・シリアルナンバー封入【CD収録内容】君は僕のものBREAKOUT【DVD収録内容】・「君は僕のもの」Music Video・「君は僕のもの」マルチアングル映像・2024 チーム対抗スノ五輪・通常盤 CD Only初回仕様:スリーブ・フォトブック付・シリアルナンバー封入【CD収録内容(予定)】BREAKOUT君は僕のものドレス&タキシードWhat's your color?BREAKOUT (Instrumental)君は僕のもの (Instrumental)ドレス&タキシード(Instrumental)What's your color?(Instrumental)・CD購入者特典「“僕は君のもの”お守りキーホルダー 直筆メッセージ(プリント)入り」(各形態メンバーソロの3個セット)初回盤A:“僕は君のもの”お守りキーホルダー3個セット(岩本照・深澤辰哉・ラウール)初回盤B:“僕は君のもの”お守りキーホルダー3個セット(渡辺翔太・向井康二・阿部亮平)通常盤:“僕は君のもの”お守りキーホルダー3個セット (目黒蓮・宮舘涼太・佐久間大介)※特典は後日発表。※特典は数量限定。※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合あり。【Not Sponsored 記事】