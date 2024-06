YOUNG POSSE、クールな雰囲気漂うグラビアを公開…センス溢れるコーデにも注目

YOUNG POSSEが、有名ファッションマガジンのグラビアを通じて自由な魅力を披露した。ファッションマガジン「DAZED」は最近、YOUNG POSSEと撮影した6月号のグラビアを公開した。グラビアの中の彼女たちは、メンバーそれぞれの個性が際立つカジュアルなコーデでユニークな魅力を誇った。平凡な姿を拒否する強烈かつセンス溢れるポーズで、様々な姿をアピールした。

グラビアの撮影と共にインタビューも行われた。リーダーのチョン・ソネは「2nd EP『XXL』でYOUNG POSSEの強烈な魅力を見せたとすれば、次は余裕があってグルーヴ感溢れるヒップホップに挑戦したい」と情熱を表わした。ウィ・ヨンジョンも「私たちのパフォーマンスを見て『一緒に踊って、一緒に遊びたいな』と思ってほしい」と意気込んだ。彼女たちは昨年10月に発売された1st EP「MACARONI CHEESE」に続き、2nd EP「XXL」までガールズグループとしては異例なことにヒップホップを掲げ、“国のヒップホップの娘”と呼ばれるようになった。2nd EPと同名のタイトル曲「XXL」は、彼女たちの野望と抱負を軽快なオールドスクールヒップホップリズムの上に込めており、“ヒップホップの本場”であるアメリカのラジオでも放送された。この勢いに乗ってYOUNG POSSEは、ニューヨークで開かれた「Head In The Clouds New York 2024(HITC NY 2024)」に出演し、人気の高さを証明した。YOUNG POSSEの5人の個性的な魅力に出会えるグラビアとインタビューは「DAZED」の公式ウェブサイトおよびSNSで確認することができる。