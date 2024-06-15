イタリア・プーリアで、「トゥルッリ」と呼ばれる円錐形の屋根を持つ伝統的な家屋群を見学する岸田文雄首相の妻・裕子氏（中央）ら（2024年6月14日撮影）。(c)Piero CRUCIATTI / AFP

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【AFP＝時事】先進7か国（G7）首脳会議（サミット）に出席するためイタリアを訪問している岸田文雄（Fumio Kishida）首相の妻・裕子（Yuko Kishida）氏は14日、同サミットの配偶者プログラムの一環としてプーリア（Puglia）を訪れ、「トゥルッリ」と呼ばれる円すい形の屋根を持つ伝統的な家屋群を見学した。

　他には、ドイツのオラフ・ショルツ（Olaf Scholz）首相の妻ブリッタ・エルンスト（Britta Ernst）氏、欧州連合（EU）のウルズラ・フォンデアライエン（Ursula von der Leyen）欧州委員長の夫、ハイコ（Heiko Echter von der Leyen）氏らも参加した。

【翻訳編集】AFPBB News

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