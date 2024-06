平日も混雑している原宿竹下通り(筆者撮影)

コロナ禍で閉鎖する店が相次ぎ、閑散としていた原宿竹下通りは今どうなっているのか。そんな思いから6月の平日の月曜日に同地を訪れてみると、そこにはコロナ前とも激変した新たな光景が広がっていた。

「エキメンアイドル」がお出迎え

山手線の原宿駅で降り、竹下口に向かう。ホームから階段を下りると山手線原宿駅のエキメンアイドル「竹下宮斗」のパネルが飾られていた。



エキメンアイドル「竹下宮斗」のパネル(筆者撮影)

改札口を出て竹下通りにつながる明治通りの交差点で信号待ち。すでに訪日外国人客が竹下通りの入口を背景に記念撮影中だ。幼児からおじいちゃん、おばあちゃんまでの6人連れの家族。話し言葉からタイ人のようだ。

入口の歓迎ボード(LED)ビジョンには、通りの入口に立っている人々の姿を映し出す瞬間がある。それを待ち構えて外国人客たちが一斉にシャッターを切る。そんな光景が繰り返されている。



竹下通りの入口では外国人客が記念撮影をしていた(筆者撮影)

通りには相変わらずドラッグストアやコンビニ、コーヒー店など全国チェーンの店が軒を連ねている。零細ショップには家賃が高すぎるのだろうか。

その一角、「ダイソー」に外国人のグループが流れ込んでいく。何がお目当てなのか? 後を追ってみる。

1階のあるコーナーで彼らが手にしていたのは、寿司ネタが書かれた湯呑み茶碗や浮世絵が描かれた扇子、若狭塗の箸だった。寿司ネタの名前入り湯呑み茶碗は300円。彼らにしてみれば、円安メリットもあってそれこそ爆買いしても痛くもかゆくもないだろう。



中国語、韓国語、英語で表示されている(筆者撮影)

ちなみにダイソーは店内撮影OKとなっている。撮った写真をSNSにアップして仲間らに広めてもらおうという狙いだ。なかなか賢明である。

竹下通りを象徴するものの一つに、あの甘い匂いが鼻をつくクレープがある。コロナ禍で老舗のクレープ店は閉鎖したが、「SWEET BOX」は健在で、多くの客が思い思いの品を注文していた。



コロナ禍を生き残ったクレープ店も(筆者撮影)

カワイイ系ファッション女子を見かけない!?

歩いていて気付いたのだが、いわゆるカワイイ系ファッションの少女たちの姿がほとんど見られない。平日の昼ということもあるのだろうが、存在感を放っているのは外国人客と30歳前後のママと幼稚園から小学生ぐらいの女の子の母娘連れ。うーん、外国人が6割、母娘が2割といったところだろうか。

ある一角で、母娘集団が長蛇の列をつくっていった。先頭の方に向かい、「Sweet XO Good Grief」という店の入口近くで30代前半アジア系とおぼしきお母さんに声を掛けてみた。

「Where are you from?」「What brought you to this shop?」

すると、きょとんとした顔。あれ? 違ったか……。「どちらからいらしたのですか」と聞き直すと、小さく笑いながら「東京です」。

思い込みは恐ろしい。勝手にアジア系と思い込んでいただけだった。あらためて「何が目的でこんなに並んでいるんですか」と尋ねると、「哺乳瓶ソーダが人気になっているので、娘がどうしても飲みたいというものですから」とのことだった。



「哺乳瓶ソーダ」を求めて行列に並ぶ母親と女児(筆者撮影)

ところで哺乳瓶ソーダってなんだ?

その場を離れてあわててスマホでチェックする。同店は原宿系動画クリエイターがプロデュースしている「原宿をざわつかせるスイーツショップ」とのことで、哺乳瓶ソーダは哺乳瓶のようなボトルに入ったソーダで数種類ある。甘い紅茶の「しなこん茶」も。

このほか「3色綿あめ」「うんちっちソフトクリーム」などが人気メニューで、店内にはオシャレな撮影スポットがあり、そこでインスタ用に撮影するのが流行りのようだ。

マイクロブタさんとふれあえるカフェ

母娘集団を離れ、一歩路地裏に回ってみた。静かな雰囲気の路地を進むと外国人一家が玄関先にあふれている。近づいてみると「mipig cafe」の看板が。

「マイクロブタさんとふれあいができる日本初のマイクロブタカフェ」という説明ボードには、説明文が日本語と英語で表示されている。大学生ぐらいの息子さんを含むアジア系家族連れが、玄関先で受け付けを待っていたのだった。店内には欧米系のグループの姿も見受けられた。



店内には外国人客の姿が多く見られた(筆者撮影)

外国人はペットが大好きなようで、明治通り沿いにあるペットショップにも人だかりができていた。小さなケージに入ったペットを間近で見られるのは日本ぐらいだからなのか、なかなかその場を離れない女性もいた。

外国人グループと日本の母娘カップルの行動観察に疲れ、一時竹下通りを離れて明治通りをラフォーレ方面に進み、中央教会のある路地に入る。ここにおいしい食堂があるのだ。

「ちょい呑み食堂 まさや」の看板がかかっている。訪れたのは12時半過ぎ。数組が順番待ちをしているところに並ぶ。次というところで、週替わりの定食が売り切れに。狙っていただけに残念だ。

1000円未満のボリュームたっぷりランチ

待つこと5分で店内に案内され、メニューをじっくり見る。フライ定食、魚、丼もの、焼肉定食など多彩なメニューはどれもボリューム満点で、ほとんどが1000円以内とリーズナブル。悩んだ揚げ句、チキンカツカレー丼800円(税込み880円)を注文。やがて運ばれてきた丼を見て唖然とした。カツが大きすぎてカレーとご飯がほとんど見えない。



原宿という地、このボリュームで税込み880円(筆者撮影)

カラッと上がったカツはサクサクして肉はジューシー。言うことなしである。カレーは懐かしい昭和の味がする。周囲を見回すと近辺で働いているとおぼしき男性、女性たちがミックスフライ定食や牛スタミナ定食などと格闘中。ランチ限定「昼呑みセット」を楽しんでいる女性の姿も。外国人客はほとんどいない。地元で働く人たちに愛されている店とみた。

ランチの後に、覗いてみたい所があった。竹下通りからも近く、明治通り沿いにある「K-TOWN」という韓流グルメの店が集まるフードコートだ。しかし、「2023年4月23日を持ちまして閉店することとなりました」との貼り紙が。1年以上も前の閉店なのに、まだ貼ってある。女子高生らに人気の新大久保に客が流れてしまったのかもしれない。

閉店と言えば、ファッションから雑貨まで幅広い品ぞろえで人気があった「原宿アルタ」も2025年2月28日で営業終了となることが公表されている。

この日、覗いてみると3階のコラボレーションカフェ「BOX cafe&space」では6月30日まで「名探偵コナン」とのコラボが開催中で、「江戸川コナンのワッフルプレート」「怪盗キッドのマーベラスカレー」などフードからデザートドリンクまでさまざまなメニューが表示されていた。こうした意欲的な店舗がなくなってしまうのは残念だ。

たちの悪い客引きも

再び竹下通りに戻り、原宿駅を目指す。すると、外国人の若者が数人、客引きを行っているシーンに出くわした。関係者に話を聞くと、修学旅行生や気の弱そうな女の子の2人連れなどを狙って声を掛け、ブランド品のコピー品を売っている店に連れていってなかなか解放しないんだとか。これは明らかにイメージダウンだ。警察関係者に現場を押さえて摘発してもらい、一日も早く追放できないものだろうか。

結局、この日は最後までカワイイ系ファッションの若い女子にほとんど遭遇しなかった。一方で、店の関係者も言っていたが、外国人客は完全にコロナ前の水準に戻っているようだ。それもアジア系だけでなく、イスラム系、欧米系など多彩な顔ぶれの人々が、平日の竹下通りを闊歩しているのだ。

さらに、かつて女子高生の時に竹下通りを愛して足しげく通ったのであろう、若いお母さんと幼稚園から小学生といった女児の2人連れが、ファッションアイテムやお気に入りのスイーツ目当てにショップ巡りを楽しんでいる姿をよく見かけた。



(筆者撮影)

土日ともなれば通りはすれ違うのも大変な賑わいだというが、平日であっても、竹下通りはさながら外国人観光客と若い母娘たちのワンダーランドと化しているかのようだった。

(山田 稔 : ジャーナリスト)