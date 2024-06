俳優の松島庄汰と水田航生が「Do well by doing good.」(=いいことをして世界と社会をよくしていこう)活動を展開するimperfect株式会社の、コーヒーのサブスクリプション・サービスのアンバサダーを務めることが15日、決定した。「Do well by doing good.」活動とは、生活者自身が世界の食と農を取り巻く社会課題への取組みに参加できる仕組み。商品を購入することで、「環境」「教育」「平等」をテーマにしたプロジェクトに客自身が参加できるというもの。

2021年よりハンサムライブなどでのコラボレーションで、同社とは関わりがあったこともあり、この活動に深く共感していたコーヒー好きの松島、水田がコーヒーサブスクリプション・サービスのアンバサダーに就任。それを記念して、特別コースの販売をスタートする。コーヒーサブスクリプション・サービスとは、同社こだわりのブレンドコーヒーと、厳選したシングルオリジンコーヒーが、月替わりで毎月自宅に届くサブスクリプション・サービス。自宅での飲み方にあわせて、豆のまま、挽き豆、ドリップバッグの中から選ぶことができる。このほど、アンバサダーに就任した松島・水田が考案した特別コースは配合はもちろん、ブレンド名にもこだわった特別ブレンドコーヒーを、6回届けるうち3回届ける。さらに初月には松島・水田の2ショットアクリルスタンドも付いてくるほか、月替わりの音声コンテンツの配信や、2人が書いたメッセージの封入など特典も盛りだくさん。さらに、10月6日に都内某所で本コース購入者限定のイベントを開催予定となっている。予約受注期間は今月15日から7月14日の1ヶ月間となり、商品の発送は8月より開始予定。■各コメント【松島庄汰】まさかまさか、松水がimperfectさんのアンバサダーに就任する事になるとは、、、それも僕が毎日愛してやまないコーヒーの。自分たちが本当においしいと思うオリジナルブレンドコーヒーを試行錯誤して作らせて貰いました。さらに素敵なのは、このコーヒーを飲む事で食におけるサステナビリティにつながる。この機会に皆様に、普段何気なく飲んでいたコーヒーをより美味しくより上質に、そしてそれが世界の誰かのうれしいにつながればいいなと思います。【水田航生】今回アンバサダーに起用していただき本当に光栄に思います!いつも、わちゃわちゃな松水ですが、今回はいつもとは違い!真剣に!?楽しくコーヒー豆をブレンドさせていただきました!(結果わちゃわちゃしていましたが笑)このアンバサダー経験を通してコーヒーの深み、そしてサステナビリティをより身近なものに僕自身感じました。おいしいコーヒーを通して、より良い世界を皆さんと共に考えていけたらうれしく思います!よろしくお願いします!