フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『ジャズのように』(全8話)を17日0時から日本初・独占配信。毎週月・火曜に2話ずつ最新話を配信する。『ジャズのように』『ジャズのように』は、韓国のウェブ漫画配信サイトで、2017年の連載当時に閲覧数1位を記録した人気作をドラマ化したもの。芸術高校へ通う5人の男子高校生の苦悩や恋愛、そして大人へと成長していく様を描いた学園ロマンスドラマだ。

メインキャストは、HBO Maxで韓国人として初めて主演を務めた『クローゼット越しに』や『To My Star2:僕たちの言えなかった話』などを通じて演技ドルとして活躍しているNewkiddのリーダージングォン、モデルとして活躍するチ・ホグン、本作のOSTの作詞・作曲にも参加しているOMEGA Xのハンギョム、数多くのウェブドラマに出演するキム・ジョンハという、今話題の俳優陣。監督は、人気BLドラマ『少年をなぐさめて』のソン・スリムが、苦悩を抱える4人の青年たちを繊細に描いている。【編集部MEMO】FODではほかにも、『ああっ!僕のアシさま』『恋愛至上主義区域』『スターストラック』『JunとJun』『僕らの恋は授業中です2』『君の唇を噛みたい』『俺は恋愛なんか求めてない!』といった韓国BLドラマを配信している。(C)IPQ, Inc. All rights reserved.