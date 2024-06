電子レンジで簡単調理！ケイジェイシー「米粉のソフトクッキーミックス」

ケイジェイシーは、オーブン不要、電子レンジで簡単に作れる【米粉のソフトクッキーミックス】を2024年6月中旬より発売します。

ケイジェイシー「米粉のソフトクッキーミックス」

メーカー希望小売価格: 380円(税抜き) 410円(税込み)

対象月齢 : 9ヶ月ごろ〜

内容量 : 120g(直径4cmの大きさで約12個分)

賞味期限 : 1年半

アレルゲン28品目 : アーモンド

商品詳細 :

https://products.edisonmama.com/SHOP/KJZ430326.html

※本品製造工場では、「ごま」「大豆」を含む製品を生産しています。

〜毎日食べるおやつは、自分の子供にも食べさせたくなる安心安全を〜

小さなお子様にとって「おやつ」は栄養を補給する大切な存在として定着してきています。

手軽に手に入れることができる一方、添加物や手作りに対するご不安など、子育て世帯のリアルな悩みを解決したいと考えていました。

そこで、「おやつ」に対するヒアリングを実施し、“ささっと手軽に作れるおやつ”、“成長に欠かせない栄養素や不足しがちなものを補給したい”といった意見や、“安心して子供に与えられて、できるだけ身体によい材料を選びたい”といった声から、

1. 簡単に手作りできるおやつ

2. 栄養のあるものや体に優しい素材

3. お子様が安心して食べやすい食感

この3つの条件をクリアできる「米粉のソフトクッキーミックス」を開発しました。

■商品特徴

<ポイント1:とにかく簡単3ステップ、レンジで30秒>

準備と手間がかからない

用意するのは牛乳だけ。

本品と混ぜ合わせるだけで簡単にソフトクッキーが作れます。

※牛乳は育児用ミルクや豆乳でも代用できます。

オーブンがないご家庭でも大丈夫です。

(1)混ぜる (2)成型する (3)電子レンジで加熱する、簡単3ステップで、手軽に作れます。

親子で楽しく手作りできる

材料を混ぜ合わせたり好きな形に成型したり型抜きをするなど、お手伝いに興味を持ち始めた子にもぴったりです。

お子様のお好みに合わせて様々な味にアレンジすることも可能です。

<ポイント2:子どもとママ・パパに嬉しいこだわり素材>

素材本来の優しい味

米粉・大豆粉をベースとしており、原材料として小麦を一切使用していません。

主原料の大豆は“畑の肉”と呼ばれるほど良質なたんぱく質を含む食材です。

たんぱく質がとれていないなと思ったら、食後のデザートとして食事に取り入れてみるのもおすすめです。

また、米粉にふくまれる食物繊維などがゆっくり消化されるため腹持ちが良く、食べ過ぎ予防も期待ができます。

特定原材料8品目のアレルゲンを使用しておらず、グルテンフリーなので、お子様はもちろん、ご家族みんなで楽しめます。

アレンジの幅が広がる、シンプルで飽きの来ない味

<ポイント3:しっとりとした食感でぽろぽろしにくい >

しっとりしたクッキー

アーモンドパウダーによるサクサク感と、内側のしっとり感はまさに生食感クッキー。

できたては特に豊かな香りとコクが特徴で大人の方にもおいしく楽しめます。

一般のクッキーよりも水分量を多く残すように調整し、口の中の水分を奪いすぎないよう工夫しています。

割っても細かい粉がポロポロと落ちないので、食べこぼし軽減にも期待ができます。

