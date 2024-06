岡山の奇跡“桜井日奈子”を輩出したコンテスト！スタコン オカヤマ2024

クロコムは、「スタコン オカヤマ2024」を、2024年9月16日(月祝)に開催します。

スタコン オカヤマ2024

開催日時: 2024年9月16日(月祝)12:00 開始

副賞 : 各グランプリ/200,000円・オーディエンス賞・スポンサー賞

会場 : おかやま未来ホール

(岡山市北区下石井1丁目2-1 イオンモール岡山 5F)

応募期間: 一次締切 7月20日

申込方法: ホームページより

告知HP :https://audition.crocom.biz

主催 :クロコム

特別協賛:光南

後援 :OHK 岡山放送・RSK 山陽放送・KSB 瀬戸内海放送・

RNC 西日本放送・TSC テレビせとうち

2014年7月、今まで培った経験を基に、地元岡山を盛り上げるため、地域活性化のお手伝いが出来るような、岡山のアイコンとなる女の子を生み出したいと考え、「おかやま美少女美人コンテストThe.1st」を開催。

そのコンテストでグランプリを獲得したのが岡山の奇跡と称される“桜井日奈子”です。

その重責を担うにふさわしい美少女(美人)・美男子を発掘、選抜するためのコンテスト「おかやま美少女美人コンテスト」並びに「おかやま美男子コンテスト」が、昨年よりスタコン オカヤマに改名し9月16日に開催されます。

