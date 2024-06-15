¡Ö¥·¥ã¥ê¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡×¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¤¬¿¶Éñ¤¦¡Ö»ê¶Ë¤Î¤Þ¤°¤íÐ§¡õÀÖ¤À¤·¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô1110Ëü¿Í¡£µû»«¤·ÏYouTube¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷¡¢¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¿Íµ¤¤Î¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¤¬¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿©¥Õ¥§¥¹¡ØÄº¾å°ì¿©¡Ù¤Ë¤Æ¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿»ê¶Ë¤Î°ì¿©¤ò¿¶Éñ¤Ã¤¿¡£
Äó¶¡¤µ¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ï¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¤Þ¤°¤íÃç²·¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×¤ÎÅ·Á³ËÜËî¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÅ·Á³ËÜËî¤ÎÐ§¡×¡Ê2000±ß¡Ë¤È¡Ö¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÀÖ¤À¤·¡×¡Ê1000±ß¡Ë¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½éÆü¤È¤Ê¤ë6·î14Æü¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤Î¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤ËÜ»ïµ¼Ô¤Ï¤ªÂæ¾ì¤òÃµË¬¡£¿Íµ¤YouTuber¤ÎËÜµ¤¤¬¤¤¤«¤Û¤É¤«¡¢³Î¤«¤á¤ËÆÍ·â¤·¤¿¡£
¢¡¼ñ¸þ¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥ê¤ËÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¤Þ¤ºÄº¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅ·Á³ËÜËî¤ÎÐ§¡×¤À¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£±¿¤Î°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Åìµþ¤Ï30¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¡£º£Ç¯°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤À¡£´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë³¤Á¯Ð§¤Ë°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¸ý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤Ï°ì½Ö¤Ç¿á¤Èô¤ó¤À¡£
Ð§¤Ë¤ÏËÜËî¤ÎÃæ¥È¥í2Ëç¡¢ÀÖ¿È¤¬2Ëç¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¡£ËÜËî¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¥·¥ã¥ê¤Ë¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯»ÝÌ£¤Î¶¯¤¤ÀÖ¿Ý¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ã¥ê¤À¤±¤Ç¤â¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤¤¤±¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£
ºÙ¤«¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¬¥ê¤¬º®¤¼¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¶ÎÃ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤à¤·¤í¡¢±êÅ·²¼¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤³¤½¿¿¹üÄº¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡£Ð§¤â¤Î¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¤á¤«¤Ö¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âºÇ¹â¡£Ëî¤È¿ÝÈÓ¤ÎÎÉ¤¤´Ë¾×ºà¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¹¢¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÀÖ¤À¤·¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÐ§¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¡£¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤¬¤É¤ó¤ÈÄÃºÂ¤¹¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡£ÀÖ¤À¤·¤Ë¥«¥Ë¤Î¥¨¥¥¹¤¬Â¸Ê¬¤Ë¤·¤ß¤À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖ¿Ý¤Î¥·¥ã¥ê¤È¤ÎÁêÀ¤âºÇ¹â¤À¡£´¨¤¤Æü¤Ë¤³¤¿¤Ä¤Ç¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½ë¤¤Æü¤Ë´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤éÌ£Á¹½Á¤ò¤¹¤¹¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿°ì¶½¡£½ë¤µ¤Ç¿©Íß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢È¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³Û¤Ë´À¤·¤Ê¤¬¤éÀÜµÒ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤ä¥µ¥¤¥ó¤ËÂçË»¤·¤À¤Ã¤¿¤«¤Í¤³»á¤Ë¡¢¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ´Æ½¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¥·¥ã¥ê¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤Ð§¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÌÜ¶Ì¤ÏËî¡£Ä»¼è¤Ï¶¹Á¤Î¾åÊª¤Ç¡¢124Ô¤Î²øÊª¤ò²·¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥·¥ã¥ê¡£ÀÖ¿Ý¤È¥¬¥ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥·¥ã¥ê¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤Ð§¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì£ÊÑ¤ËÂçÍÕ¡¢¿©´¶¤Ë¤¤å¤¦¤ê¡£¤á¤«¤Ö¤â¤¤¤¤¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÇÆÍÁ³ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¡¢¤â¤Ï¤äÌñ²ð¼Ô°·¤¤¡£ÃÍ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈÎÏ©¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´Æ½¤¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤òËÉ¤´¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÍßÅª¤Ê»î¤ß¤Ï¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤«¤Í¤³Æ»¶ñÅ¹¡×¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤òÈÎÇä¡£
¡Ö2Ô¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤é¡¢3Æü¤Ç60¥È¥óÊ¬Çä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ£¤ÏÀäÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµù»Õ¤µ¤ó¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢µû»«¤·ÏYouTube¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æµù¶È´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤ò¸ì¤ë¡£
¢¡2000±ß¤ÎÐ§¡¢ÌÙ¤±¤ÏÅÙ³°»ë
Ð§¤Ï2000±ß¡¢¤ß¤½½Á¤Ï1000±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö£±´Ó¡¢°®¤ê¤ò¹âµé¤¹¤·²°¤Ç¿©¤Ù¤¿¤é1000±ß¤°¤é¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢ÌÙ¤±¤ÏÅÙ³°»ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ¿Æü¤ÎÃë´Ö¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£ËÍ¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ç¤·¤«»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤ò¸«¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¾ÀÜ±þ±ç¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢³èÆ°¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
6·î14Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¡¢¤ªÂæ¾ì¥·¥ó¥Ü¥ë¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¸ø±à¥»¥ó¥È¥é¥ë¹¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¡ÖÄº¾å°ì¿©¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¿Íµ¤ÎÁÍý·ÏYouTube¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÉðÅç¤¿¤±¤·»á¡¢¤È¤Ã¤¯¤ó»á¤é¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡É¥¬¥ÁËãÇÌÆ¦Éå¡É¤ä¡ÉÇîÂ¿ÃÏ·Ü¤ÎÃº²Ð¾Æ¤É÷¡É¤Ê¤É¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ë¤ÆÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼23Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¡É¤Î¿©¥Õ¥§¥¹¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ºù°æ¥«¥º¥
Äó¶¡¤µ¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ï¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¤Þ¤°¤íÃç²·¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×¤ÎÅ·Á³ËÜËî¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÅ·Á³ËÜËî¤ÎÐ§¡×¡Ê2000±ß¡Ë¤È¡Ö¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÀÖ¤À¤·¡×¡Ê1000±ß¡Ë¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½éÆü¤È¤Ê¤ë6·î14Æü¡¢ÈþÌ£¤¤¤â¤Î¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤ËÜ»ïµ¼Ô¤Ï¤ªÂæ¾ì¤òÃµË¬¡£¿Íµ¤YouTuber¤ÎËÜµ¤¤¬¤¤¤«¤Û¤É¤«¡¢³Î¤«¤á¤ËÆÍ·â¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÄº¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅ·Á³ËÜËî¤ÎÐ§¡×¤À¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£±¿¤Î°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Åìµþ¤Ï30¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¡£º£Ç¯°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤À¡£´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë³¤Á¯Ð§¤Ë°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¸ý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤Ï°ì½Ö¤Ç¿á¤Èô¤ó¤À¡£
Ð§¤Ë¤ÏËÜËî¤ÎÃæ¥È¥í2Ëç¡¢ÀÖ¿È¤¬2Ëç¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¡£ËÜËî¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¥·¥ã¥ê¤Ë¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯»ÝÌ£¤Î¶¯¤¤ÀÖ¿Ý¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ã¥ê¤À¤±¤Ç¤â¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤¤¤±¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£
ºÙ¤«¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¬¥ê¤¬º®¤¼¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¶ÎÃ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤à¤·¤í¡¢±êÅ·²¼¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤³¤½¿¿¹üÄº¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡£Ð§¤â¤Î¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¤á¤«¤Ö¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âºÇ¹â¡£Ëî¤È¿ÝÈÓ¤ÎÎÉ¤¤´Ë¾×ºà¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¹¢¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÀÖ¤À¤·¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÐ§¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¡£¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤¬¤É¤ó¤ÈÄÃºÂ¤¹¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡£ÀÖ¤À¤·¤Ë¥«¥Ë¤Î¥¨¥¥¹¤¬Â¸Ê¬¤Ë¤·¤ß¤À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖ¿Ý¤Î¥·¥ã¥ê¤È¤ÎÁêÀ¤âºÇ¹â¤À¡£´¨¤¤Æü¤Ë¤³¤¿¤Ä¤Ç¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½ë¤¤Æü¤Ë´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤éÌ£Á¹½Á¤ò¤¹¤¹¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿°ì¶½¡£½ë¤µ¤Ç¿©Íß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢È¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³Û¤Ë´À¤·¤Ê¤¬¤éÀÜµÒ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤ä¥µ¥¤¥ó¤ËÂçË»¤·¤À¤Ã¤¿¤«¤Í¤³»á¤Ë¡¢¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ´Æ½¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¥·¥ã¥ê¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤Ð§¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÌÜ¶Ì¤ÏËî¡£Ä»¼è¤Ï¶¹Á¤Î¾åÊª¤Ç¡¢124Ô¤Î²øÊª¤ò²·¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥·¥ã¥ê¡£ÀÖ¿Ý¤È¥¬¥ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥·¥ã¥ê¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤Ð§¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì£ÊÑ¤ËÂçÍÕ¡¢¿©´¶¤Ë¤¤å¤¦¤ê¡£¤á¤«¤Ö¤â¤¤¤¤¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÇÆÍÁ³ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¡¢¤â¤Ï¤äÌñ²ð¼Ô°·¤¤¡£ÃÍ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈÎÏ©¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´Æ½¤¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤òËÉ¤´¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÍßÅª¤Ê»î¤ß¤Ï¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤«¤Í¤³Æ»¶ñÅ¹¡×¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤òÈÎÇä¡£
¡Ö2Ô¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤é¡¢3Æü¤Ç60¥È¥óÊ¬Çä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ£¤ÏÀäÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµù»Õ¤µ¤ó¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢µû»«¤·ÏYouTube¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æµù¶È´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤ò¸ì¤ë¡£
¢¡2000±ß¤ÎÐ§¡¢ÌÙ¤±¤ÏÅÙ³°»ë
Ð§¤Ï2000±ß¡¢¤ß¤½½Á¤Ï1000±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö£±´Ó¡¢°®¤ê¤ò¹âµé¤¹¤·²°¤Ç¿©¤Ù¤¿¤é1000±ß¤°¤é¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢ÌÙ¤±¤ÏÅÙ³°»ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ¿Æü¤ÎÃë´Ö¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£ËÍ¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ç¤·¤«»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤ò¸«¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¾ÀÜ±þ±ç¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢³èÆ°¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
6·î14Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¡¢¤ªÂæ¾ì¥·¥ó¥Ü¥ë¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¸ø±à¥»¥ó¥È¥é¥ë¹¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¡ÖÄº¾å°ì¿©¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¿Íµ¤ÎÁÍý·ÏYouTube¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÉðÅç¤¿¤±¤·»á¡¢¤È¤Ã¤¯¤ó»á¤é¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡É¥¬¥ÁËãÇÌÆ¦Éå¡É¤ä¡ÉÇîÂ¿ÃÏ·Ü¤ÎÃº²Ð¾Æ¤É÷¡É¤Ê¤É¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ë¤ÆÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼23Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¡É¤Î¿©¥Õ¥§¥¹¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ºù°æ¥«¥º¥