キャラメル新シリーズ！道南食品「北海道コレ！だべさ」

道南食品は、2024年7月2日(火)、キャラメルの新たなシリーズ「北海道コレ!だべさ」3品を発売☆

「北海道コレ!だべさ」は北海道のコレぞという味と、道南食品がコラボレーションしたシリーズです。

●北海道コレだべさ 味噌キャラメル

明治24年創業、トモエ印で知られる福山醸造株式会社こだわりの「道民の味噌」を使用。

道産原料を使用した白こしの味噌がまろやかに香る、ついつい手が伸びてしまうキャラメルです。

●北海道コレだべさ よいとまけ味キャラメル

三星は創業明治31年。

北海道苫小牧発の銘菓「よいとまけ」。

ハスカップのさわやかな酸味とキャラメルの相性はバツグン。

自称「日本一食べにくいお菓子」をキャラメルで届けられます。

●北海道コレだべさ 成吉思汗たれ味キャラメル

昭和22年に北海道札幌で創業したベル食品。

北海道のソウルソースとして知られる「成吉思汗たれ」。

予想外の組み合わせながら、キャラメルの美味しさをも引き出すたれのチカラに驚きます。

発売日 :2024年7月2日(火)

内容量 :各18粒

希望小売価格:各248円(税込)

賞味期限 :15ヶ月

発売エリア :北海道のおみやげ店ほか

(※)道南食品の商品は、全道のおみやげ店を中心に販売中です。

