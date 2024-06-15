松山英樹が8位浮上 ノーボギーの「66」 全米OP
【AFP＝時事】男子ゴルフの今季メジャー第3戦、全米オープン選手権（2024 US Open Championship）は14日、米ノースカロライナ州パインハースト（Pinehurst）のパインハーストリゾート＆CC（Pinehurst Resort ＆ Country Club、パー70）で2日目が行われ、松山英樹（Hideki Matsuyama）がスコアを四つ伸ばして通算2アンダーの8位に浮上した。
2021年のマスターズ・トーナメント（The Masters Tournament 2021）を制した松山は、この日ノーボギーの「66」で回った。
清水大成（Taisei Shimizu）、石川遼（Ryo Ishikawa）、金谷拓実（Takumi Kanaya）、河本力（Riki Kawamoto）、星野陸也（Rikuya Hoshino）は全員予選落ちした。
ルドビグ・オーベリ（Ludvig Aberg、スウェーデン）が「69」で回って通算5アンダーとし、後続と1打差の単独首位に躍り出ている。
【翻訳編集】AFPBB News
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