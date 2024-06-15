¡Ú¹Åç¡Û·è¾¡µ¾Èô¤ÎÌðÌî²íºÈ¡¡à½Â¤¤¸ñ¤Î»Å»ö¿Íá¤¬¸ì¤ëÂÇ·âÌÌ¤ÎÊÑ²½¡Ö³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¤â¤¦¡Ö¼éÈ÷¤À¤±¤Î¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¼ó°Ì¤Î¹Åç¤Çº£µ¨¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢£´Ç¯ÌÜ¤ÎÌðÌî²íºÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤À¡£
¡¡
¡¡£±£´Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡££°¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹£±£±²ó°ì»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁê¼ê¤Î£²ÈÖ¼ê¡¦Á×²È¹ë¤«¤é±¦Íã¤Ë·è¾¡µ¾Èô¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ëµ®½Å¤Ê£±ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤Ï£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¡££²£µºÐ¤Î¼ã¸ñ¤¬¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï·ë²ÌÅª¤ËÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤ë±¦µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤ì¤Ç»°¿¶¤È¤«¤À¤È²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£»ö¤òµ¯¤³¤»¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¡×¤Èà½Â¤¤»Å»öá¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î£²£·Æü°Ê¹ß¤ÏÁ´»î¹ç¤ÇÍ··â¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆóÎÝ¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤È¶¯¸ª¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹â¤¤ÂÇµå½èÍýÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£¤ä¹ÅçÆâÌî¿Ø¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ëè»î¹ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤ÎÂÇ·âÎÏ¡£µå³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼éÈ÷ÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¤±¤Ë¡¢¸½¾õÂÇÇË¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤³Àè¤Ï¾ï¤Ë¡Ö¥Ð¥Ã¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÌðÌî¤ÎÂÇËÀ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¾®·¦ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤â³ÊÃÊ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£µ¨¤ÏÂÇÀþ¤Îà¤Ä¤Ê¤®Ìòá¤È¤·¤Æµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¿ÊÎÝÂÇ¤äµ¾ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤òÎ¨¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤éÃå¼Â¤ËÂÇÀÊ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¸òÎ®ÀïÃæ¤Ë¤â¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¾Ú¡×¤Ç¤¢¤ëµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÌðÌî¤Ï¡ÖÁ°¤è¤ê¤â³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÂÇÀÊ¤Ç²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡¢²¿¤¬°ìÈÖ¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤Ë¤â¡¢Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢£±ÂÇÀÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤é£´ÂÇ¿ô£°°ÂÂÇ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ£³¤Î£°¡¢£²¤Î£°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢£²ÂÇÀÊÌµ°ÂÂÇ¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬£²²ó¤È¤â»Íµå¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏËþÅÀ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ÊÁ°¤è¤ê¤â¡¢¤³¤À¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö°ÂÂÇ°Ê³°¡×¤Ç¤Î¹×¸¥¤Î»ÅÊý¤À¡££±£´Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼«¸Êµ¾À·¤Î°ìÂÇ¤¬»î¹ç¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¸ÊºÇ¹â¤Î°ÂÂÇ¿ô£³£·ËÜ¤Ë¤âÆ±Æü»þÅÀ¤ÇÁá¡¹¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢½ÐÎÝÎ¨¤â£³³ä¤ËÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌðÌî¤Ï¡Öº£¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤É¤ì¤À¤±Ç´¤ê¡¢Ã¥¤¤¤È¤ì¤ë¤«¡×¤ÈÄê°ÌÃÖ¤Î³ÎÊÝ¤Ø¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£Åê¹âÂÇÄã¤Îº£µ¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¾¤ËÆ±Æü¸½ºß¤ÎÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£·ÎÒ¤Î¤Þ¤Þµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°£²£°°Ì°ÊÆâ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¹¥¼é¤ËÊ³Æ®Ãæ¤Îà¼ã¤»Å»ö¿Íá¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¡¢Æü¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£