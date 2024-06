人気インスタグラマーが教える最高の一皿は、そのおいしさはビジュアルを超えた！「浜坂のせこがに」

日本中のおいしいものを食べ歩く「グルメインスタグラマー」に“お気に入り”を教えてもらう本企画。今回は、大阪を中心に食べ歩き、食べている時が一番幸せだという、食べログレビュアーでもある「食いしん坊すみれちゃん」さんに、おいしいお店を聞きました。

〈最高のインスタグルメ〉

最新のグルメ情報を得るうえで欠かせないSNSの一つがInstagram。動画でシズル感あふれる料理を撮影したり、写真で料理が輝く瞬間を切り取ったり。おいしそうなビジュアルで食欲をかき立ててくれるグルメ系インスタグラマーに、おすすめのお店や最高の一皿を教えてもらう本企画。今回は、大阪を中心に食べ歩き、食べている時が一番幸せだという、食べログレビュアーでもある「食いしん坊すみれちゃん(@cuisinbo_sumilechan)」さんにインタビューした。

教えてくれる人

食いしん坊すみれちゃん(@cuisinbo_sumilechan)

Instagramフォロワー4.3万人。

会社員。

趣味は食べ歩きで、和食と中華が好き。

自身がおいしいと思ったお店やお料理を知ってもらえたらうれしいです。



■Instagram

https://www.instagram.com/cuisinbo_sumilechan/



■食べログ

https://tabelog.com/rvwr/011035899/

※フォロワー数は2024年6月時点のものです。

食いしん坊すみれちゃんさんの「おいしい」話

食いしん坊すみれちゃんさんに美食に目覚めたきっかけを尋ねると「コロナを機に、趣味が旅行より身近な食べ歩きに変わりました。その頃にSNSを始め、そこで見つけた気になるお店を巡り自身もSNSに投稿するようになってから、食べ歩きの頻度が激増しました」とのこと。月の外食は、夜に25回以上だそう。大阪を中心に、ミシュランからB級まで食べ歩く「食いしん坊すみれちゃん」さんのとっておきのお店とは?

最高の一皿:「料理屋 稲家」の「浜坂のせこがに」

Q:この1年くらいの間で最も感動した料理は?

A:大阪の北新地にある「料理屋 稲家」の「浜坂のせこがに」」です。

浜坂のせこがに

食いしん坊すみれちゃんさん

まずその美しさにうっとり。寸分の狂いもなく敷き詰められた脚の身。その上にまん丸な外子。どうやってこれほど綺麗に仕上げられるのか。もはや芸術品。技が凄すぎます。

このビジュアル、そしておいしさにうっとり

食いしん坊すみれちゃんさん

中には、ほぐし身と内子と外子と蟹味噌がぎっしり。いただくのがもったいないくらいですが、そのビジュアルに勝るおいしさに感動。夜を徹して仕込みをされている料理人さんには頭があがりません。

また訪れたい一軒

最愛のリピ店:「緒乃」

<店舗情報>◆料理屋 稲家住所 : 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-10-2 北新地プレイス 7FTEL : 06-6341-3177

Q:今までで一番リピートしているお店は?

A:大阪の北新地にある「緒乃」です。

地元淡路島のお造り三種盛り 紫雲丹 石鯛 車海老湯引き 淡路島の海水で仕込んだ塩 淡路島の醤油で仕込んだ土佐醤油

そら豆ご飯 リゾット風 オシェトラキャビア

食いしん坊すみれちゃんさん

リピート理由を聞かれたら「毎回訪れるたびに感動があるから」。6月の緒乃さんも楽しみです!

旬の豪華食材をふんだんに使用

食いしん坊すみれちゃんさん

大将の地元淡路島を中心に、日本各地から厳選された旬の食材を贅沢に使用した、緒乃でしか味わえない「唯一無二」のお料理に感服。調理する前に食材を見せてくださるのですが、これが目がとび出そうになるくらいの一級品。豪華食材のオンパレードなんです ︎ この豪華食材を目の前で、熟練の技巧で調理されます。

淡路島北坂たまごの茶碗蒸し トリュフ ポルチーニ チーズ

椚座牛プレミア シャトーブリアン 季節野菜とともに

紀州備長炭で贅沢に焼き上げ

食いしん坊すみれちゃんさん

所作が美しくもダイナミックな調理風景に目が釘付けに。器や色彩豊かな盛り付けの見た目も美しく、繊細でありなおかつ、あっと驚く独創的な、時には度肝をぬかれるオリジナリティ溢れるお料理はまさに芸術品。SSI認定「唎酒師」の資格をもつ大将セレクトの日本酒や、ワインと共に楽しめます。洗練された空間でいただく「至福のひととき」とはまさにこのこと!

写真:お店から

インスタ人気投稿:「つきや」の投稿

<店舗情報>◆緒乃住所 : 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-22 北リンデンビル 6FTEL : 050-5597-6879

Q:今までのInstagramの投稿で一番人気だったものは?

A:大阪の西天満にある「つきや」の投稿です。

松葉蟹の御造り

食いしん坊すみれちゃんさん

「つきや」の投稿です。蟹を食べたくなったらここ! 蟹がおいしい季節に伺いました。再生数165万回、いいね7.5万件、保存6,253件、コメント159件(2024年6月時点)。

写真:お店から

■実際の投稿はこちら

https://www.instagram.com/reel/Cm6SRzfObbe/?igsh=YWhnbnV2NXVua2Nu

おすすめカジュアルグルメ:「マルシン飯店」の「天津飯」

<店舗情報>◆つきや住所 : 大阪府大阪市北区西天満3-10-4TEL : 06-6355-4765

Q:2,000円以下で食べられるおいしいものは?

A:京都の東山にある「マルシン飯店」の「天津飯」(900円)です。

天津飯 900円

食いしん坊すみれちゃんさん

天津飯、食べて納得。飲めるくらいおいしい! 今まで食べたことがある天津飯の中で1番です。卵ふわふわ、卵の下のご飯もふわっとしていて、餡も優しい。

出典:虎太郎がゆくさん

いつか行きたい憧れの店:「京天神 野口」

<店舗情報>◆マルシン飯店住所 : 京都府京都市東山区東大路三条下る南西海子町431-3TEL : 075-561-4825

Q:まだ訪問していないお店で行きたいお店は?

A:京都の京福北野白梅にある「京天神 野口」です。

写真:お店から

写真:お店から

食いしん坊すみれちゃんさん

グルメな知り合いがおいしいと言っていたので、行ってみたいです。

写真:お店から

グルメインスタグラマー募集中!

<店舗情報>◆京天神 野口住所 : 京都府京都市上京区天神道上ノ下立売上ル北町573-11 1FTEL : 075-276-1630

「食べログマガジン」ではおいしいお店を紹介してくれるグルメインスタグラマーを探しています。「我こそは!」という方は以下のフォームよりご応募お待ちしております。採用させていただく方には編集部よりInstagramのDMにてご連絡いたしますので公式アカウント(@tabelogofficial)のフォローをお願いします。



■応募フォーム

https://forms.office.com/r/8iFcpVY6S5

文:食いしん坊すみれちゃん、食べログマガジン編集部

写真:食いしん坊すみれちゃん

※価格は税込。

The post 人気インスタグラマーが教える最高の一皿は、そのおいしさはビジュアルを超えた!「浜坂のせこがに」 first appeared on 食べログマガジン.