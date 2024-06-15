2024年6月15日放送の「ぶらり途中下車の旅」は横須賀線の旅。

旅人は、キュヒョン（KYUHYUN）。

横須賀線

横須賀線は、東京駅から港町横浜や古都鎌倉を経由し、神奈川県横須賀市の久里浜駅までを結ぶ路線。ほとんどの列車が総武快速線と直通しており、生活路線としても活躍しています。

今週の旅人：キュヒョン（KYUHYUN）

1988年2月3日生まれ 韓国出身

2006年SUPER JUNIORのメンバーとしてデビューし、2016年にはソロ歌手として日本デビュー。

K-POPの先駆者としてはもちろん、ボーカリスト・ミュージカル俳優・番組MCとして韓国で活躍中。

今年1月移籍後初のEP「Restart」を発売し世界15の国と地域のiTunesトップアルバムチャート1位、Worldwide iTunesアルバムチャート3位を記録。

おじゃましたところ 衣笠駅 横須賀しょうぶ園 逗子駅 tomokoubou cafe & gallery 鎌倉駅 鎌倉 六弥太 北鎌倉駅 kominka. 大船駅 革工房yokoji 横浜駅 SMOKE DOOR tomokoubou cafe & gallery鎌倉 六弥太kominka.革工房yokojiSMOKE DOOR

全国でも有数の規模！14万株300品種以上、色とりどりの花しょうぶが咲き誇る公園！

【最寄り駅】衣笠駅より「しょうぶ園循環」バス乗車、「しょうぶ園」下車徒歩2分

【所番地】神奈川県横須賀市阿部倉18-1

【電話番号】046-853-3688

【開園時間】5月〜8月 9:00〜19:00

9月〜4月 9:00〜17:00

【休園日】月曜（4月〜6月は無休）・年末年始

【ホームページ】https://www.ryokukazouen.jp/iris/

【Instagram】https://www.instagram.com/yokosukasyoubuen/

【X（旧Twitter）】https://x.com/yokosukasyoubu

【Facebook】https://www.facebook.com/syoubuen.yokosuka/

※6月23日（日）まで、「花しょうぶまつり」を開催中

tomokoubou cafe & gallery（逗子駅）

逗子在住の陶芸作家が親子で営むカフェ！まるまるクレープに自作のカワイイ器が大人気

【最寄り駅】逗子駅より徒歩25分

【所番地】神奈川県三浦郡葉山町長柄226-3

【電話番号】080-2551-9182

【営業日時】木・金・土 12:00〜17:00（L.O. 16:00）

【ホームページ】https://www.tomokoubou.net/

【Instagram】https://www.instagram.com/tomokoubou_cafe/

【佐野智子さんホームページ】https://www.tomokosano.com/

【佐野智子さんInstagram】https://www.instagram.com/tomokoubou/

鎌倉 六弥太（鎌倉駅）

「一丼」で二度おいしい？！京都仕込みの絶品豆腐ハンバーグで作る「だし茶漬け丼」とは？

【最寄り駅】鎌倉駅より徒歩1分

【所番地】神奈川県鎌倉市御成町13-38 萩原ビル1階

【電話番号】0467-61-0680

【営業時間】11:00〜17:00（L.O. 16:00）※鎌倉バーグが無くなり次第終了。予約不可

【定休日】火曜・不定休あり

※お店の最新情報は、SNSをご覧いただくか、直接お問い合わせください。

【ホームページ】https://kamakurarokuyata.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/kamakura_rokuyata/

【Facebook】https://www.facebook.com/kamakurarokuyata/

風情ある古民家で癒しのひと時！心が整う「練り切り作り体験と抹茶体験」！

【最寄り駅】北鎌倉駅臨時口より徒歩6分

【所番地】神奈川県鎌倉市台1936

【営業時間】10:00〜18:00

【定休日】火・金（6月は定休日なし）

【ホームページ】https://ko-min-ka.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/_kominka_/

※体験はご予約をお願いします。空きがあれば当日受付も可能です。

ほぼすべて1点もの！手縫いのホッコリ感が楽しい財布にキーホルダーなどの革小物

【ホームページ】https://yokoji229.jimdofree.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/yokoji_speel/

SMOKE DOOR（横浜駅）

アメリカンスタイルの薪火料理専門店！柔らかチキンに24時間薪火でいぶしたカリフラワー！

【最寄り駅】横浜駅西口より徒歩5分

【所番地】神奈川県横浜市西区南幸 2-16-28 HOTEL THE KNOT YOKOHAMA 1F

【電話番号】050-3174-8172

【営業時間】

モーニング 7:00〜11:00 (L.O. 10:30)

ランチ 11:30〜14:00 (L.O. 14:00)

ディナー 17:30〜23:00 (フードL.O. 22:00、ドリンクL.O. 22:30)

カフェ 7:00〜23:00

【定休日】なし

【ホームページ】https://hotel-the-knot.jp/yokohama/smoke-door/

【Instagram】https://www.instagram.com/smoke_door/