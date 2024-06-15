¡Ú¥Þ¡¼¥á¥¤¥É£Ó¡ÛÊ¡±ÊÍ´°ì±¹¼Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö¾¡Î¨50¡ó¡×·ãÁö¥Ç¡¼¥¿
¡¡º£½Õ¡¢¶¥ÇÏ³¦¤Ç¿·µ¬³«¶È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·¿ÍÄ´¶µ»Õ¤Ï£¸¿Í¡£¤É¤ÎÄ´¶µ»Õ¤âÇÏ¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¤â¾¡Íø¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢£µ¾¡¤ÎÊ¡±ÊÍ´°ìÄ´¶µ»Õ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï£³·î¤«¤é£´·î¤Ë¤«¤±¤Æµó¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢£µ·î°Ê¹ß¤ÏÌ¤¾¡Íø¡£¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÁ´¤Æ°úÂà¤·¤¿Ä´¶µ»Õ¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤Ç¡¢¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¼«±¹¼Ë¤Ç°é¤Æ¤¿ÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¿²Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«±¹¼Ë¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ëÇÏ¤¿¤Á¡á¿·ÇÏ¤ÎÁö¤ê¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤Î¿·ÇÏ¤Ç¤Ï£¶·î£²Æü¤ÎµþÅÔ¡¦¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥«¥à¥¤¥«¥ë¡Ê²´¡Ë¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤¿¤¬¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£³Ãå¤À¤Ã¤¿¡££³ÈÖ¼ê¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¥é¥¹¥È¤Ï¿¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°¤ÎÇÏ¤ò¤«¤ï¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÚÂèÅÀ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤Ç¡¢Ì¤¾¡Íø¤Ï¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ëÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹â³Û¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿ÇÏ¤¬¿ôÂ¿¤¤¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£¤½¤Î°ìÆ¬¡¢¥À¥Î¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¡Ê²´¡Ë¤¬£¶·î16Æü¤ÎÅìµþ¡¦¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ëÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡È¾»Ð¤Ë2022Ç¯¤Î£²´§ÌÆÇÏ¥¹¥¿¡¼¥º¥ª¥ó¥¢¡¼¥¹¤¬¤¤¤ëÎÉ·ìÇÏ¤Ç¡¢2022Ç¯¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¤Ç£±²¯5400Ëü±ß¤Ç¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤¿¡£¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÉã¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥ë¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Æ¹¤¤Åìµþ¸þ¤¤À¤í¤¦¡£¸Íºê·½ÂÀ¤ò¾è¤»¤Æ¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À
¡¡Æ±Æü¤ÎÌÆÇÏ½Å¾Þ¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG·¡¢µþÅÔ¡¦¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Å¾±¹½éÀï¤Î¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¥«¥Ã¥×¡Ê£³¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥¨¡¼¥Ç¥ë¥Ö¥ë¡¼¥á¡ÊÌÆ£µ¡Ë¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£µ³¼ê¤ÏÁ°Áö¤ÈÆ±¤¸¡¢ÀîÅÄ¾²í¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÄÉ¤¤¤ÏÊ¡±ÊÄ´¶µ»Õ¤¬¸Ù¤Ã¤ÆCW¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢6F85ÉÃ£²¡½¥é¥¹¥È1F11ÉÃ£²¤È¤¤¤¦¹¥»þ·×¤ò¡¢¤·¤Þ¤¤¶¯¤á¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¾ò·ïÀï¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬µ¤ÇÛ¤Ï¾å¡¹¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤è¤ê¤âÇÏÂÎ½Å¤¬20¥¥í°Ê¾åÁý¤¨¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¬Ãø¤·¤¤¡£54¥¥í¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤Ê¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹½½Ê¬¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼»º¶ð¤ÏµþÅÔ¡¦¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡Ò2¡¦1¡¦2¡¦3¡Ó¤Î¹¥À®ÀÓ¡£µ³¾è¤¹¤ëÀîÅÄ¤Ï²þÁõ¸å¤ÎµþÅÔ¡¦¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾¡Î¨¤¬50¡ó¤À¡£½Å¾Þ½éÄ©Àï£Ö¤Ø¡¢¹¥Áö¾ò·ï¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡±Ê±¹¼Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½Å¾Þ¤Ë£µ²ó½ÐÁö¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊG·¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥È¥ó¥Í¥ë£³Ãå¤¬ºÇ¹âÃå½ç¡£º£²ó¤³¤½¤Ï¥¨¡¼¥Ç¥ë¥Ö¥ë¡¼¥á¤È¤â¤É¤â¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡£
¡Ê³õ»ÖÏº¡¿¶¥ÇÏ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë