£³Ç¯¤Ö¤êÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç»ý¤Á»þ´Ö£³Ê¬¤Î¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¿ºÍÕ»á·ãÅÜ¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤À¤Ã¤Æ£´Ê¬¡¢£µÊ¬¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢£±£¹Æü¤ËÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ï£²£°£²£±Ç¯£¶·î¤Î¿ûÀ¯¸¢°ÊÍè£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢´ßÅÄÆâ³Õ¤Ç¤Ï½é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀô·òÂÀÂåÉ½¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ÇÏ¾ì¿¹¬ÂåÉ½¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¢ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤¬»²²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¾¯¿ôÀ¯ÅÞÂåÉ½¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï£±£´Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡ÖÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤¬º£Æü·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Íý»ö²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤Ï¶ÌÌÚÂåÉ½¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤¬ÅúÊÛ¤âÆþ¤ì¤Æ£³Ê¬¡£º£¤É¤¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤À¤Ã¤Æ£´Ê¬¡¢£µÊ¬¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤è¡££³Ê¬¤Ç²¿¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¡¢¤³¤ó¤Á¤Ë¤Ï¡Ù¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡£¹ñ²È´ðËÜÀ¯ºö¤Î¤½¤Î¤â¤Î¤¬Â¸ºß°ÕµÁ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¹ñ²ñ²þ³×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¡ÊÁ´ÂÎ¤Ç¡Ë£´£µÊ¬¤Ç½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¥Ð¥«¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼»á¤Ï£¶Æü¤Î¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼èºà¤Ç´ßÅÄ¼óÁê¤È¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤¬¤³¤ì¤À¤±Éå¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤É¤³¤«¤éÆÍ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤ÏÄÉµÚ¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¹¤®¤ë¡£Î¢¶â¤Î¡¢¤Þ¤µ¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¤Ï¤«¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬´ßÅÄ¼óÁê¤À¤È¡¢¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ÎÇËÃ¾¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¡ÊÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Î¡Ë»þ´Ö¤ò¤è¤³¤»¤È¤¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½½Ê¬¤ËÄÉµÚ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤Î¹ñ²ñ²ñ´üËö¤Ë¸þ¤±¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë´ßÅÄÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌîÅÞÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©·û¤ÎÀô»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÊÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¡Ë¤É¤¦ÅúÊÛ¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£