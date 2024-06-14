J1首位の町田下した筑波大学は柏と対戦！ 名古屋下したJSCはJ2の山口と、天皇杯3回戦のスタジアム決定【天皇杯】
日本サッカー協会(JFA)は14日、第104回天皇杯3回戦の試合会場とキックオフ時間を発表した。
12日に2回戦が行われた中、明治安田J1リーグで首位に立つFC町田ゼルビアは筑波大学(茨城県)にPK戦の末に敗れて敗退。また、名古屋グランパスはJAPANサッカーカレッジ(新潟県)に0-1で敗れてこちらも2回戦で敗退となった。
また、YBCルヴァンカップデはヴィッセル神戸に勝利していたカターレ富山だったが、天皇杯では神戸がリベンジし2-0で勝利。サンフレッチェ広島は、FCバレイン下関(山口県)を相手にドウグラス・ヴィエイラ、小原基樹がハットトリックを記録するなど、11-2で勝利していた。
3回戦は7月10日に開催。町田を下した筑波大学は再びJ1の柏レイソルとアウェイで対戦。JAPANサッカーカレッジはアウェイでJ2のレノファ山口FCと対戦する。
3回戦の組み合わせは以下の通り。
◆3回戦組み合わせ
7月10日(水)
《18:30》
【57】ヴィッセル神戸 vs 徳島ヴォルティス
[鳴門･大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]
【62】サガン鳥栖 vs 横浜FC
[ニッパツ三ツ沢球技場]
《19:00》
【58】柏レイソル vs 筑波大学(茨城県)
[三協フロンテア柏スタジアム]
【59】セレッソ大阪 vs ヴァンフォーレ甲府
[JIT リサイクルインク スタジアム]
【60】 アルビレックス新潟 vs V・ファーレン長崎
[トランスコスモススタジアム長崎]
【61】鹿島アントラーズ vs 藤枝MYFC
[藤枝総合運動公園サッカー場]
【63】JAPANサッカーカレッジ(新潟県) vs レノファ山口FC
[維新みらいふスタジアム]
【64】京都サンガF.C. vs 清水エスパルス
[IAIスタジアム日本平]
【65】横浜F・マリノス vs 水戸ホーリーホック
[ケーズデンキスタジアム水戸]
【66】ガンバ大阪 vs テゲバジャーロ宮崎(宮崎県)
[いちご宮崎新富サッカー場]
【67】川崎フロンターレ vs 大分トリニータ
[レゾナックドーム大分]
【68】FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉
[フクダ電子アリーナ]
【69】サンフレッチェ広島 vs いわきFC
[ハワイアンズスタジアムいわき]
【70】湘南ベルマーレ vs 東京ヴェルディ
[レモンガススタジアム平塚]
【71】アビスパ福岡 vs 愛媛FC
[ニンジニアスタジアム]
【72】北海道コンサドーレ札幌 vs モンテディオ山形
[NDソフトスタジアム山形 ]
◆2回戦結果
【25】ヴィッセル神戸(J1) 2-0 カターレ富山(富山県)
【26】徳島ヴォルティス(J2) 1-0 ベガルタ仙台(J2)
【27】柏レイソル(J1) 2-0 いわてグルージャ盛岡(岩手県)
【28】FC町田ゼルビア(J1) 1-1(PK2-4) 筑波大学(茨城県)
【29】セレッソ大阪(J1) 3-1 ジェイリースFC(大分県)
【30】ヴァンフォーレ甲府(J2) 2-0 Honda FC(アマチュアシード)
【31】アルビレックス新潟(J1) 4-4(PK3-1) ギラヴァンツ北九州(福岡県)
【32】V・ファーレン長崎(J2) 3-2 カマタマーレ讃岐(香川県)
【33】鹿島アントラーズ(J1) 2-1 奈良クラブ(奈良県)
【34】藤枝MYFC(J2) 2-0 栃木SC(J2)
【35】サガン鳥栖(J1) 2-1 高知ユナイテッドSC(高知県)
【36】横浜FC(J2) 2-1 ヴァンラーレ八戸(青森県)
【37】名古屋グランパス(J1) 0-1 JAPANサッカーカレッジ(新潟県)
【38】ザスパ群馬(J2) 1-1(PK2-3) レノファ山口FC(J2)
【39】京都サンガF.C.(J1) 2-0 大宮アルディージャ(埼玉県)
【40】清水エスパルス(J2) 9-0 三菱重工長崎SC(長崎県)
【41】横浜F・マリノス(J1) 2-2(PK5-4) FC岐阜(岐阜県)
【42】ロアッソ熊本(J2) 1-2 水戸ホーリーホック(J2)
【43】ガンバ大阪(J1) 3-0 福島ユナイテッドFC(福島県)
【44】ジュビロ磐田(J1) 1-2 テゲバジャーロ宮崎(宮崎県)
【45】川崎フロンターレ(J1) 2-0 ソニー仙台FC(宮城県)
【46】大分トリニータ(J2) 1-0 鹿児島ユナイテッドFC(J2)
【47】FC東京(J1) 3-0 ヴィアティン三重(三重県)
【48】ジェフユナイテッド千葉(J2) 2-1 中京大学(愛知県)
【49】サンフレッチェ広島(J1) 11-2 FCバレイン下関(山口県)
【50】ブラウブリッツ秋田(J2) 0-2 いわきFC(J2)
【51】湘南ベルマーレ(J2) 3-1 甲南大学(兵庫県)
【52】東京ヴェルディ(J1) 5-0 AC長野パルセイロ(長野県)
【53】アビスパ福岡(J1) 8-0 福山シティFC(広島県)
【54】ファジアーノ岡山(J2) 1-7 愛媛FC(J2)
【55】北海道コンサドーレ札幌(J1) 3-1 栃木シティ(栃木県)
【56】モンテディオ山形(J2) 3-2 SC相模原(神奈川県)
◆1回戦結果
5/25
【7】奈良クラブ(奈良県) 3-2 京都産業大学(京都府)
【12】東海大学熊本(熊本県) 0-4 三菱重工長崎SC(長崎県)
【13】FC岐阜(岐阜県) 1-0 アスルクラロ沼津(静岡県)
【15】テゲバジャーロ宮崎(宮崎県) 4-0 川副クラブ(佐賀県)
【16】ソニー仙台FC(宮城県) 3-1 tonan前橋(群馬県)
【20】ツエーゲン金沢(石川県) 1-1(3PK4) 甲南大学(兵庫県)
【23】栃木シティ(栃木県) 1-0 横河武蔵野FC(東京都)
【24】SC相模原(神奈川県) 3-0 山梨学院大学PEGASUS(山梨県)
5/26
【1】カターレ富山(富山県) 3-0 関西大学(大阪府)
【2】いわてグルージャ盛岡(岩手県) 3-1 北海道十勝スカイアース(北海道)
【3】筑波大学(茨城県) 1-0 明治大学(アマチュアシード)
【4】FC徳島(徳島県) 0-1 ジェイリースFC(大分県)
【5】鹿屋体育大学(鹿児島県) 0-3 ギラヴァンツ北九州(福岡県)
【6】三菱水島FC(岡山県) 3-4 カマタマーレ讃岐(香川県)
【8】高知ユナイテッドSC(高知県) 1-0 ベルガロッソいわみ(島根県)
【9】ヴァンラーレ八戸(青森県) 2-0 ブリオベッカ浦安(千葉県)
【10】アルテリーヴォ和歌山(和歌山県) 1-2 JAPANサッカーカレッジ(新潟県)
【11】福井ユナイテッドFC(福井県) 0-3 大宮アルディージャ(埼玉県)
【14】福島ユナイテッドFC(福島県) 9-0 大山サッカークラブ(山形県)
【17】ヴィアティン三重(三重県) 1-0 FC今治(愛媛県)
【18】びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀県) 0-1 中京大学(愛知県)
【19】ガイナーレ鳥取(鳥取県) 1-1(3PK4) FCバレイン下関(山口県)
【21】AC長野パルセイロ(長野県) 7-0 猿田興業(秋田県)
【22】福山シティFC(広島県) 3-0 沖縄SV(沖縄県)
12日に2回戦が行われた中、明治安田J1リーグで首位に立つFC町田ゼルビアは筑波大学(茨城県)にPK戦の末に敗れて敗退。また、名古屋グランパスはJAPANサッカーカレッジ(新潟県)に0-1で敗れてこちらも2回戦で敗退となった。
また、YBCルヴァンカップデはヴィッセル神戸に勝利していたカターレ富山だったが、天皇杯では神戸がリベンジし2-0で勝利。サンフレッチェ広島は、FCバレイン下関(山口県)を相手にドウグラス・ヴィエイラ、小原基樹がハットトリックを記録するなど、11-2で勝利していた。
3回戦の組み合わせは以下の通り。
◆3回戦組み合わせ
7月10日(水)
《18:30》
【57】ヴィッセル神戸 vs 徳島ヴォルティス
[鳴門･大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]
【62】サガン鳥栖 vs 横浜FC
[ニッパツ三ツ沢球技場]
《19:00》
【58】柏レイソル vs 筑波大学(茨城県)
[三協フロンテア柏スタジアム]
【59】セレッソ大阪 vs ヴァンフォーレ甲府
[JIT リサイクルインク スタジアム]
【60】 アルビレックス新潟 vs V・ファーレン長崎
[トランスコスモススタジアム長崎]
【61】鹿島アントラーズ vs 藤枝MYFC
[藤枝総合運動公園サッカー場]
【63】JAPANサッカーカレッジ(新潟県) vs レノファ山口FC
[維新みらいふスタジアム]
【64】京都サンガF.C. vs 清水エスパルス
[IAIスタジアム日本平]
【65】横浜F・マリノス vs 水戸ホーリーホック
[ケーズデンキスタジアム水戸]
【66】ガンバ大阪 vs テゲバジャーロ宮崎(宮崎県)
[いちご宮崎新富サッカー場]
【67】川崎フロンターレ vs 大分トリニータ
[レゾナックドーム大分]
【68】FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉
[フクダ電子アリーナ]
【69】サンフレッチェ広島 vs いわきFC
[ハワイアンズスタジアムいわき]
【70】湘南ベルマーレ vs 東京ヴェルディ
[レモンガススタジアム平塚]
【71】アビスパ福岡 vs 愛媛FC
[ニンジニアスタジアム]
【72】北海道コンサドーレ札幌 vs モンテディオ山形
[NDソフトスタジアム山形 ]
◆2回戦結果
【25】ヴィッセル神戸(J1) 2-0 カターレ富山(富山県)
【26】徳島ヴォルティス(J2) 1-0 ベガルタ仙台(J2)
【27】柏レイソル(J1) 2-0 いわてグルージャ盛岡(岩手県)
【28】FC町田ゼルビア(J1) 1-1(PK2-4) 筑波大学(茨城県)
【29】セレッソ大阪(J1) 3-1 ジェイリースFC(大分県)
【30】ヴァンフォーレ甲府(J2) 2-0 Honda FC(アマチュアシード)
【31】アルビレックス新潟(J1) 4-4(PK3-1) ギラヴァンツ北九州(福岡県)
【32】V・ファーレン長崎(J2) 3-2 カマタマーレ讃岐(香川県)
【33】鹿島アントラーズ(J1) 2-1 奈良クラブ(奈良県)
【34】藤枝MYFC(J2) 2-0 栃木SC(J2)
【35】サガン鳥栖(J1) 2-1 高知ユナイテッドSC(高知県)
【36】横浜FC(J2) 2-1 ヴァンラーレ八戸(青森県)
【37】名古屋グランパス(J1) 0-1 JAPANサッカーカレッジ(新潟県)
【38】ザスパ群馬(J2) 1-1(PK2-3) レノファ山口FC(J2)
【39】京都サンガF.C.(J1) 2-0 大宮アルディージャ(埼玉県)
【40】清水エスパルス(J2) 9-0 三菱重工長崎SC(長崎県)
【41】横浜F・マリノス(J1) 2-2(PK5-4) FC岐阜(岐阜県)
【42】ロアッソ熊本(J2) 1-2 水戸ホーリーホック(J2)
【43】ガンバ大阪(J1) 3-0 福島ユナイテッドFC(福島県)
【44】ジュビロ磐田(J1) 1-2 テゲバジャーロ宮崎(宮崎県)
【45】川崎フロンターレ(J1) 2-0 ソニー仙台FC(宮城県)
【46】大分トリニータ(J2) 1-0 鹿児島ユナイテッドFC(J2)
【47】FC東京(J1) 3-0 ヴィアティン三重(三重県)
【48】ジェフユナイテッド千葉(J2) 2-1 中京大学(愛知県)
【49】サンフレッチェ広島(J1) 11-2 FCバレイン下関(山口県)
【50】ブラウブリッツ秋田(J2) 0-2 いわきFC(J2)
【51】湘南ベルマーレ(J2) 3-1 甲南大学(兵庫県)
【52】東京ヴェルディ(J1) 5-0 AC長野パルセイロ(長野県)
【53】アビスパ福岡(J1) 8-0 福山シティFC(広島県)
【54】ファジアーノ岡山(J2) 1-7 愛媛FC(J2)
【55】北海道コンサドーレ札幌(J1) 3-1 栃木シティ(栃木県)
【56】モンテディオ山形(J2) 3-2 SC相模原(神奈川県)
◆1回戦結果
5/25
【7】奈良クラブ(奈良県) 3-2 京都産業大学(京都府)
【12】東海大学熊本(熊本県) 0-4 三菱重工長崎SC(長崎県)
【13】FC岐阜(岐阜県) 1-0 アスルクラロ沼津(静岡県)
【15】テゲバジャーロ宮崎(宮崎県) 4-0 川副クラブ(佐賀県)
【16】ソニー仙台FC(宮城県) 3-1 tonan前橋(群馬県)
【20】ツエーゲン金沢(石川県) 1-1(3PK4) 甲南大学(兵庫県)
【23】栃木シティ(栃木県) 1-0 横河武蔵野FC(東京都)
【24】SC相模原(神奈川県) 3-0 山梨学院大学PEGASUS(山梨県)
5/26
【1】カターレ富山(富山県) 3-0 関西大学(大阪府)
【2】いわてグルージャ盛岡(岩手県) 3-1 北海道十勝スカイアース(北海道)
【3】筑波大学(茨城県) 1-0 明治大学(アマチュアシード)
【4】FC徳島(徳島県) 0-1 ジェイリースFC(大分県)
【5】鹿屋体育大学(鹿児島県) 0-3 ギラヴァンツ北九州(福岡県)
【6】三菱水島FC(岡山県) 3-4 カマタマーレ讃岐(香川県)
【8】高知ユナイテッドSC(高知県) 1-0 ベルガロッソいわみ(島根県)
【9】ヴァンラーレ八戸(青森県) 2-0 ブリオベッカ浦安(千葉県)
【10】アルテリーヴォ和歌山(和歌山県) 1-2 JAPANサッカーカレッジ(新潟県)
【11】福井ユナイテッドFC(福井県) 0-3 大宮アルディージャ(埼玉県)
【14】福島ユナイテッドFC(福島県) 9-0 大山サッカークラブ(山形県)
【17】ヴィアティン三重(三重県) 1-0 FC今治(愛媛県)
【18】びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀県) 0-1 中京大学(愛知県)
【19】ガイナーレ鳥取(鳥取県) 1-1(3PK4) FCバレイン下関(山口県)
【21】AC長野パルセイロ(長野県) 7-0 猿田興業(秋田県)
【22】福山シティFC(広島県) 3-0 沖縄SV(沖縄県)