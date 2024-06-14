『Mステ』次回出演者＆楽曲発表 NewJeans初登場 GLAY×JAY、マイファス×HYDEも
テレビ朝日系『ミュージックステーション』次回21日放送（後9：00）の出演アーティストと楽曲が14日、発表された。
【写真】初登場NewJeansら6月21日放送『Mステ』出演アーティスト
韓国の5人組グループ・NewJeansがMステ初登場。世界的ヒット曲「OMG」と、新曲「Supernatural」の2曲を披露する。
GLAY × JAY（ENHYPEN）は、話題のコラボ曲「whodunit」を、MY FIRST STORY × HYDEはアニメ『鬼滅の刃 柱稽古編』オープニング主題歌「夢幻」を披露。
Travis Japanは新曲「Sweetest Tune」、INIは新曲「LOUD」をパフォーマンスする。
■6月21日放送『ミュージックステーション』出演者・楽曲
INI「LOUD」
GLAY × JAY(ENHYPEN)「whodunit」
Travis Japan「Sweetest Tune」
NewJeans「OMG」「Supernatural」
MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
※50音順
【写真】初登場NewJeansら6月21日放送『Mステ』出演アーティスト
韓国の5人組グループ・NewJeansがMステ初登場。世界的ヒット曲「OMG」と、新曲「Supernatural」の2曲を披露する。
GLAY × JAY（ENHYPEN）は、話題のコラボ曲「whodunit」を、MY FIRST STORY × HYDEはアニメ『鬼滅の刃 柱稽古編』オープニング主題歌「夢幻」を披露。
■6月21日放送『ミュージックステーション』出演者・楽曲
INI「LOUD」
GLAY × JAY(ENHYPEN)「whodunit」
Travis Japan「Sweetest Tune」
NewJeans「OMG」「Supernatural」
MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
※50音順