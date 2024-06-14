6月21日放送『ミュージックステーション』出演者・楽曲発表（C）テレビ朝日

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　テレビ朝日系『ミュージックステーション』次回21日放送（後9：00）の出演アーティストと楽曲が14日、発表された。

【写真】初登場NewJeansら6月21日放送『Mステ』出演アーティスト

　韓国の5人組グループ・NewJeansがMステ初登場。世界的ヒット曲「OMG」と、新曲「Supernatural」の2曲を披露する。

　GLAY × JAY（ENHYPEN）は、話題のコラボ曲「whodunit」を、MY FIRST STORY × HYDEはアニメ『鬼滅の刃 柱稽古編』オープニング主題歌「夢幻」を披露。

　Travis Japanは新曲「Sweetest Tune」、INIは新曲「LOUD」をパフォーマンスする。

■6月21日放送『ミュージックステーション』出演者・楽曲
INI「LOUD」
GLAY × JAY(ENHYPEN)「whodunit」
Travis Japan「Sweetest Tune」
NewJeans「OMG」「Supernatural」
MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
※50音順