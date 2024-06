7月より順次放送開始となる2024年の夏アニメには、「NieR:Automata Ver1.1a」や「〈物語〉シリーズ オフ&モンスターシーズン」、「君に届け」に「【推しの子】」や「グレンダイザーU」といった人気シリーズ作品が多数ラインナップされている。

他にも、「しかのこのこのここしたんたん」や「菜なれ花なれ」に「負けヒロインが多すぎる!」、「ATRI -My Dear Moments-」に加え、「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」や「疑似ハーレム」といったラブコメも多数放送予定だ。

「しかのこのこのここしたんたん」至っては放送開始前であるにもかかわらず、OPテーマ「シカ色デイズ」のイントロ耐久1時間動画が話題となり注目されている。本稿では、そんな「夏アニメ2024」から注目作をピックアップして放送日順にまとめている。

なお、放送日時や配信情報などのスケジュールについては順次更新していく。

【目次】

■放送開始日未定 「キミ戦」「君に届け」「ケンガンアシュラ」

■春より連続2クール 「狼と香辛料」

■7月2日 「僕の妻は感情がない」

■7月3日 「【推しの子】」「ロシデレ」

■7月4日 「黄昏アウトフォーカス」「ラーメン赤猫」「女神のカフェテラス」「疑似ハーレム」

■7月5日 「NieR:Automata」「異世界スースク」「グレンダイザーU」「ダンジョンの中のひと」

■7月6日 「〈物語〉」「天穂のサクナヒメ」「逃げ上手の若君」

■7月7日 「FAIRY TAIL」「しかのこのこのここしたんたん」「菜なれ花なれ」「ぶいでん」「キン肉マン」

■7月9日 「かつて魔法少女と悪は敵対していた。」

■7月12日 「ばいばい、アース」

■7月13日 「なぜ僕」「ATRI」「負けヒロインが多すぎる!」





放送開始日未定

「キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season II」

(C)細音啓・猫鍋蒼/KADOKAWA/キミ戦2製作委員会

・放送開始日:7月より

・放送局:未定

・最速配信:未定

□「キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season II」のページ

【TVアニメ『キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 season II』ティザーPV】【「キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season II」あらすじ】

科学技術が発達した、機械仕掛けの理想郷「帝国」。

超常の力・星霊術を駆使し、“魔女の国”と恐れられる「ネビュリス皇庁」。

二国は長きにわたる戦争を続けてきた──。

帝国の最高戦力イスカと皇庁の王女にして“氷禍の魔女”アリスリーゼは、

激闘の中で互いの素顔に触れ、その生き方と理想に惹かれ合う好敵手となった。

独立国家アルサミラで帝国と皇庁の謀略を打ち砕いた二人は、

再会を誓ってそれぞれの道へと進むが、意外な形でその約束を果たす。

アリスの妹シスベルと取り引きを交わし、護衛として皇庁に潜入するイスカ。

シスベルの捜索隊として皇庁の都市リースバーデンを訪れるアリス。

偶然の再会は二人の心をさらに燃え上がらせるが……

同時に皇庁内では帝国の内通者「純血種・被検体E」が暗躍し、

帝国の「特務・女王捕獲計画」が動き出そうとしていた。

否応なく引き裂かれようとするイスカとアリスは、

その運命に抗うことができるのか――。

「君に届け 3RD SEASON」

(C)椎名軽穂/集英社・Production I.G

・放送開始日:8月より

・最速配信:Netflix独占配信

□「君に届け 3RD SEASON」のページ

【アニメ『君に届け3RD SEASON』第1弾PV│2024年8月Netflix世界独占配信】【「君に届け 3RD SEASON」あらすじ】

「付き合うってどうすればいいの?」

膨らむ気持ちに戸惑いながらも自分に向き合い風早へ想いを伝えた爽子。

人知れず努力し飾らない人柄の爽子を見て惹かれてきた風早も

目をそらさずまっすぐに自分の想いを届けた。

爽子と風早の新しい関係がここからまたはじまる。

初めてのデート 恋人になって過ごす学生生活

うれしい事 はずかしい事 そして新しい悩み

初々しく ぎこちなく 少しずつだけれども

お互いの事を知っていく二人と、動き始める友人たちの恋物語

それぞれの「すき」の気持ちと、かけがえのない友人たちが織りなす、

甘ずっぱくて切ない、少年少女達の物語が、再び始まる──

「ケンガンアシュラ Season2 Part.2」

(C) 2023 サンドロビッチ・ヤバ子,だろめおん,小学館/拳願会2

・放送開始日:8月より

・最速配信:Netflix独占配信

□「ケンガンアシュラ Season2 Part.2」のページ

【アニメ『ケンガンアシュラ』Season2 Part.2 ティザーPV】【「ケンガンアシュラ Season2 Part.2」あらすじ】

「拳願仕合」それは巨額の利益を賭け、雇った闘技者の仕合の勝敗でビジネスを決める企業同士の代理戦争。

56歳のしがないサラリーマン・山下一夫は、謎の闘技者・十鬼蛇王馬と出会い、拳願仕合に参加することになってしまう!金、命、家族……、様々なしがらみを乗り越え、勝利を重ね、絆を深めていく2人。そんな2人は、日本一の企業と闘技者を決める「拳願絶命トーナメント」に参加することになり――!?





春より連続2クール

「狼と香辛料 merchant meets the wise wolf」

(C)2024 支倉凍砂・KADOKAWA/ローエン商業組合

・放送開始日:4月1日より毎週月曜25時30分~

・放送局:テレビ東京系ほか

・最速配信:ABEMAにて独占先行配信

□「狼と香辛料 merchant meets the wise wolf」のページ

【TVアニメ『狼と香辛料』第2弾PV】【「狼と香辛料 merchant meets the wise wolf」あらすじ】

若き行商人クラフト・ロレンスは、荷馬車を引く一頭の馬を相棒に、街から街へと商品を売り歩く日々を送っていた。

ある日、黄金色の麦畑が広がる小さな村を訪れた彼は、耳と尻尾を有する美しい少女と出会う。

「わっちの名前はホロ」

自身を“賢狼”と呼ぶホロは、豊穣を司る狼の化身だった――。

彼女の「遠く北にあるはずの故郷・ヨイツの森へ帰りたい」という望みを聞き、

ロレンスとホロは北を目指す商売の旅の道連れとなる。

だが行商人の旅には思いがけない波乱がつきもので……。

孤独だった行商人と、孤独だった狼の化身を乗せた馬車が、今、騒がしく走り始める。





7月2日

「僕の妻は感情がない」

(C)2024 杉浦次郎/KADOKAWA/製作委員会は感情がない

・放送開始日:7月2日より毎週火曜23時~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:未定

□「僕の妻は感情がない」のページ

【TVアニメ『僕の妻は感情がない』本PV/My Wife Has No Emotion | Official Main Trailer】【「僕の妻は感情がない」あらすじ】

家電を買ったら家族が出来ました。

社畜サラリーマンの小杉タクマは、家事をする暇がないため、家事ロボット「ミーナ」をリサイクルショップで購入する。タクマが「お嫁さんになってくれない?」と軽い気持ちで求婚したことをきっかけに、ミーナはプログラムにないはずの行動をとるようになる。自らの機能を駆使し、出来る限り「お嫁さん」であろうとするミーナ。タクマにもまた、夫としての自覚が芽生えていく――。

ミーナには本当に「感情がない」のか。人間とロボット、「夫婦未満の2人が夫婦の絆を築くまで」のハートフルストーリー!





7月3日

「【推しの子】第2期」

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

・放送開始日:7月3日より毎週水曜23時~

・放送局:TOKYO MXほか全国30局以上

・最速配信:ABEMAにて7月3日より毎週水曜23時~

□「【推しの子】第2期」のページ

【TVアニメ『【推しの子】』第2期メインPV第1弾【2024年7月3日より放送開始】】【「【推しの子】第2期」あらすじ】

「この芸能界(せかい)において嘘は武器だ」

地方都市で働く産婦人科医・ゴロー。

ある日推しのアイドル「B小町」のアイが彼の前に現れた。

彼女はある禁断の秘密を抱えており……。

そんな二人の“最悪”の出会いから、運命が動き出していく──。

「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」

(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

・放送開始日:7月3日より毎週水曜23時30分~

・放送局:全国24局

・最速配信:各配信サイトにて7月3日23時30分より地上波同時配信

□「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」のページ

【TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」メインPV】【「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」あらすじ】

久世政近の隣の席に座るアーリャさんは、いつも彼に対して冷ややかな目線を向けている。

けれど、時々ボソッとロシア語で彼にデレていて……。

その言葉を政近も聞き逃しはしない。

なんと、政近はロシア語のリスニングがネイティブレベルだったのだ!!

気付いていないと思い込み、時々デレるアーリャさん。

そして、その意味を理解しながらも、気付いていないような振りをする政近。

ニヤニヤが止まらない、二人の恋模様の行方は──!?





7月4日

「黄昏アウトフォーカス」

(C)じゃのめ・講談社/「黄昏アウトフォーカス」製作委員会

・放送開始日:7月4日より毎週木曜23時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:ABEMA、U-NEXT・アニメ放題にて7月4日より毎週木曜24時~

□「黄昏アウトフォーカス」のページ

【TVアニメ「黄昏アウトフォーカス」PV|2024年7月4日放送開始】【「黄昏アウトフォーカス」あらすじ】

男子校の映画部を舞台に交差する、きらきら眩しい三組三様の青春恋愛譚(ラブストーリー)。

不良で一匹狼の寿と、映画部で寿を撮影することになった真央。

寮で同室の二人が交わした「約束」が、やがて二人を甘く縛りつけて――。

映画部部長で人気者の仁と、仁に対抗心を燃やす後輩の義一。

ぶつかりながらも、やがて二人は惹かれ合い――。

無口で不愛想だが信頼の厚い副部長の礼と、季節外れの新入部員・詩音。

不意のキスから、二人の「お付き合い」が始まって――。

「僕らは、レンズ越しに恋を知る。」

「ラーメン赤猫」

(C)アンギャマン/集英社・ラーメン赤猫製作委員会

・放送開始日:7月4日より毎週木曜23時56分~

・放送局:TBS系28局

・最速配信:未定

□「ラーメン赤猫」のページ

【TVアニメ『ラーメン赤猫』本PV】【「ラーメン赤猫」あらすじ】

猫だけで営むお店『ラーメン赤猫』、そこにバイトの面接で訪れた人間の珠子。

正直に犬派と答えた彼女はあっさりと採用が決まり、任されたお仕事は猫たちのお世話係。

ブラッシングを通じて垣間見える猫模様に、様々なお客様が織りなす人間模様。

身体も心も温まる『ラーメン赤猫』、

愛しさ大盛り、召し上がれ。

「『女神のカフェテラス』第2期」

(C)瀬尾公治・講談社/「女神のカフェテラス」製作委員会・MBS

・放送開始日:7月4日より毎週木曜24時26分~

・放送局:MBS/TBS系“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて全国28局同時放送

・最速配信:DMM TV、ABEMAにて7月4日より毎週木曜25時26分~

□「『女神のカフェテラス』第2期」のページ

【TVアニメ「女神のカフェテラス」第2期第1弾PV-Family ver.- | 7/4(木)放送開始】【「『女神のカフェテラス』第2期」あらすじ】

――どこかの海辺にある、古びた喫茶店。そこには……女神様がいるらしい――

ケンカ別れした祖母が遺した喫茶店「Familia」を継いだ主人公・粕壁 隼。

そこには「おばあちゃんの家族」を語る見知らぬ5人の女神(カワイイ女の子)が!

初めは衝突ばかりだったが、それぞれの過去や、家庭の事情を知った隼と

女神たちの尽力によって様々な問題を乗り越えてきた「Familia」。

しかし……

隣にまさかのライバル店が!?

そこには5人の新たなカワイイ女の子が!?

そして祖母の代から続く不思議な縁が、隼と女神たちの関係をさらに深めていき……!?

“恋”と“家族”の六角関係が大きく動き出す!

5人全員「正ヒロイン」の、ヒロイン多すぎシーサイドラブコメが再びここに開幕!

「疑似ハーレム」

(C)斉藤ゆう/小学館/疑似ハーレム製作委員会

・放送開始日:7月4日より毎週木曜24時30分~

・放送局:TOKYO MX、BSフジほか

・最速配信:ABEMA、U-NEXT・アニメ放題にて7月5日より毎週金曜24時30分~

□「疑似ハーレム」のページ

【TVアニメ『疑似ハーレム』第1弾PV】【「疑似ハーレム」あらすじ】

ヒロインは1人! だけどハーレム???

漫画のようなハーレム状態に憧れる演劇部の先輩「北浜瑛二」と密かに想いを寄せる先輩の前だと、つい“キャラ”を演じてしまう「七倉 凛」。

ツンデレちゃんに、小悪魔ちゃん、甘えんぼちゃん、クールちゃん、おしとやかちゃん。

演じるキャラが増えれば増えるほど、抑えきれなくなる先輩への想い。

ちょっとバカでかなり鈍感な瑛二に、七倉は、ありのままの自分で、想いを伝えられる日は来るのか……?





7月5日

「NieR:Automata Ver1.1a 第2クール」

(C)SQUARE ENIX/人類会議

・放送開始日:7月5日より毎週金曜23時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:DMM TV、dアニメストア 7月5日より毎週金曜24時~

□「NieR:Automata Ver1.1a 第2クール」のページ

【アニメ『NieR:Automata Ver1.1a』Promotion File 011】【「NieR:Automata Ver1.1a 第2クール」あらすじ】

西暦5012年。

突如地球へと飛来してきた<エイリアン>と、

彼らが生み出した<機械生命体>により、人類は絶滅の危機に陥った。

月へと逃げのびた僅かな人類は、地球奪還のため、

<アンドロイド>の兵士を用いた反攻作戦を開始。

しかし無限に増殖し続ける<機械生命体>を前に、戦いは膠着状態に陥る。

人類は最終兵器として、新型のアンドロイド<ヨルハ>部隊を地球へ派遣。

新たに地球へと派遣された<2B>は先行調査員の<9S>と合流し、

任務にあたるが、その最中で、数々の不可解な現象に遭遇し……。

これは人類のために戦い続ける、命なき<アンドロイド>の物語――。

「異世界スーサイド・スクワッド」

Suicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Entertainment. All rights reserved.

・放送開始日:7月5日より毎週金曜24時30分~

・放送局:TOKYO MX、BS11ほか

・最速配信:ABEMA、U-NEXT・アニメ放題にて7月5日より毎週金曜25時~

□「異世界スーサイド・スクワッド」のページ

【TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」本PV/Suicide Squad ISEKAI Official Trailer 3】【「異世界スーサイド・スクワッド」あらすじ】

犯罪都市、ゴッサム・シティ。

A.R.G.U.S長官のアマンダ・ウォラーはある任務のため、ハーレイ・クイン、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークを招集。ゴッサムの悪党(ヴィラン)共が送りこまれたのは、ゲートによって繋がった剣と魔法の世界、オークが闊歩しドラゴンが空を翔ける“異世界=ISEKAI”だった!!

ISEKAI到着直後から暴走するハーレイ達だったが、王国の兵隊に捕まり監獄送りに。

首に装着された爆弾の爆発まであと72時間……。

タイムリミットが迫るハーレイ達。

女王アルドラとの交渉の末、掴み取った解放の条件は“敵対する帝国軍の征圧”。

NO CHOICE !!自由を得るため……ハーレイ達はファンタスティックでデンジャラスな戦地へ向かう!!

逃げても即死!任務失敗でも即死!

命懸けのミッションを背負ったハーレイ達はこのISEKAIを生き抜くことができるのか!?

決死の特殊部隊=スーサイド・スクワッドのド派手な“暴”険譚が今、幕を開ける!!

LET'S PARTY!!

「グレンダイザーU」

(C)Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU

・放送開始日:7月5日より毎週金曜25時23分~

・放送局:テレ東、BSテレ東ほか

・最速配信:未定

□「グレンダイザーU」のページ

【TVアニメ「グレンダイザーU」第2弾PV】【「グレンダイザーU」あらすじ】

砂漠に堕ちた男には、記憶がない。

男は兜甲児に拾われ、大介と名付けられた。

夢のクリーンエネルギー光子力により成した財で、大富豪と正義の味方、2つの顔を持つ甲児は、

どこか陰があるも非凡な才能を持つ大介に信頼を寄せて行く。

穏やかな日々が続くと思われていた中、未確認空中現象が世界中の大都市上空に出現する。

それは地球から遠く離れた星系より襲来したベガ星連合軍だった。

地球の兵器を遥かに凌駕するベガの前に蹂躙される人類。

プールの水を割って屹立する鉄の城マジンガーZ、

地球最後の希望も異形の兵器円盤獣を前に苦戦を強いられる。

絶体絶命の中、砂塵を舞い上げ現れたのは、異星の魔神グレンダイザー。

乗っていたのは大介、彼は故郷フリード星を追われた王子デューク・フリードだったのだ──

「ダンジョンの中のひと」

(C)双見酔 / 双葉社・製作委員会の中のひと

・放送開始日:7月5日より毎週金曜25時53分~

・放送局:MBS、TBS、BS-TBS“アニメイズム”枠ほか

・最速配信:未定

□「ダンジョンの中のひと」のページ

【TVアニメ『ダンジョンの中のひと』番宣CM】【「ダンジョンの中のひと」あらすじ】

アントムルグのダンジョンに消えた父を追い、単独で挑み続けてきたシーフの少女クレイ。

探索の末、ついに前人未踏の地下9階に到達。

そんな矢先にモンスターとの戦闘でダンジョンの壁が崩落!

崩れた壁の中から現れたのは――管理人!?

ダンジョンで働くもの達が織り成す、迷宮お仕事ファンタジー。





7月6日

「〈物語〉シリーズ オフ&モンスターシーズン」

(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト

・放送開始日:7月6日より毎週土曜22時~

・放送局:未定

・最速配信:ABEMAにて無料独占配信

□「〈物語〉シリーズ オフ&モンスターシーズン」のページ

【『〈物語〉シリーズ オフ&モンスターシーズン』愚物語&撫物語 PV】【「〈物語〉シリーズ オフ&モンスターシーズン」あらすじ】

高校を卒業し、

阿良々木暦の物語は終わった。

今度こそ、本当に終わった。

しかし暦に助けられた

彼女たちの物語は、

終わってはいなかった。

青春の中でもがく彼女たちの、

前日譚、あるいは後日談。

【あらすじ:愚物語】

中学三年生になった阿良々木月火は、

今日も変わらぬ日常を過ごしていた。

月火の監視を続けている斧乃木余接だったが、

少しの油断から、初めて重大なミスを犯してしまう。

事態を解決するべく余接が向かった先は、千石撫子の家で――。

【あらすじ:撫物語】

中学三年生になった千石撫子は、

自身の将来のためにひたすら絵を描く毎日を送っていた。

そんな撫子に、突如タイムリミットが告げられる。

状況を打開するために彼女のとった方法は

『四人の千石撫子』を描き上げることだった――。

自分さえ、手に負えないのが青春だ。

「天穂のサクナヒメ」

(C)えーでるわいす/「天穂のサクナヒメ」製作委員会

・放送開始日:7月6日より毎週土曜23時~

・放送局:テレビ東京系ほか

・最速配信:未定

□「天穂のサクナヒメ」のページ

【TVアニメ「天穂のサクナヒメ」本予告【7月6日より放送開始】】【「天穂のサクナヒメ」あらすじ】

遥か東方の果て、ヤナトの国。

古来よりこの地では神々の住む頂の世と人間の住む麓の世、二つの世があると信じられている――。

頂の世に住まう上級神かつ駄女神のサクナヒメは、

武神と豊穣神の間に産まれながら、両親が蓄えた穀を潰しぐうたらな生活を送っていた……

そんな中ある日、ひょんなことから

神々の都を追放され、鬼たちが巣喰う孤島・ヒノエ島へ!?

明日の食糧もままならない不毛の大地で、土を耕し米を育てて鬼退治へ。

神の世に迷い込んだ人間たちと、ひよっこ豊穣神の、もみ殻舞い散る集団生活が始まる!!

「逃げ上手の若君」

(C)松井優征/集英社・逃げ上手の若君製作委員会

・放送開始日:7月6日より毎週土曜23時30分~

・放送局:TOKYO MX、BS11ほか

・最速配信:未定

□「逃げ上手の若君」のページ

【TVアニメ『逃げ上手の若君』第1弾PV】【「逃げ上手の若君」あらすじ】

時は西暦1333年、武士による日本統治の礎を築いた鎌倉幕府は、

信頼していた幕臣・足利高氏の謀反によって滅亡する。

全てを失い、絶望の淵へと叩き落とされた幕府の正統後継者・北条時行は、

神を名乗る神官・諏訪頼重の手引きで燃え落ちる鎌倉を脱出するのだった……。

逃げ落ちてたどり着いた諏訪の地で、

信頼できる仲間と出会い、鎌倉奪還の力を蓄えていく時行。

時代が移ろう大きなうねりを、「戦って」「死ぬ」武士の生き様とは反対に

「逃げて」「生きる」ことで乗り越えていく。

英雄ひしめく乱世で繰り広げられる、

時行の天下を取り戻す鬼ごっこの行方は――。





7月7日

「FAIRY TAIL 100年クエスト」

(C)真島ヒロ・上田敦夫・講談社/FT100YQ製作委員会・テレビ東京

・放送開始日:7月7日より毎週日曜17時30分~

・放送局:テレ東系列6局ネットほか

・最速配信:未定

□「FAIRY TAIL 100年クエスト」のページ

【【メインPV】『FAIRY TAIL 100年クエスト』7月7日(日)夕方5時30分~テレ東系列6局ネットほかにて放送開始!】【「FAIRY TAIL 100年クエスト」あらすじ】

フィオーレ王国随一で、お騒がせ魔導士ギルドとしても有名な「妖精の尻尾フェアリーテイル」。

そこに所属するナツ・ルーシィ・ハッピー・グレイ・エルザ・ウェンディ・シャルルの最強パーティーは、旅立ちの時を迎えようとしていた。

目指す先は遥か北の大地・ギルティナにあるという世界最古の魔導士ギルド「魔陣の竜マギア・ドラゴン」。

黒魔導士ゼレフや黒竜アクノロギアとの死闘を乗り越えたナツたちに、

<S級クエスト>の更に上級である<100年クエスト>に挑む許可が特別に下りたのだ。

<100年クエスト>は、「魔陣の竜」が創設されてから百余年、

誰一人として達成できていない伝説級の難関依頼。

初めての大陸の“不可思議な街”、初めて出会う“不可解な神”、

そして動き出す“不気味な敵”……。

心躍るナツたち「妖精の尻尾」の新たな大冒険が、

幕を開ける!

「しかのこのこのここしたんたん」

(C)おしおしお・講談社/日野南高校シカ部

・放送開始日:7月7日より毎週日曜23時30分~

・放送局:TOKYO MX、BS日テレほか

・最速配信:未定

□「しかのこのこのここしたんたん」のページ

【TVアニメ「しかのこのこのここしたんたん」第2弾PV】【「しかのこのこのここしたんたん」あらすじ】

都立日野南高校に通う女子高生、虎視こし虎子とらこ。

ある日の登校中、彼女は顔に冷たいものが当たるのを感じた。

ふと上を見ると、そこには鼻水をたらし、ツノが電線に引っかかって

身動きが取れなくなっている女の子が――!?

うっかり変な『ツノ』の生えた少女・鹿乃子しかのこのこを助けたことで、

優等生(の皮を被った)虎視虎子の人生がかき乱されていく……

一人の少女(元ヤン)が一人のシカ(?)に出会う

ガール・ミーツ・シカ物語開幕!!

「菜なれ花なれ」

(C)なれなれプロジェクト/菜なれ花なれ製作委員会

・放送開始日:7月7日より毎週日曜23時45分~

・放送局:テレビ東京系

・最速配信:DMM TV、dアニメストアにて7月7日より毎週日曜24時15分~

□「菜なれ花なれ」のページ

【TVアニメ『菜なれ花なれ』キャラクターPV | 2024年放送決定!】【「菜なれ花なれ」あらすじ】

「応援したいって気持ち…どこから湧いてくるんだろう?」

チアリーディング全国大会連覇を目指す名門、鷹ノ咲高校。1年生ながらにAチームを勝ちとった全中大会優勝経験者、美空かなたは大会中のミスがきっかけで飛べなくなってしまう。

そんなある日、かなたの目に飛び込んできたのは、電車と並んでビルからビルへと飛び移るパルクール女子高生、小父内涼葉だった。

かなたと涼葉に新体操お嬢様・詩音。ブラジルからの帰国子女・杏那。杏那のクラスメイト、ヨガ哲学女子・穏花。そしてかなたの元チームメイト、車いす女子の恵深。

趣味も特技も性格もバラバラなメンバーが歌ったり、ぶつかったり、スタンツしたり、妄想したり……。

応援したいって純粋な気持ちが揃う時、PoMPoMs(ポンポンズ)の応援はチアリーディングの枠を超えて人の心に伝わっていく。群馬の女子高生6人の応援が、世界をちょっとだけ変える……のかも?

「VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた」

(C)七斗七・塩かずのこ/KADOKAWA/「ぶいでん」製作委員会

・放送開始日:7月7日より毎週日曜24時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:dアニメストアにて7月7日より毎週日曜24時~

□「VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた」のページ

【【TVアニメ】『VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた』第2弾PV【ぶいでん】】【「VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた」あらすじ】

国内トップクラスのVTuber運営会社「ライブオン」。

その三期生「心音淡雪」は、

星の数ほど存在するVTuberたちの中で、

どこか個性を出しきれないまま伸び悩む日々を送っていた。

そんなある日、いつも通りに配信を終えた淡雪は不注意から配信を切り忘れてしまい――

――プシュ!

「んっんっんっ……ぷはぁー!!」

「うひゃー!やっぱロング缶のなる音は最高だぜぇ!!」

普段の清楚キャラとは真逆の

酒好き・女好き・下ネタ好きな素の姿を全世界に晒してしまう。

大炎上かと思いきや……?

そのギャップがウケてまさかの大バズ!トレンド1位に!?

まさかの事態に困惑しつつも、開き直った彼女は――

「おっしゃー配信始めるどー!」

元・清楚系VTuber心音淡雪の伝説が今始まる!!

「キン肉マン 完璧超人始祖編」

(C)ゆでたまご/集英社・キン肉マン製作委員会

・放送開始日:7月7日より毎週日曜夜23時30分~

・放送局:CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠

・最速配信:Netflixにて7月8日より毎週月曜見放題独占配信

□「キン肉マン 完璧超人始祖編」のページ

【TVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編 PV第2弾【正義超人&悪魔超人キャスト解禁】】【「キン肉マン 完璧超人始祖編」あらすじ】

宇宙の果てのキン肉星から地球にやって来た王子・キン肉マンは、ダメ超人と人間たちにバカにされ続けてきたが、ひょんなことから出場権を得た世界一の超人を決める大会、超人ワールドカップで奇蹟の優勝、しかも翌年は連覇まで達成!

以降は宇宙の平和を守る正義超人の中心人物となり、この世の支配を目論む悪魔超人、さらには地上からの弱小超人一掃を狙う完璧超人ら、猛威をふるう敵勢力をテリーマンやロビンマスクといった仲間たちとの友情パワーでなんとか退けてきた。

それらの功績を認められ、最後の試練“キン肉星王位争奪サバイバル・マッチ”をも勝ち抜いたキン肉マンは晴れて父から王位を譲り受け、誰もが認めるキン肉星第58代大王に即位! 地球から故郷の星へ帰還。結婚も果たし、8年に渡る闘いの日々に別れを告げた。

それから約1年半後。全宇宙は平和に包まれていたはずであったのだが……!?





7月9日

「かつて魔法少女と悪は敵対していた。」

(C)藤原ここあ/SQUARE ENIX・まほあく製作委員会

・放送開始日:7月9日より毎週火曜22時45分~

・放送局:TOKYO MX、BS11、AT-X

・最速配信:未定

□「かつて魔法少女と悪は敵対していた。」のページ

【TVアニメ『かつて魔法少女と悪は敵対していた。』第3弾PV~Side悪の参謀~/2024.7 ON AIR】【「かつて魔法少女と悪は敵対していた。」あらすじ】

悪の組織――あらゆるものを侵略し、あらゆるものを滅ぼす。

残忍にして狡猾なその組織のブレーンには、王の片腕たる悪の参謀がいた。

地上侵略の危機に立ち上がる、薄幸の魔法少女・白夜。

彼女と対峙した悪の参謀・ミラは、なんと一目ボレしてしまい……。

魔法少女と悪が敵対していたのは、かつての話。

殺し愛(あ)わない、ふたりの行く末は――?





7月12日

「ばいばい、アース」

(C)冲方丁・KADOKAWA/WOWOW, ソニー・ピクチャーズ, クランチロール

・放送開始日:7月12日より毎週金曜23時30分~

・放送局:WOWOW

□「ばいばい、アース」のページ

【【ティザーPV 第2弾】アニメ「ばいばい、アース」7/12(金)午後11:30~放送・配信スタート【WOWOW】】【「ばいばい、アース」あらすじ】

様々な動物の姿をまとう獣人が住まう世界に、

ラブラック=ベルは唯一の“人間”として生まれた。

牙も毛皮も鱗もない彼女は“のっぺらぼう”と呼ばれ、

どこにも自分と同じ種族を見つけることができずに、もの寂しさを感じながら日々を過ごしていた。

「私も、世界と交じり合いたい」

そんな想いに胸を焦がし、身の丈ほどの大剣<唸る剣ルンディング>と共に、

自分のルーツを探す旅に出ることを決意する。

その代償として、数々の試練が待ち受けるとも知らずに

鬼才・冲方丁の源流にして、映像化不可能といわれた傑作小説が、

日本を代表するクリエイター陣と共に、満を持して待望のアニメ化!





7月13日

「なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか?」

(C)2024 細音啓/KADOKAWA/なぜ僕製作委員会

・放送開始日:7月13日より毎週土曜22時30分~

・放送局:TOKYO MX、BS朝日、関西テレビほか

・最速配信:dアニメストアにて7月13日より毎週土曜22時30分~

□「なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか?」のページ

【TVアニメ「なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか?」ティザーPV】【「なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか?」あらすじ】

「なんで誰も、本当の世界を覚えていないんだ……!」

地上の覇権を争う五種族の大戦が、人類の勝利に終わった時代。

だがその世界は、少年カイの目の前で突如として「上書き」された。

パラレルワールドのような世界でカイが見たのは、

歴史が改ざんされ、人類が大戦に敗れた光景――

ここでは竜や悪魔が地上を支配し、さらに

カイは全ての人間から忘れられた存在になっていた。

だが神秘の少女リンネと出会い、カイは英雄なき世界で、

英雄の剣を継承し、君臨する強大な敵種族に戦いを挑む。

世界から忘れられた少年が「真の世界を取り戻す」

王道ファンタジーバトル、開幕!

「ATRI My Dear Moments」

(C)ATRI ANIME PROJECT

・放送開始日:7月13日より毎週土曜24時~

・放送局:TOKYO MX、BS11ほか

・最速配信:dアニメストアにて7月13日より毎週土曜24時30分~

□「ATRI My Dear Moments」のページ

【アニメ『ATRI-My Dear Moments-』第1弾PV】【「ATRI My Dear Moments」あらすじ】

原因不明の海面上昇によって、地表の多くが海に沈んだ近未来。

幼い頃の事故によって片足を失った少年・斑鳩夏生は、

都市での暮らしに見切りを付け、海辺の田舎町へと移り住んだ。

身よりのない彼に遺されたのは、海洋地質学者だった祖母の船と潜水艇、

そして借金。夏生は“失った未来”を取り戻すため、

祖母の遺産が眠るという海底の倉庫を目指して潜る。

そこで見つけたのは、棺のような装置の中で眠る不思議な少女──アトリ。

彼女は、人間と見紛うほどに精巧で感情豊かなロボットだった。

海底からサルベージされたアトリは言う。

マスターが残した最後の命令を

果たしたいんです。それまで、

わたしが夏生さんの足になります!

海に沈みゆく穏やかな町で、少年と

ロボットの少女の、忘れられない夏が始まる──。

「負けヒロインが多すぎる!」

(C)雨森たきび/小学館/マケイン応援委員会

・放送開始日:7月13日より毎週土曜24時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:ABEMA、U-NEXT・アニメ放題にて7月13日より毎週土曜24時30分~

□「負けヒロインが多すぎる!」のページ

【TVアニメ「負けヒロインが多すぎる!」メインPV【7月13日(土) 24:30~ 放送/配信開始】】【「負けヒロインが多すぎる!」あらすじ】

想い人の恋人の座を勝ち取れなかった女の子──「負けヒロイン」。

食いしん坊な幼なじみ系ヒロイン・八奈見杏菜。

元気いっぱいのスポーツ系ヒロイン・焼塩檸檬。

人見知りの小動物系ヒロイン・小鞠知花。

ちょっと残念な負けヒロイン──マケインたちに絡まれる、

新感覚・はちゃめちゃ敗走系青春ストーリーがここに幕を開ける!

負けて輝け、マケインたち!