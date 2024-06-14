¡ÚÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¡Û¼µÆ»¸ÐÈÊ¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞÎ¹´Û¡Ö³§Èþ´Û¡×¤Ë¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥ÊÉÕµÒ¼¼3¼¼¤¬ÃÂÀ¸
Â¿¤¯¤ÎÊ¸¿ÍËÏµÒ¤¬½ÉÇñ¤·¤¿ÌÀ¼£ÁÏ¶È¤Î½É
Åçº¬¸©¤Î¼µÆ»¸ÐÈÊ¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞÎ¹´Û¡Ö³§Èþ´Û¡×¤Ï¡¢¡ÖÈþÁÖÝôßÓ karada¡õkokoroÁÉ¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡ÖÁÖ¡¹¡×¡ÖÞí¡¹¡×¡ÖÍª¡¹¡×¤Î¥¹¥Ñ¡¦¥¹¥¤¡¼¥È3¼¼¤ò7·î1Æü(·î)¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÈþÈ©¤ÎÅò¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ç¥«¥é¥À¤È¥³¥³¥í¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¡¢Æ±´ÛÍ£°ì¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕµÒ¼¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡ÖµÒ¤Î¤³¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¤ÆÄâ¼ç¤»¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¾¹¾ÈÍ¤Î7ÂåÌÜÈÍ¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÌ¾Ãã¿Í¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾¾Ê¿¼£¶¿(¹æ ÉÔËæ)¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£³§Èþ´Û¤Ï¡¢ÌÀ¼£21Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ò·±¤È¤·¤Æ¡¢Íè´Û¼Ô¤Ø¤Î¿´¸¯¤¤¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
Æ±´Û¤Ë¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¾®ÀôÈ¬±À¡¢³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡¢ÀîÃ¼¹¯À®¡¢Éð¼Ô¾®Ï©¼ÂÆÆ¡¢²Ï°æ´²¼¡Ïº¡¢²¬ËÜÂÀÏº¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊ¸¿ÍËÏµÒ¤¬½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÅçºêÆ£Â¼¤¬ÎáÂ©¤ÈÍèÇñ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ø»³±¢ÅÚ»º¡Ù¤Ë¾¾¹¾¤ÎÉ÷¸÷¤ÎÈþ¤·¤µ¤È³§Èþ´Û¤Îµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò½ñ¤¡¢»°Çñ¤ÎÍ½Äê¤¬¸ÞÇñ¤ÎÂÚºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¢¤êºÝ¤Ë¼ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÇÎ¾Ö¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò´øÝÝ¤·¤¿¤â¤Î¤òº£¤â¾²¤Î´Ö¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÇ°¤ÎÉô²°¡ÖÆ£Â¼¤Î´Ö¡×¤È¤·¤ÆÅö»þ¤Î¤Þ¤ÞÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2007Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ£Â¼¤Î´Ö¡×¤Ê¤É¸Å¤¯¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾¾¹¾¼µÆ»¸ÐÈÊ Ê¸¿Í¤æ¤«¤ê¤Î½É ³§Èþ´Û¡×¡ÖÄí±àÃãÎÀ ¤ß¤ÊÈþ¡×¤ÈÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¿©¤Ë¤è¤ê°ìÁØÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿ÏÂ¤Î¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÄí±à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë²¿ÅÙ¤âÆþ¾Þ
Í¼¿©¤Ï¡¢¼«Á³¤Î¹¬¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿»³±¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¼¢Ì£¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë²ñÀÊÎÁÍý¤òÄó¶¡¡£Ä«¿©¤Ï¡¢¤½¤Ü¤í¤Ë¤·¤¿Âä¤Î¿È¤ò¡¢¤æ¤Ç¤¿Íñ¤ÎÇò¿È¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤ä¡¢Î¢¤´¤·¤·¤¿²«¿È¤È°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¡¢¥ï¥µ¥Ó¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¡¢¤Í¤®¡¢³¤ÂÝ¤òÅº¤¨¡¢ÆÃÀ½½Ð½Á¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¡¢³§Èþ²ÈÅÁ¡ÖÂä¤á¤·¡×¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
Éô²°¤äÄí±àÃãÎÀ¤«¤éÎ×¤àÄí±à¤Ï¡¢¼ùÎð300Ç¯¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÚ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼µÆ»¸Ð¤ò¼Ú·Ê¤È¤¹¤ë¸Ï»³¿åÄí±à¡£À¾Â¦¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë3ËÜ¤Î¾¾¤Ï¡¢¹õ¾¾¤ò¡ÖÉ×¡×¡¢ÀÖ¾¾¤ò¡ÖºÊ¡×¡¢Äã¤¤¾¾¤ò¡Ö»Ò¡×¤È¸«Î©¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤¦¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡¤Ê»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆüËÜÄí±àÀìÌç»ï¡Ø¿ô´ó²°¥ê¥Ó¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó/¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¡Ù¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÆüËÜÄí±àÌó1000¥«½ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÄí±à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÆþ¾Þ¤·¡¢2022Ç¯¤È2023Ç¯¤Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç4°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÏªÅ·É÷Ï¤²¹Àô¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¤Î3¼¼¤¬ÃÂÀ¸
2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÉô²°¤Ë²¹Àô¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖËö¼¡¡×¡ÖËÌËÙ¡×¡ÖÉ»°Ã¡×¤â²¹ÀôÉ÷Ï¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÒ¼¼¤Ç²¹Àô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¡ÖÊ¸²½¤ÈÈþ¿©¤ÎÅò½É¡×¤Ø¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÁÖ¡¹¡×¡ÖÞí¡¹¡×¡ÖÍª¡¹¡×¤Î3¼¼¤¬¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¿·¤·¤¯²Ã¤ï¤ë3Éô²°¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÏªÅ·É÷Ï¤²¹Àô¡¢¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÖÁÖ¡¹¡×¤Ï¡¢¥Æ¥é¥¹Ìó15Ö´Þ¤àÌó91Ö¡¢Äê°÷2¡Á6Ì¾¤ÎÏÂÍÎ¼¼¡£²ÈÂ²¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤ë¹¡¹¤È¤·¤¿Éô²°¤À¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ç¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤½¤¦¡£
¡ÖÞí¡¹¡×¤Ï¡¢¥Æ¥é¥¹Ìó15Ö´Þ¤àÌó68Ö¡¢Äê°÷2¡Á3Ì¾¤ÎÏÂÍÎ¼¼¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Àß¤¨¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÂÚºß¤ò³Ú¤·¤á¤ë´²¤®¤Î¶õ´Ö¤À¡£
¡ÖÍª¡¹¡×¤Ï¡¢¥Æ¥é¥¹Ìó12Ö´Þ¤àÌó65Ö¡¢Äê°÷2¡Á3Ì¾¤ÎÍÎ¼¼¡£¾¯¿Í¿ô¤Ç¡¢Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¤ÆÍª¡¹¤ÈìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÏªÅ·É÷Ï¤²¹Àô¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¤Î3¼¼¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿³§Èþ´Û¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ÂÚºß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£³§Èþ´Û
½»½ê¡§Åçº¬¸©¾¾¹¾»ÔËö¼¡ËÜÄ®14
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.minami-g.co.jp/minamikan
(»³ËÜ¤¨¤ê)