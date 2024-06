6月12日(水)に発売されたYUKIの12thオリジナルアルバム『SLITS』のリリースを記念し、スタジオライブ映像<YUKI STUDIO LIVE “SLITS” Release Special>が、6月15日(土)21:00にYUKI YouTube公式チャンネルで公開される。YUKIにとっても初の試みとなるスタジオライブだが、アルバム『SLITS』に収録されている楽曲の初パフォーマンスが披露されることとなる。なお、このライブ映像は6月15日(土)21:00からの一度限りの公開でアーカイブは予定されていないという。お見逃しなく。

アルバム 『SLITS』



CD https://erj.lnk.to/y79Bysダウンロード・ストリーミング https://erj.lnk.to/h9FHYj初回生産限定盤 [CD2枚組 / 紙ジャケット仕様] ESCL-5965〜5966 ¥4,700+税通常盤 [CD]:ESCL-5967 ¥3,000+税[Disc1] 初回生産限定盤・通常盤 共通01.Now Here02.雨宿り03.流星slits04.Hello, it’s me (FANCL 新スキンケア「toiro」CMソング)05.ユニヴァース06.追いかけたいの07.金色の船08.One, One, One09.友達10.パ・ラ・サイト11.こぼれてしまうよ12.風になれ (NHK「みんなのうた」2024年6~7月放送)[Disc2] 初回生産限定盤のみに収録(ライブ音源)YUKI LIVE “little night music” 2023年9月16日 東京・Zepp DiverCity01.タイムカプセル02.プレゼント03.ラスボス04.忘れる唄05.Dreamin’06.私の瞳は黒い色07.さよならバイスタンダー購入特典■YUKI応援店(対象店舗はこちら):オリジナルA4クリアファイル■TOWER RECORDS全店 (オンライン含む / 一部店舗除く):オリジナルステッカー (A type)■TSUTAYA RECORDS (一部店舗除く) / TSUTAYAオンラインショッピング:オリジナルステッカー (B type)■TSUTAYA オンラインショッピング限定早期予約特典:オリジナル缶ミラー※期間内にご予約いただいたお客様は、TSUTAYAオリジナル特典<オリジナルステッカー (B type)>とW特典になります。■HMV全店 (HMV&BOOKS online含む / 一部店舗を除く):オリジナルステッカー (C type)■Sony Music Shop:オリジナルポストカード■Amazon.co.jp:メガジャケ (各形態絵柄)■楽天ブックス:オリジナルコンパクトミラー■セブンネットショッピング:オリジナル布ポーチ※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。※上記店舗以外での配布はございません。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。