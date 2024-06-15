【トミカ No.114 ホンダ N-BOX（通常仕様）/No.114 ホンダ N-BOX CUSTOM（初回特別仕様）】6月15日 発売価格:各550円【トミカプレミアム 35 スバル 360（通常仕様/発売記念仕様）】6月15日 発売価格:各935円

毎月第3土曜日に発売されるトミカ新商品を紹介する「トミカ新車インプレッション」。今回は2024年6月の新車から定番トミカ「No.114 ホンダ N-BOX」とトミカプレミアム「35 スバル 360」を紹介していく。

【2024年6月のトミカたち】

「No.114 ホンダ N-BOX」通常仕様

「No.114 ホンダ N-BOX」初回特別仕様

「トミカプレミアム 35 スバル 360」通常仕様

「トミカプレミアム 35 スバル 360」発売記念仕様

今回紹介する定番トミカ「No.114 ホンダ N-BOX」他にも「No.120 ホンダ シビック TYPE R レースコントロールカー」、「ロングタイプトミカ No.149 HRC モーターホーム」とモータースポーツで活躍する自動車が登場。さらに、「トミカプレミアムunlimited 10 銀河鉄道999 999号」もラインナップ。

【2024年5月のトミカの新車】

トミカ No.120 ホンダ シビック TYPE R レースコントロールカー

ロングタイプトミカ No.149 HRC モーターホーム

トミカプレミアムunlimited 10 銀河鉄道999 999号

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「トミカ新車インプレッション2024年5月」レビュー目次

▼今月のトミカ、注目の新車はこの2車4種！

▼No.114 ホンダ N-BOX

▼トミカプレミアム 35 スバル 360

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