でんぱ組.incが来年2025年1月4日・1月5日の2daysで、エンディング公演となるライブを幕張イベントホールで開催することを発表した。タイトルは<でんぱ組.inc THE ENDING 「宇宙を救うのはきっと、でんぱ組.inc!」>。また、10月8日の東京・豊洲PITを皮切りに全国ツアー<でんぱ組.incエンディングツアー「宇宙を救うのはきっと、でんぱ組.inc!」>も開催する。

<でんぱ組.inc THE ENDING 「宇宙を救うのはきっと、でんぱ組.inc!」>

LAST EP『We need the DEMPA』



024年10月8日(火)発売完全生産限定盤TFCC-81067 ¥2,800(税抜価格 ¥2,545)収録曲「商売繁盛!元祖電波屋!」他、計5曲https://TF.lnk.to/ENTD_CD