Novel Core、野次を“フルシカト”。スキルフルなヒップホップチューン「SHIKATO!!!」リリース
Novel Coreが、vividboooyやYo-Seaなどの楽曲を手掛けるR.I.Kをプロデューサーに迎えたスキルフルなヒップホップチューン「SHIKATO!!!」を、6月19日にリリースすることを発表した。
8月14日に開催される国内最大のMCバトル「BATTLE SUMMIT II」への出場、Chaki Zuluをプロデューサーに迎えた新曲「SKILL TEST」の存在の示唆など、ヒップホップシーンへのアプローチが続いている中での本楽曲のリリース。ありとあらゆる野次を“フルシカト”するNovel Coreのラップスキルに注目だ。
「SHIKATO!!!」
配信日： 2024年6月19日(水)
Streaming & Download : https://novelcore.lnk.to/20240619_SHIKATO
※配信開始は2024年6月19日(水) 0:00から
J-WAVE『TURNING BACK』
ナビゲーター：Novel Core
番組ハッシュタグ：#TB813
公式サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/turningback/
＜Novel Core “BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama＞
会場 : Kアリーナ 横浜
開場: 15:30 / 開演: 17:00
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