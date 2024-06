「ゲーム・オブ・スローンズ」(2011-2019)の前日譚ドラマ、「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」のシーズン3製作が正式に決定した。シーズン2の配信開始が6月17日に迫る中、米HBOが発表した。

ジョージ・R・R・マーティン著『炎と血』を基にした「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」は、「ゲーム・オブ・スローンズ」の約200年前を舞台に、ドラゴンの血を引くターガリエン家の内乱を描く物語。シーズン1ではヴィセーリス王の栄枯盛衰が描かれると共に、ターガリエン家の陰謀ひしめく玉座争いも展開された。

ショーランナーはライアン・コンダル(シーズン1はミゲル・サポチニクと共同)が務め、製作総指揮には原作者ジョージ・R・R・マーティンやコンダルらが名を連ねる。出演者はレイニラ・ターガリエン役エマ・ダーシー、デイモン・ターガリエン役マット・スミス、アリセント・ハイタワー役オリヴィア・クック、レイニス・ターガリエン役イヴ・ベスト、コアリーズ・ヴェラリオン役スティーブ・トゥーサン、クリストン・コール役ファビアン・フランケルほか。

シーズン3の製作発表にあたり、米HBOの編成・ドラマ部門を統括するフランチェスカ・オルシ氏は「ジョージ、ライアンをはじめとする最高のエグゼクティブ・プロデューサーとキャスト・スタッフは、驚くべき第2シーズンで新たな高みに到達しました。私たちは、大いなる視野とスケール、温かみをそなえた壮大なシーズン2を創り上げるべく、このチームが注いだドラゴン級の努力に畏敬の念を表します」との声明を発表した。「ターガリエン家の物語を継続し、このチームがシーズン3で再び輝けることに、これ以上の興奮はありません」

なお、HBOは本作以外にも「ゲーム・オブ・スローンズ」のスピンオフ作品を複数企画中。それらの最前線を「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」が突き進む。

ドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン2は、2024年6月17日(月)10:00第1話配信開始。以降毎週月曜1話ずつ配信。

Source:

The post first appeared on .