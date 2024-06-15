¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ö´ÆÆÄ¡¢¼çÎÏÉÔºß¡×¤ÎÉÔµ¤Ì£¡Äº£Ìë¤ÎÂÐÀï¤Ç½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡È´ÝÍç¡É¤Ë¤µ¤ì¤ë
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï14Æü¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤ÎÄÌÃÎ¤ò¹ñºÝÏ¢ÌÁ¡ÊFI¹B¡Ë¤«¤é¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡È¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¡É¤ÇÏªÄè¤·¤¿¾¡Éé¼å¤µ ¥«¥Ê¥À¤Ë2¥»¥Ã¥ÈÀè¼è¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅÀÉé¤±
¡¡ÆüËÜ¤ÏÅö½é¡¢13Æü¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊVNL¡Ë¥«¥Ê¥ÀÀï¡ÊËÌ¶å½£¡Ë¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ï»ý¤Á±Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¡¢FIVB¤Ê¤É¤¬ºÆÅÙ¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀººº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿¿ÆéÀ¯µÁ´ÆÆÄ¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Î6Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ë¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¼¡¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ë¾¡¤Á¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¡¢¡ÊVNL¤Î¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Àï¡Ê15Æü¡Ë¤ÎÁê¼ê¤Ç¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥»¥ë¥Ó¥¢¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯8°Ì¡Ë¤ÏÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÆ±¹ñ¤ÏËÜÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¼çÎÏ¤ËµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¡¢¹ñÆâ¤Î¡Ö»°·³¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Çº£Âç²ñ¤Ë»²Àï¡£¤·¤«¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¥É¥¤¥Ä¤ä¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥°¥¤¥Ç¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¡Ê51=¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ÏÍèÆü¤¹¤é¤»¤º¡¢¥Ð¥Ã¥«¥ó¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ë»Ø´ø¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥°¥¤¥Ç¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ÏÊì¹ñ¤Ç¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸¦µæÇ®¿´¤ÇÀïÎ¬²È¤Ç¤â¤¢¤ëÆ±´ÆÆÄ¤Ï¸ÞÎØËÜÈÖ¤Ë¤à¤±¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë³Æ¹ñ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡£³Æ¹ñ¤ÎÀïÎÏ¤ò±ÇÁü¤ÇÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢Àï½Ñ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¡Ê¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÏÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¸ÞÎØËÜÈÖ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡É¥À¥ß¡¼¡É¤Ç¾ðÊó±£¤·¤òÅ°Äì¡¢¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤àÆüËÜ¤ò´ÝÍç¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£