J1首位の町田下した筑波大学は柏と対戦！ 名古屋下したJSCはJ2の山口と、天皇杯3回戦のスタジアム決定【天皇杯】

日本サッカー協会(JFA)は14日、第104回天皇杯3回戦の試合会場とキックオフ時間を発表した。12日に2回戦が行われた中、明治安田J1リーグで首位に立つFC町田ゼルビアは筑波大学(茨城県)にPK戦の末に敗れて敗退。また、名古屋グランパスはJAPANサッカーカレッジ(新潟県)に0-1で敗れてこちらも2回戦で敗退となった。また、YBCルヴァンカップデはヴィッセル神戸に勝利していたカターレ富山だったが、天皇杯では神戸がリベンジし2-0で勝利。サンフレッチェ広島は、FCバレイン下関(山口県)を相手にドウグラス・ヴィエイラ、小原基樹がハットトリックを記録するなど、11-2で勝利していた。

3回戦は7月10日に開催。町田を下した筑波大学は再びJ1の柏レイソルとアウェイで対戦。JAPANサッカーカレッジはアウェイでJ2のレノファ山口FCと対戦する。3回戦の組み合わせは以下の通り。◆3回戦組み合わせ7月10日(水)《18:30》【57】ヴィッセル神戸 vs 徳島ヴォルティス[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]【62】サガン鳥栖 vs 横浜FC[ニッパツ三ツ沢球技場]《19:00》【58】柏レイソル vs 筑波大学(茨城県)[三協フロンテア柏スタジアム]【59】セレッソ大阪 vs ヴァンフォーレ甲府[JIT リサイクルインク スタジアム]【60】 アルビレックス新潟 vs V・ファーレン長崎[トランスコスモススタジアム長崎]【61】鹿島アントラーズ vs 藤枝MYFC[藤枝総合運動公園サッカー場]【63】JAPANサッカーカレッジ(新潟県) vs レノファ山口FC[維新みらいふスタジアム]【64】京都サンガF.C. vs 清水エスパルス[IAIスタジアム日本平]【65】横浜F・マリノス vs 水戸ホーリーホック[ケーズデンキスタジアム水戸]【66】ガンバ大阪 vs テゲバジャーロ宮崎(宮崎県)[いちご宮崎新富サッカー場]【67】川崎フロンターレ vs 大分トリニータ[レゾナックドーム大分]【68】FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉[フクダ電子アリーナ]【69】サンフレッチェ広島 vs いわきFC[ハワイアンズスタジアムいわき]【70】湘南ベルマーレ vs 東京ヴェルディ[レモンガススタジアム平塚]【71】アビスパ福岡 vs 愛媛FC[ニンジニアスタジアム]【72】北海道コンサドーレ札幌 vs モンテディオ山形[NDソフトスタジアム山形 ]◆2回戦結果【25】ヴィッセル神戸(J1) 2-0 カターレ富山(富山県)【26】徳島ヴォルティス(J2) 1-0 ベガルタ仙台(J2)【27】柏レイソル(J1) 2-0 いわてグルージャ盛岡(岩手県)【28】FC町田ゼルビア(J1) 1-1(PK2-4) 筑波大学(茨城県)【29】セレッソ大阪(J1) 3-1 ジェイリースFC(大分県)【30】ヴァンフォーレ甲府(J2) 2-0 Honda FC(アマチュアシード)【31】アルビレックス新潟(J1) 4-4(PK3-1) ギラヴァンツ北九州(福岡県)【32】V・ファーレン長崎(J2) 3-2 カマタマーレ讃岐(香川県)【33】鹿島アントラーズ(J1) 2-1 奈良クラブ(奈良県)【34】藤枝MYFC(J2) 2-0 栃木SC(J2)【35】サガン鳥栖(J1) 2-1 高知ユナイテッドSC(高知県)【36】横浜FC(J2) 2-1 ヴァンラーレ八戸(青森県)【37】名古屋グランパス(J1) 0-1 JAPANサッカーカレッジ(新潟県)【38】ザスパ群馬(J2) 1-1(PK2-3) レノファ山口FC(J2)【39】京都サンガF.C.(J1) 2-0 大宮アルディージャ(埼玉県)【40】清水エスパルス(J2) 9-0 三菱重工長崎SC(長崎県)【41】横浜F・マリノス(J1) 2-2(PK5-4) FC岐阜(岐阜県)【42】ロアッソ熊本(J2) 1-2 水戸ホーリーホック(J2)【43】ガンバ大阪(J1) 3-0 福島ユナイテッドFC(福島県)【44】ジュビロ磐田(J1) 1-2 テゲバジャーロ宮崎(宮崎県)【45】川崎フロンターレ(J1) 2-0 ソニー仙台FC(宮城県)【46】大分トリニータ(J2) 1-0 鹿児島ユナイテッドFC(J2)【47】FC東京(J1) 3-0 ヴィアティン三重(三重県)【48】ジェフユナイテッド千葉(J2) 2-1 中京大学(愛知県)【49】サンフレッチェ広島(J1) 11-2 FCバレイン下関(山口県)【50】ブラウブリッツ秋田(J2) 0-2 いわきFC(J2)【51】湘南ベルマーレ(J2) 3-1 甲南大学(兵庫県)【52】東京ヴェルディ(J1) 5-0 AC長野パルセイロ(長野県)【53】アビスパ福岡(J1) 8-0 福山シティFC(広島県)【54】ファジアーノ岡山(J2) 1-7 愛媛FC(J2)【55】北海道コンサドーレ札幌(J1) 3-1 栃木シティ(栃木県)【56】モンテディオ山形(J2) 3-2 SC相模原(神奈川県)◆1回戦結果5/25【7】奈良クラブ(奈良県) 3-2 京都産業大学(京都府)【12】東海大学熊本(熊本県) 0-4 三菱重工長崎SC(長崎県)【13】FC岐阜(岐阜県) 1-0 アスルクラロ沼津(静岡県)【15】テゲバジャーロ宮崎(宮崎県) 4-0 川副クラブ(佐賀県)【16】ソニー仙台FC(宮城県) 3-1 tonan前橋(群馬県)【20】ツエーゲン金沢(石川県) 1-1(3PK4) 甲南大学(兵庫県)【23】栃木シティ(栃木県) 1-0 横河武蔵野FC(東京都)【24】SC相模原(神奈川県) 3-0 山梨学院大学PEGASUS(山梨県)5/26【1】カターレ富山(富山県) 3-0 関西大学(大阪府)【2】いわてグルージャ盛岡(岩手県) 3-1 北海道十勝スカイアース(北海道)【3】筑波大学(茨城県) 1-0 明治大学(アマチュアシード)【4】FC徳島(徳島県) 0-1 ジェイリースFC(大分県)【5】鹿屋体育大学(鹿児島県) 0-3 ギラヴァンツ北九州(福岡県)【6】三菱水島FC(岡山県) 3-4 カマタマーレ讃岐(香川県)【8】高知ユナイテッドSC(高知県) 1-0 ベルガロッソいわみ(島根県)【9】ヴァンラーレ八戸(青森県) 2-0 ブリオベッカ浦安(千葉県)【10】アルテリーヴォ和歌山(和歌山県) 1-2 JAPANサッカーカレッジ(新潟県)【11】福井ユナイテッドFC(福井県) 0-3 大宮アルディージャ(埼玉県)【14】福島ユナイテッドFC(福島県) 9-0 大山サッカークラブ(山形県)【17】ヴィアティン三重(三重県) 1-0 FC今治(愛媛県)【18】びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀県) 0-1 中京大学(愛知県)【19】ガイナーレ鳥取(鳥取県) 1-1(3PK4) FCバレイン下関(山口県)【21】AC長野パルセイロ(長野県) 7-0 猿田興業(秋田県)【22】福山シティFC(広島県) 3-0 沖縄SV(沖縄県)