¥ß¥ä¥Ó¤ò±é¤¸¤ë¿ùºé²Ö

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡½÷Í¥¡¦¿ùºé²Ö¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡¡¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ­¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢·îÍË¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡»ö¸Î¤Î¸å°ä¾É¤«¤éµ­²±¤¬°ìÆü¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç¾³°²Ê°å¡¦ÀîÆâ¥ß¥ä¥Ó¡Ê¿ùºé¡Ë¤¬¡¢º§Ìó¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤ÎÇ¾³°²Ê°å¡¦»°ÉÓÍ§¼£¡Ê¼ãÍÕÎµÌé¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿¿Ùõ¤Ë´µ¼Ô¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£

¡¡²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¥ß¥ä¥Ó¤È»°ÉÓ¤ÎÀÚ¤Ê¤¯¤â¤É¤«¤·¤¤´Ø·¸¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊËÜºî¤À¤¬¡¢¥ß¥ä¥Ó¤Î£Ó£Î£Ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖÀîÆâ¥ß¥ä¥Ó¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç³«Àß¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ä¥Ó¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ä»°ÉÓ¡Ê¼ãÍÕ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤Ê¤´¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¡¼¡¢¤Ç¤¹¡¼¡¢¡×¤ä¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤Ç¤¹¡¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥ä¥Ó¤é¤·¤¤¡¢Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÊª¸ì¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢£±£´Æü¸á¸å£±£°»þ»þÅÀ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï£¸¡¦£¶Ëü¿Í¤À¡£

¡¡ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È£²ÏÃ¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÖºÇ½ª²ó¤Ê¤ó¤«Íè¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¤³¤Î£²¿Í¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£