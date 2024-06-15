岸田裕子首相夫人、イタリアで伝統的な家屋を見学
【AFP＝時事】先進7か国（G7）首脳会議（サミット）に出席するためイタリアを訪問している岸田文雄（Fumio Kishida）首相の妻・裕子（Yuko Kishida）氏は14日、同サミットの配偶者プログラムの一環としてプーリア（Puglia）を訪れ、「トゥルッリ」と呼ばれる円すい形の屋根を持つ伝統的な家屋群を見学した。
他には、ドイツのオラフ・ショルツ（Olaf Scholz）首相の妻ブリッタ・エルンスト（Britta Ernst）氏、欧州連合（EU）のウルズラ・フォンデアライエン（Ursula von der Leyen）欧州委員長の夫、ハイコ（Heiko Echter von der Leyen）氏らも参加した。
【翻訳編集】AFPBB News
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他には、ドイツのオラフ・ショルツ（Olaf Scholz）首相の妻ブリッタ・エルンスト（Britta Ernst）氏、欧州連合（EU）のウルズラ・フォンデアライエン（Ursula von der Leyen）欧州委員長の夫、ハイコ（Heiko Echter von der Leyen）氏らも参加した。
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