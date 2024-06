スイーツのプロがおすすめ！ 最近流行ってる!?「わらび餅」10選

スイーツコンシェルジュのはなともさんがおすすめする、わらび餅をご紹介。

つるんともっちりがたまりません

最近よく和菓子屋などで見かける「わらび餅」。つるんとした食感もあわさり、冷やして食べれば夏にもぴったりのスイーツです。今回は、スイーツコンシェルジュのはなともさんが「わらび餅」を紹介してくれました。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

1. 鈴懸 麻布台ヒルズ店(神谷町)

蕨餅

「蕨餅」519円 出典:silve170さん

はなともさん

福岡に本店を構える創作和菓子店「鈴懸」。同店の「蕨餅」は、九州産のわらび粉を使ったわらび餅に、深煎りきな粉(別添え)をまぶしたもの。本わらびならではのもっちり感ときな粉の香ばしさが絶妙にマッチし、おいしさのハーモニーを奏でます。本わらびの香りと弾力のある食感、みずみずしさが最高です。とろけるような口どけとつるんとしたのど越しが、ひとときの涼を運んでくれますよ。キリッと冷やして食べれば、夏の暑さもしばし忘れられるはず。

別添えのきな粉をかけて 出典:silve170さん

2. 京都 茶寮翠泉 新宿店(都庁前)

出来立て温わらび餅

「出来立て温わらび餅 お濃い抹茶味」お茶付き1,480円 写真:お店から

はなともさん

「京都 茶寮翠泉 新宿店」は、宇治抹茶の中でもさらに高級な濃茶を使った和スイーツを楽しめる人気のカフェ。看板メニューの「出来立て温わらび餅」は、国産わらび粉に濃い抹茶と和三盆を練り上げたもので、とろける舌触りと心地よい弾力が魅力です。注文を受けてから作るため提供時は温かく、一口食せば抹茶の豊かな香りと和三盆の上品な甘さが口いっぱいに広がります。白玉やあんこ、きな粉、黒蜜を絡めて食べればおいしさ倍増です!

出来立てのわらび餅 出典:アダログさん

3. 廚 くろぎ(上野広小路)

蕨もち

「蕨もち」2,550円 出典:shioriiinrinさん

はなともさん

上野御徒町のパルコヤ1階にある「厨 くろぎ」は、予約の取れない日本料理店「くろぎ」がプロデュースするカフェ&バー。「厨 くろぎ」で食べていただきたいのが、九州産の“黒本わらび粉”を使った贅沢な「蕨もち」。見るからにみずみずしいわらび餅は、箸で持ち上げるとどこまでも伸び、つるんとしたのど越しが夏にぴったりの逸品。一緒に添えられるきな粉と抹茶きな粉にはほんのりとした塩味があり、わらび餅の甘さを一層引き立てます。わらび餅のおいしさが別格なので、黒蜜をかける前の素の味わいもぜひ堪能してみてください。

ひょうたん形の器で運ばれてくる 出典:カフェモカ男さん

4. 雅庵(中目黒)

わらび餅

「わらび餅」972円 出典:カフェモカ男さん

はなともさん

中目黒にある「雅庵」は、和菓子職人の最高名誉である優秀和菓子職に認定された、皆川典雅氏が手掛ける和菓子店。名物の「わらび餅」は、毎日早い時間帯に売り切れる大人気商品。丹念に練り上げられたわらび餅には、風味豊かなきな粉がたっぷりとかけられています。やわらかさの中にもコシがあり、その口どけの良さにも感動です。常温でも口当たりがひんやりとしているため、ちょっとした手土産にもおすすめ。和菓子界の重鎮が作るわらび餅は、一味も二味も違いますよ。

わらび餅にはきな粉がたっぷり 出典:如月 来夏さん

5. 一幸庵(茗荷谷)

わらび餅

「わらび餅」468円 出典:su_taさん

はなともさん

茗荷谷にある人気和菓子店「一幸庵」。看板メニューの「わらび餅」は、わらびの地下茎から3〜4%しか採れないでんぷんから作られる本わらび粉を使用。わらび餅の中にはなめらかなこしあんがたっぷり入っていて、上からは風味豊かなきな粉をまぶしています。わらび餅はやわらかいのにコシがある独特な食感。強火でしっかり練り上げることで、この独特な食感を生み出しているそう。こしあんの甘さときな粉の香ばしさが口いっぱいに広がり、最後はわらび餅の風味がほのかに漂います。秋から初夏頃までの限定販売なのでお見逃しなく。

中にはこしあん 出典:su_taさん

6. 林屋新兵衛 日比谷店

抹茶わらび餅あんみつ

「抹茶わび餅あんみつ」1,595円 出典:makysukeさん

はなともさん

東京ミッドタウン日比谷内にある「林屋新兵衛」は、京都の老舗茶舗「京はやしや」がプロデュースする和カフェ。こちらの「抹茶わらび餅あんみつ」は、北海道産の小豆を使ったあんこに自家製の抹茶わらび餅などを合わせた贅沢な一品です。主役の抹茶わらび餅は、ぷるぷるとしたやわらかい食感。抹茶のほろ苦さもしっかりと感じられ、一度食べると病みつきになるおいしさです。わらび餅の他に、白玉や抹茶ゼリー、抹茶アイスも入っていて食べ応え十分。黒蜜をかけて味の変化を楽しむのもアリですよ。

7. 藤菜美 渋谷 東急フードショー店(渋谷)

わらび餅三色詰合せ

「わらび餅三色詰合せ」1,251円

はなともさん

「藤菜美 渋谷 東急フードショー店」は、京都の清水産寧坂に拠点を置くだんご茶屋の関東第1号店。人気の「わらび餅三色詰合せ」は、きな粉・宇治抹茶・波照間産黒糖を一度に味わえる欲張りな一品。きな粉の香ばしさと宇治抹茶のほろ苦さ、黒糖の濃厚なコクがしっかりと感じられ、それぞれが一級品のおいしさです。3色ともぷるぷるとしたやわらかさで、もはや飲めると言っても過言ではありません。一度に3つの味が楽しめるわらび餅は、和菓子好きな人への手土産にぴったりです。

8. ツバメヤ 日本橋店

わらび餅

「わらび餅」8切入1,720円 写真:お店から

はなともさん

日本橋駅から徒歩約4分の場所に2023年にオープンした和菓子店「ツバメヤ 日本橋店」。本店は岐阜県にあり、日本橋店は東京第1号店です。名物の「わらび餅」は、みずみずしさととろけるような食感が特徴。弾力がありながらも口の中でとろける食感には感動です。このわらび餅に合わせるのは、北海道産大豆「とよまさり」のきな粉。きな粉の甘みと風味が、わらび餅のおいしさを引き立てています。純黒糖の濃厚なコクと上品な甘さもたまりません。きな粉をたっぷりまぶして食べれば、そのおいしさに驚くはず。これから大注目のお店&わらび餅です。

9. 銀座 福禄寿(銀座一丁目)

抹茶と黒糖の二色本わらび餅

「抹茶と黒糖の二色本わらび餅」900円 写真:お店から

はなともさん

「銀座 福禄寿」は、全国の良質な茶葉を使ったオリジナルブレンドの日本茶と種類豊富な和スイーツが楽しめる人気の和カフェ。筆者イチオシの「抹茶と黒糖の二色本わらび餅」は、抹茶と黒糖のわらび餅を一度に味わえる、まさに和スイーツ好きにはたまらない一品です。本わらび粉を使用したわらび餅は、もっちりとした弾力のある食感。ほんのりとした甘さで、素材本来のおいしさがしっかりと感じられます。ほろ苦い抹茶やコクのある和三盆、黒糖とも相性バッチリです。どちらも小さい木箱に少量ずつ入っているので、食後のデザートにもぴったりですよ。

10. 浅草苺座(浅草)

苺わらび餅

「苺わらび餅」460円

はなともさん

浅草にある、いちごスイーツ専門店「苺座」の「苺わらび餅」。ほのかにいちごの香りがするわらび餅は、楊枝で持ち上げるとぷるぷる揺れる衝撃のやわらかさ。つるんとしたのど越しも心地よさバツグンです。香ばしいきな粉とも相性が良く、見た目以上にペロッと食べられます。器になっている最中と一緒に食べれば、風味が増してさらにおいしさ倍増。さらに練乳をかけて食べれば濃厚な甘さがプラスされ、さらに味わい深くなります。いちご×わらび餅という意外な組み合わせですが、一度食べると病みつきになるおいしさです。

※価格はすべて税込です。

文・写真:はなとも、食べログマガジン編集部

