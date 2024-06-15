ドイツvsスコットランド スタメン発表
[6.14 EURO2024グループリーグ第1節](アリアンツ・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ドイツ]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 アントニオ・リュディガー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 18 マクシミリアン・ミッテルシュテット
MF 8 トニ・クロース
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 フロリアン・ビルツ
MF 21 イルカイ・ギュンドアン
MF 23 ロベルト・アンドリヒ
FW 7 カイ・ハバーツ
控え
GK 12 オリバー・バウマン
GK 22 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 3 ダビド・ラウム
DF 15 ニコ・シュロッターベック
DF 16 バルデマール・アントン
DF 20 ベンヤミン・ヘンリヒス
DF 24 ロビン・コッホ
MF 5 パスカル・グロス
MF 11 クリス・フューリッヒ
MF 25 エムレ・ジャン
FW 9 ニクラス・フュルクルク
FW 13 トーマス・ミュラー
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 19 レロイ・サネ
FW 26 デニズ・ウンダブ
監督
ユリアン・ナーゲルスマン
[スコットランド]
先発
GK 1 アンガス・ガン
DF 6 キーラン・ティアニー
DF 13 ジャック・ヘンドリー
DF 15 ライアン ポーテウス
MF 2 アントニー ラルストン
MF 3 アンドリュー・ロバートソン
MF 4 スコット・マクトミネイ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 カラム マクレガー
MF 11 ライアン・クリスティー
FW 10 チェ・アダムス
控え
GK 12 リアム ケリー
GK 21 ザンダー クラーク
DF 5 グラント・ハンリー
DF 16 リアム・クーパー
DF 22 ロス マックローリー
DF 24 グレッグ テイラー
DF 26 スコット・マッケンナ
MF 14 ビリー・ギルモア
MF 17 スチュアート・アームストロング
MF 18 L. Morgan
MF 20 ライアン ジャック
MF 23 ケニー・マクリーン
MF 25 ジェームズ フォレスト
FW 9 ローレンス・シャンクランド
FW 19 T. Conway
監督
Stephen Clarke
※28:00開始
<出場メンバー>
[ドイツ]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 アントニオ・リュディガー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 18 マクシミリアン・ミッテルシュテット
MF 8 トニ・クロース
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 フロリアン・ビルツ
MF 21 イルカイ・ギュンドアン
FW 7 カイ・ハバーツ
控え
GK 12 オリバー・バウマン
GK 22 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 3 ダビド・ラウム
DF 15 ニコ・シュロッターベック
DF 16 バルデマール・アントン
DF 20 ベンヤミン・ヘンリヒス
DF 24 ロビン・コッホ
MF 5 パスカル・グロス
MF 11 クリス・フューリッヒ
MF 25 エムレ・ジャン
FW 9 ニクラス・フュルクルク
FW 13 トーマス・ミュラー
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 19 レロイ・サネ
FW 26 デニズ・ウンダブ
監督
ユリアン・ナーゲルスマン
[スコットランド]
先発
GK 1 アンガス・ガン
DF 6 キーラン・ティアニー
DF 13 ジャック・ヘンドリー
DF 15 ライアン ポーテウス
MF 2 アントニー ラルストン
MF 3 アンドリュー・ロバートソン
MF 4 スコット・マクトミネイ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 カラム マクレガー
MF 11 ライアン・クリスティー
FW 10 チェ・アダムス
控え
GK 12 リアム ケリー
GK 21 ザンダー クラーク
DF 5 グラント・ハンリー
DF 16 リアム・クーパー
DF 22 ロス マックローリー
DF 24 グレッグ テイラー
DF 26 スコット・マッケンナ
MF 14 ビリー・ギルモア
MF 17 スチュアート・アームストロング
MF 18 L. Morgan
MF 20 ライアン ジャック
MF 23 ケニー・マクリーン
MF 25 ジェームズ フォレスト
FW 9 ローレンス・シャンクランド
FW 19 T. Conway
監督
Stephen Clarke
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります