【女子バレーNL】日本は5位 残り2試合セルビア＆アメリカ戦 世界ランクは7位
◇バレーボールネーションズリーグ2024女子大会予選ラウンド(5月14日〜6月16日)
6大会連続となるオリンピック出場を決めた女子日本代表。ネーションズリーグは7勝3敗で現在5位。上位7位に入れば、タイで行われるファイナルラウンドに進出。残すはセルビア、アメリカとの2試合、両国ともパリ五輪に出場することが決定しています。
【14日のネーションズリーグ結果】
フランス 3-1 セルビア
ブラジル 3-0 ブルガリア
オランダ 3-0 カナダ
ポーランド 3-0 ドミニカ共和国
イタリア 3-0 韓国
中国 3-0 ドイツ
今大会予選終了時の世界ランクはパリ五輪の組み合わせに影響。日本（世界ランク7位）は次戦のセルビア（世界ランク9位）戦の結果でポイントが増減します。（日本勝利：3−0は+8.68、3−1は+6.18、3−2は+3.68。日本敗戦：2−3は−6.32、1−3は−8.82、0−3は−11.32）【ネーションズリーグ 日本の日程】
◆トルコ開催
第1戦 勝 3-2 トルコ
第2戦 勝 3-0 ブルガリア
第3戦 勝 3-0 ドイツ
第4戦 負 0-3 ポーランド
◆中国開催
第5戦 負 2-3 ブラジル
第6戦 勝 3-0 フランス
第7戦 勝 3-1 中国
第8戦 勝 3-1 ドミニカ共和国
◆日本開催
第9戦 勝 3-0 韓国
第10戦 負 2-3 カナダ
第11戦 セルビア(6月15日)
第12戦 アメリカ(6月16日)