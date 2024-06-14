今週の重賞は日曜京都のマーメイドステークス（G3・芝2000m）牝馬限定戦。今年18勝を挙げて順調に勝ち星積み重ねている永島まなみ騎手はアリスヴェリテ（牝4・栗東・中竹和也）とのコンビで参戦。同馬は2勝クラスを勝ち上がったばかりではあるものの、軽量50キロのハンデ。前々から粘り込んで好走を期待する。

武豊騎手 今週の騎乗馬…函館で13鞍

軽量を活かした一発に期待

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・6月15日（土）

函館

3R フタバ

・6月16日（日）

函館

2R ラインメジャー

3R オレンジブルボン

4R ジューンサレンダー

11R トーセンアラン

●大江原比呂 今週の騎乗馬

・6月15日（土）

東京

2R アフタヌーンティー

4R スコア

12R ゲキザル

・6月16日（日）

東京

2R グラスフラッグ

4R クィーンルーラー

8R クリノユキツバキ

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・6月15日（土）

京都

3R メイユーヴ

4R センカラット

・6月16日（日）

京都

1R プティサンティーユ

2R バルログ

3R メイショウマタベエ

4R クラウンアラビアン

7R ウインリュクス

8R フェゲフォイア

12R イルミネーター

●小林美駒 今週の騎乗馬

・6月15日（土）

函館

1R シャイニングキセキ

2R ガルニエ

4R ポーラーシュテルン

8R スピードパンサー

・6月16日（日）

函館

1R ベストベルシック

2R レッドマーレ

3R ノブノリッキー

4R ネオクラウン

5R ヒロノエクスカリバ

6R グディンナ

7R セラドナイト

8R スイミーユニバンス

12R シャインヴィーナス

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・6月15日（土）

京都

2R オテンバムスメ

3R ツーエムピシュー

4R ルージュベラドンナ

5R スマートシエラ

6R ショウナンガチ

7R グレイトフルペイン

8R グラティアスミノル

9R コイニョウボウ

11R ホウオウノーサイド

・6月16日（日）

京都

1R スマートヌーメン

2R サトノスフィア

3R ヴァルタリ

6R ランランガール

7R ヴァンデスト

8R ファルシオン

11R アリスヴェリテ

12R ブレバ

●藤田菜七子 今週の騎乗馬

・6月15日（土）

函館

3R サンマルブーケ

7R ヴァレリア

8R サザンレイク

・6月16日（日）

京都

4R レーヌクロード

10R ヨリノサファイヤ

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・6月15日（土）

函館

4R サイコウダネ

8R サイモンオリーブ

・6月16日（日）

函館

2R アルーリングソレル

7R レーヴドレフォン

10R メリタテス