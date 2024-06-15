昨年のエリザベス女王杯を制した後、右飛節（後肢にある関節の一つ）の炎症で今年初戦のドバイターフを回避したブレイディヴェーグ（牝4＝宮田）は新潟記念（9月1日、新潟）を目標。

NHKマイルC2着アスコリピチェーノ（牝3＝黒岩）は京成杯AH（9月8日、中山）。

安田記念6着ジオグリフ（牡5＝木村）は札幌記念（8月18日、札幌）。

ヴィクトリアマイル6着ウンブライル（牝4＝木村）はクイーンS（7月28日、札幌）。

メイS1着プレサージュリフト（牝5＝木村）は関屋記念（8月11日、新潟）。

兵庫チャンピオンシップ1着エートラックス（牡3＝宮本）は北海道スプリントC（8月15日、門別）。

センテニアル・パークS1着アスコルティアーモ（牝4＝林）は関越S（7月27日、新潟）を予定。いずれもサンデーレーシングが発表。

欅S1着コスタノヴァ（牡4＝木村）はクラスターC（8月12日、盛岡）。

パールS1着エンパイアウエスト（牝5＝黒岩）は函館記念（7月14日、函館）。

錦S1着ボーデン（セン6＝上原佑）は中京記念（7月21日、小倉）を予定。いずれも社台グループオーナーズが発表。

関東オークス1着アンデスビエント（牝3＝西園正）はマリーンC（9月26日、船橋）を視野。

函館スプリントS2着ウイングレイテスト（牡7＝畠山）はアイビスSD（7月28日、新潟）。

青葉賞5着ウインマクシマム（牡3＝畠山）とプリンシパルS9着ポッドテオ（牡3＝畠山）はラジオNIKKEI賞（30日、福島）。

ライスシャワーC1着グランテスト（牝4＝今野）は北九州記念（30日、小倉）。

福島牝馬S9着エミュー（牝4＝和田正）は巴賞（30日、函館）。