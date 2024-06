大阪 堺の3ピースバンド・PAIL OUTが、BUNS RECORDSに所属となり7月3日に第一弾配信シングル「Call me」をリリースすることが決定した。PAIL OUTは、大阪・堺で2019年に結成したソウタ(Vo, G)、タダシ(Ba, Cho)、ユウト(Dr, Cho )からなる3ピースバンド。各地の大型サーキットイベントなどにも登場している。そんなPAIL OUTは、愛知県のインディーズレーベル・BUNS RECORDSに所属することが発表され、その第一弾配信シングル「Call me」は何度名前を空に向け呼んだって返らない 痛む胸が どうも治らない』と大切な人を失った悲しさ・切なさを歌った楽曲となっている。Pre-Add・Pre-saveもスタートしているのでチェックして欲しい。

