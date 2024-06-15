来週の【重要イベント】機械受注、米小売売上高、米CB景気先行指数 (6月17日～23日) 来週の【重要イベント】機械受注、米小売売上高、米CB景気先行指数 (6月17日～23日)



――――――――――――――――――― 6月17日 (月) ――

◆国内経済

★4月機械受注 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・インド、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、トルコ、南アフリカ市場休場

★中国MLF（中期貸出制度）金利 (10:20)

・中国5月新築住宅販売価格 (10:30)

★中国5月鉱工業生産指数 (11:00)

★中国5月小売売上高 (11:00)

★中国1-5月固定資産投資 (11:00)

・中国1-5月不動産開発投資 (11:00)

・米国6月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

・EU非公式首脳会合

【海外決算】

[米]レナー



――――――――――――――――――― 6月18日 (火) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア、トルコ市場休場

・ドイツ6月ZEW景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏5月消費者物価指数[確報値] (18:00)

・ユーロ圏6月ZEW景況感指数 (18:00)

★米国5月小売売上高 (21:30)

★米国5月鉱工業生産指数 (22:15)

・米国5月設備稼働率 (22:15)

・米国4月企業在庫 (23:00)

・米国4月対米証券投資 (19日5:00)

・米国20年国債入札

・オーストラリア中銀が政策金利を発表

・ハンガリー中銀が政策金利を発表

◆新規上場、市場変更 など

★インテグループ <192A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 6月19日 (水) ――

◆国内経済

・日銀金融政策決定会合議事要旨 (4月25・26日開催分、8:50)

・国際決済銀行（BIS）国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果[3月末現在]（8：50）

・5月貿易収支 (8:50)

・5月首都圏マンション市場動向 (13:00)

・5月訪日外客数 (16:15)

◆国際経済ｅｔｃ

・米国市場休場（ジューンティーンス：奴隷解放記念日）・トルコ休場

・英国5月消費者物価指数 (15:00)

・ユーロ圏4月経常収支 (17:00)

・ユーロ圏4月建設業生産高 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国6月NAHB住宅市場指数 (23:00)

・ブラジル中銀が政策金利を発表

◆新規上場、市場変更 など

★ライスカレー <195A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 6月20日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・5月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

・6月月例経済報告

・都知事選告示 (7月7日投開票)

・鹿児島県知事選告示 (7月7日投開票)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★中国6月中国最優遇貸出金利 (10:15)

・ドイツ5月生産者物価指数 (15:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (20:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国6月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

★米国5月住宅着工件数 (21:30)

★米国1-3月期経常収支 (21:30)

・米国5月住宅建築許可件数 (21:30)

・ユーロ圏6月消費者信頼感 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (21日0:00)

・ユーロ圏財務相会合

・ゴルフ「全米女子プロ」 (ワシントン、～23日)

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・ノルウェー中銀が政策金利を発表

・スイス中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]アクセンチュア 、クローガー

◆新規上場、市場変更 など

★ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ <198A> ：東証Ｇ上場

★タウンズ <197A> ：東証Ｓ上場

★ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ <194A> ：東証Ｇ上場

〇イトヨーギョ <5287> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 6月21日 (金) ――

◆国内経済

★5月全国消費者物価指数 (8:30)

・5月食品スーパー売上高 (13:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ6月製造業PMI (16:30)

・ドイツ6月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏6月製造業PMI (17:00)

・ユーロ圏6月サービス業PMI (17:00)

★米国6月製造業PMI (22:45)

・米国6月サービス業PMI (22:45)

★米国5月コンファレンス・ボード景気先行指数 (23:00)

・米国5月中古住宅販売件数 (23:00)

・EU経済・財務相理事会（ECOFIN）

◆新規上場、市場変更 など

★ＭＦＳ <196A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 6月22日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 6月23日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・通常国会会期末



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





株探ニュース

