キュヒョン（KYUHYUN）が横須賀線でぶらり途中下車の旅
2024年6月15日放送の「ぶらり途中下車の旅」は横須賀線の旅。
旅人は、キュヒョン（KYUHYUN）。
横須賀線
横須賀線は、東京駅から港町横浜や古都鎌倉を経由し、神奈川県横須賀市の久里浜駅までを結ぶ路線。ほとんどの列車が総武快速線と直通しており、生活路線としても活躍しています。
今週の旅人：キュヒョン（KYUHYUN）
1988年2月3日生まれ 韓国出身
2006年SUPER JUNIORのメンバーとしてデビューし、2016年にはソロ歌手として日本デビュー。
K-POPの先駆者としてはもちろん、ボーカリスト・ミュージカル俳優・番組MCとして韓国で活躍中。
今年1月移籍後初のEP「Restart」を発売し世界15の国と地域のiTunesトップアルバムチャート1位、Worldwide iTunesアルバムチャート3位を記録。
おじゃましたところ
衣笠駅横須賀しょうぶ園
逗子駅tomokoubou cafe & gallery
鎌倉駅鎌倉 六弥太
北鎌倉駅kominka.
大船駅革工房yokoji
横浜駅SMOKE DOOR
横須賀しょうぶ園（衣笠駅）
全国でも有数の規模！14万株300品種以上、色とりどりの花しょうぶが咲き誇る公園！
【最寄り駅】衣笠駅より「しょうぶ園循環」バス乗車、「しょうぶ園」下車徒歩2分
【所番地】神奈川県横須賀市阿部倉18-1
【電話番号】046-853-3688
【開園時間】5月〜8月 9:00〜19:00
9月〜4月 9:00〜17:00
【休園日】月曜（4月〜6月は無休）・年末年始
【ホームページ】https://www.ryokukazouen.jp/iris/
【Instagram】https://www.instagram.com/yokosukasyoubuen/
【X（旧Twitter）】https://x.com/yokosukasyoubu
【Facebook】https://www.facebook.com/syoubuen.yokosuka/
※6月23日（日）まで、「花しょうぶまつり」を開催中
tomokoubou cafe & gallery（逗子駅）
逗子在住の陶芸作家が親子で営むカフェ！まるまるクレープに自作のカワイイ器が大人気
【最寄り駅】逗子駅より徒歩25分
【所番地】神奈川県三浦郡葉山町長柄226-3
【電話番号】080-2551-9182
【営業日時】木・金・土 12:00〜17:00（L.O. 16:00）
【ホームページ】https://www.tomokoubou.net/
【Instagram】https://www.instagram.com/tomokoubou_cafe/
【佐野智子さんホームページ】https://www.tomokosano.com/
【佐野智子さんInstagram】https://www.instagram.com/tomokoubou/
鎌倉 六弥太（鎌倉駅）
「一丼」で二度おいしい？！京都仕込みの絶品豆腐ハンバーグで作る「だし茶漬け丼」とは？
【最寄り駅】鎌倉駅より徒歩1分
【所番地】神奈川県鎌倉市御成町13-38 萩原ビル1階
【電話番号】0467-61-0680
【営業時間】11:00〜17:00（L.O. 16:00）※鎌倉バーグが無くなり次第終了。予約不可
【定休日】火曜・不定休あり
※お店の最新情報は、SNSをご覧いただくか、直接お問い合わせください。
【ホームページ】https://kamakurarokuyata.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/kamakura_rokuyata/
【Facebook】https://www.facebook.com/kamakurarokuyata/
kominka.（北鎌倉駅）
風情ある古民家で癒しのひと時！心が整う「練り切り作り体験と抹茶体験」！
【最寄り駅】北鎌倉駅臨時口より徒歩6分
【所番地】神奈川県鎌倉市台1936
【営業時間】10:00〜18:00
【定休日】火・金（6月は定休日なし）
【ホームページ】https://ko-min-ka.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/_kominka_/
※体験はご予約をお願いします。空きがあれば当日受付も可能です。
革工房yokoji（大船駅）
ほぼすべて1点もの！手縫いのホッコリ感が楽しい財布にキーホルダーなどの革小物
【ホームページ】https://yokoji229.jimdofree.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/yokoji_speel/
SMOKE DOOR（横浜駅）
アメリカンスタイルの薪火料理専門店！柔らかチキンに24時間薪火でいぶしたカリフラワー！
【最寄り駅】横浜駅西口より徒歩5分
【所番地】神奈川県横浜市西区南幸 2-16-28 HOTEL THE KNOT YOKOHAMA 1F
【電話番号】050-3174-8172
【営業時間】
モーニング 7:00〜11:00 (L.O. 10:30)
ランチ 11:30〜14:00 (L.O. 14:00)
ディナー 17:30〜23:00 (フードL.O. 22:00、ドリンクL.O. 22:30)
カフェ 7:00〜23:00
【定休日】なし
【ホームページ】https://hotel-the-knot.jp/yokohama/smoke-door/
【Instagram】https://www.instagram.com/smoke_door/