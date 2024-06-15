

●今週の業種別騰落率ランキング



※6月14日終値の6月7日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 11 業種 値下がり： 22 業種

東証プライム：1645銘柄 値上がり：1028 銘柄 値下がり： 595 銘柄 変わらず他： 22 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 石油・石炭(0259) +6.00 富士石油 <5017> 、日本コークス <3315> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

２. 機械(0265) +4.01 島精機 <6222> 、三菱重 <7011> 、ツガミ <6101>

３. 非鉄金属(0263) +1.46 大阪チタ <5726> 、タツタ <5809> 、古河電 <5801>

４. 鉱業(0252) +1.39 Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、三井松島ＨＤ <1518> 、石油資源 <1662>

５. 金属製品(0264) +1.14 エイチワン <5989> 、ＲＳテクノ <3445> 、ＳＵＭＣＯ <3436>

６. 電気機器(0266) +0.96 ＷＳＣＯＰＥ <6619> 、太陽誘電 <6976> 、双葉電 <6986>

７. 情報・通信業(0275) +0.73 エニーカラー <5032> 、シーイーシー <9692> 、東邦システム <4333>

８. ガラス・土石(0261) +0.62 日ヒュム <5262> 、ニチアス <5393> 、日東紡 <3110>

９. 倉庫・運輸(0274) +0.52 中央倉 <9319> 、安田倉 <9324> 、日新 <9066>

10. 卸売業(0276) +0.28 トーホー <8142> 、円谷フィＨＤ <2767> 、西華産 <8061>

11. 化学(0257) +0.16 ファンケル <4921> 、東応化 <4186> 、デクセリ <4980>

12. 建設業(0253) -0.02 東京エネシス <1945> 、九電工 <1959> 、大成建 <1801>

13. パルプ・紙(0256) -0.10 北越コーポ <3865> 、レンゴー <3941> 、日本紙 <3863>

14. サービス業(0283) -0.20 Ｍ＆Ａ総研 <9552> 、鎌倉新書 <6184> 、Ｊエレベータ <6544>

15. ゴム製品(0260) -0.34 ＴＯＹＯ <5105> 、住友ゴ <5110> 、ニッタ <5186>

16. 鉄鋼(0262) -0.66 大和工 <5444> 、大同特鋼 <5471> 、栗本鉄 <5602>

17. 精密機器(0268) -0.67 テルモ <4543> 、シチズン <7762> 、朝日インテク <7747>

18. 不動産業(0282) -0.73 霞ヶ関Ｃ <3498> 、東急不ＨＤ <3289> 、野村不ＨＤ <3231>

19. その他製品(0269) -0.74 任天堂 <7974> 、パラベッド <7817> 、ローランド <7944>

20. 保険業(0280) -0.85 ＦＰパートナ <7388> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、アニコムＨＤ <8715>

21. 小売業(0277) -1.00 ＡＢＣマート <2670> 、ノジマ <7419> 、ウエルシア <3141>

22. 繊維製品(0255) -1.12 東レ <3402> 、ホギメデ <3593> 、オンワード <8016>

23. 水産・農林業(0251) -1.18 ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333>

24. その他金融業(0281) -1.19 日本取引所 <8697> 、日証金 <8511> 、芙蓉リース <8424>

25. 食料品(0254) -1.26 Ｒフィールド <2910> 、伊藤園 <2593> 、アサヒ <2502>

26. 電気・ガス(0270) -1.49 東電ＨＤ <9501> 、東北電 <9506> 、四国電 <9507>

27. 輸送用機器(0267) -1.85 ブレーキ <7238> 、豊田織 <6201> 、豊田合 <7282>

28. 銀行業(0278) -2.21 しずおかＦＧ <5831> 、阿波銀 <8388> 、琉球銀 <8399>

29. 空運業(0273) -2.47 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

30. 陸運業(0271) -2.49 ＪＲ西日本 <9021> 、ヤマトＨＤ <9064> 、ＪＲ東日本 <9020>

31. 医薬品(0258) -3.25 エーザイ <4523> 、第一三共 <4568> 、アステラス <4503>

32. 証券・商品(0279) -4.31 大和 <8601> 、東洋証券 <8614> 、マネックスＧ <8698>

33. 海運業(0272) -5.10 川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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