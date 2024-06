シミ・くすみ・ニキビ跡の肌悩みをカバー！Think Family「シボレー コンシーラー」

Think Familyは、メンズの気になる【シミ】【くすみ】【ニキビ跡】などの肌悩みをカバーする「シボレー コンシーラー」より、自分の肌色に合わせて選べる3色のカラー(ライト・ナチュラル・オークル)をAmazonにて発売です。

Think Family「シボレー コンシーラー」

内容量:各30g

発売日:Amazonにて2024年5月16日発売

原材料・成分:ミリスチン酸イソセチル、ポリメタクリル酸メチル、リンゴ酸ジイソステアリル、オレイン酸ポリグリセリル-2、カルナウバロウ、ポリエチレン、ホホバ種子油、キャンデリラロウ、コメヌカロウ、パラフィン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、トコフェロール、ブチルパラベン、プロピルパラベン、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、BHT、ステアリン酸酸化チタン、マイカ、酸化鉄、水酸化Al

■開発背景

今や当たり前となりつつあるメンズコスメ市場。

身だしなみのひとつとしてスキンケアを心がける男性も増えています。

また男性インフルエンサーやアイドルのメイクへの関心も高まり、その分ニキビ肌や肌荒れ、クマやくすみなど肌悩みを抱える男性が急増。

それに伴いメンズコスメもますます注目されています。

肌の清潔感や見た目印象を演出してくれるアイテム「コンシーラー」もその一つです。

■メンズコンシーラーとは?

メンズコンシーラーは、シミやクマ、青ひげやニキビ跡など気になる肌悩みをポイントで隠してカバーできるアイテムです。

くすみやシミをカバーすることで清潔感がアップ、好印象を与えてくれます。

顔全体ではなく主に部分的なカバーに使うことができるので、メイク入門に使いやすいアイテムです。

またカラーを組み合わせて使うことで、より悩みに寄り添うことができます。

ファンデーションやBBクリームとも組み合わせて使うことも可能です。

シミ・くすみ・ニキビ跡 肌悩みをカバー

■人気の補正カラーオレンジに新色登場!

【肌色に合わせて選べる3色】

「シボレー コンシーラー」はメンズの肌悩みをクリアできるコンシーラー。

初心者にも使いやすく、Amazonでも多くの口コミが寄せられている人気商品です。

新色は自分の肌の色に合わせて選べるライト・ナチュラル・オークルの3色。

クマや目の周り、ニキビ跡、小鼻の黒ずみなど気になる部分をカバーして明るい印象に仕上げます。

ファンデーションやBBクリームと組み合わせて使うことで、より自然で滑らかな質感や清潔感のあるキレイな印象を与えます。

【初心者にも使いやすい質感】

クリームタイプなので、滑らかで柔らかい質感。

薄付きで広範囲をカバーできます。

気になる部分に少量をのせ、指やブラシ・スポンジなどでトントンと叩き込むように馴染ませます。

汗・皮脂に強く長時間の外出でもよれにくいので、日常使いにも取り入れやすいアイテムです。

【2色使いでもっとキレイに】

青ひげ、クマをもっと目立たなくするにはオレンジと肌色コンシーラーの2色使いもおすすめです。

青みを打ち消すオレンジを最初に仕込み、その上に自分の肌より明るめのベージュを重ねて周囲の肌と馴染ませることで、気になる部分をカバーしながら自然な肌を演出できます。

補正カラーオレンジに新色登場

【シリーズ使いでメイクから肌ケアまでトータルサポート】

コンシーラーを落とせる「シボレー 泡クレンジング」。

ダブル洗顔不要でメイクを落とすだけでなく、皮脂詰まりや黒ずみを落としたり、ニキビの予防、くすみ防止が期待できます。

またクレンジングの後はオールインワンアイテム「シボレー 薬用ジェルクリーム」、「シボレー 薬用ジェルクリームプラス」でより手軽にスキンケアが出来ます。

シリーズでケアする事で、よりトラブルを未然に防ぐ肌環境へと整えてくれます。

