　15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円安の3万8460円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39544.90円　　ボリンジャーバンド3σ
39272.33円　　ボリンジャーバンド2σ
38999.77円　　ボリンジャーバンド1σ
38960.27円　　75日移動平均
38830.00円　　5日移動平均
38815.00円　　一目均衡表・転換線
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38727.20円　　25日移動平均
38535.00円　　一目均衡表・基準線
38460.00円　　15日夜間取引終値
38454.63円　　ボリンジャーバンド-1σ
38270.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38182.07円　　ボリンジャーバンド2σ
37909.50円　　ボリンジャーバンド3σ
35625.50円　　200日移動平均
245.44円　　14日日経平均株価現物終値


株探ニュース