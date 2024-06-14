大阪 堺の3ピースバンド・PAIL OUT、BUNS RECORDS所属で第一弾シングル「Call me」配信決定
大阪 堺の3ピースバンド・PAIL OUTが、BUNS RECORDSに所属となり7月3日に第一弾配信シングル「Call me」をリリースすることが決定した。
PAIL OUTは、大阪・堺で2019年に結成したソウタ（Vo, G）、タダシ（Ba, Cho）、ユウト（Dr, Cho ）からなる3ピースバンド。各地の大型サーキットイベントなどにも登場している。
そんなPAIL OUTは、愛知県のインディーズレーベル・BUNS RECORDSに所属することが発表され、その第一弾配信シングル「Call me」は何度名前を空に向け呼んだって返らない 痛む胸が どうも治らない』と大切な人を失った悲しさ・切なさを歌った楽曲となっている。Pre-Add・Pre-saveもスタートしているのでチェックして欲しい。
リリース情報
2024.7.3 Digital Release
▼Pre-Add・Pre-save
https://lnk.to/PAILOUT_Callme
＜BUNS TOUR 2024＞
w/Atomic Skipper、LEODRAT、ONIONRING、SideChest
▼2024年7月15日(祝月) 鈴鹿 ANSWER
w/Atomic Skipper、LEODRAT、ONIONRING、SideChest、サウナガール
▼2024年7月27日(土) 静岡UMBER
w/Atomic Skipper、LEODRAT、SideChest、サウナガール
▼2024年8月9日(金) 富山SoulPower
w/Atomic Skipper、LEODRAT、SideChest
▼2024年8月13日(火) 名古屋CLUB QUATTRO
w/Atomic Skipper、LEODRAT、ONIONRING、SideChest、サウナガール
▼2024年8月24日(土) 札幌SPiCE
w/Atomic Skipper、LEODRAT、ONIONRING、SideChest
チケット一般発売：2024年6月15日(土)10:00〜
https://w.pia.jp/t/bunstour-2024/
関連リンク
◆PAIL OUT オフィシャルYouTube
◆PAIL OUT オフィシャルX
◆PAIL OUT オフィシャルInstagram