日経225先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円安の3万8460円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39544.90円 ボリンジャーバンド3σ
39272.33円 ボリンジャーバンド2σ
38999.77円 ボリンジャーバンド1σ
38960.27円 75日移動平均
38830.00円 5日移動平均
38815.00円 一目均衡表・転換線
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38727.20円 25日移動平均
38535.00円 一目均衡表・基準線
38460.00円 15日夜間取引終値
38454.63円 ボリンジャーバンド-1σ
38270.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38182.07円 ボリンジャーバンド2σ
37909.50円 ボリンジャーバンド3σ
35625.50円 200日移動平均
245.44円 14日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39544.90円 ボリンジャーバンド3σ
39272.33円 ボリンジャーバンド2σ
38999.77円 ボリンジャーバンド1σ
38960.27円 75日移動平均
38830.00円 5日移動平均
38815.00円 一目均衡表・転換線
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38727.20円 25日移動平均
38535.00円 一目均衡表・基準線
38460.00円 15日夜間取引終値
38454.63円 ボリンジャーバンド-1σ
38270.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38182.07円 ボリンジャーバンド2σ
37909.50円 ボリンジャーバンド3σ
35625.50円 200日移動平均
245.44円 14日日経平均株価現物終値
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