Novel Coreが、vividboooyやYo-Seaなどの楽曲を手掛けるR.I.Kをプロデューサーに迎えたスキルフルなヒップホップチューン「SHIKATO!!!」を、6月19日にリリースすることを発表した。

8月14日に開催される国内最大のMCバトル「BATTLE SUMMIT II」への出場、Chaki Zuluをプロデューサーに迎えた新曲「SKILL TEST」の存在の示唆など、ヒップホップシーンへのアプローチが続いている中での本楽曲のリリース。ありとあらゆる野次を“フルシカト”するNovel Coreのラップスキルに注目だ。

さらに、6月19日のリリースに先駆け、自身がナビゲートするJ-WAVE『TURNING BACK』（毎週金曜日 25:30〜26:00）の本日6月14日放送回にて、新曲「SHIKATO!!!」のフル尺音源が初オンエアされることも決定している。

「SHIKATO!!!」


配信日： 2024年6月19日(水)
Streaming & Download : https://novelcore.lnk.to/20240619_SHIKATO
※配信開始は2024年6月19日(水) 0:00から

J-WAVE『TURNING BACK』

放送日時：毎週金曜日 25:30〜26:00
ナビゲーター：Novel Core
番組ハッシュタグ：#TB813
公式サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/turningback/

＜Novel Core “BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama＞

日程 : 2月11日(火・祝)
会場 : Kアリーナ 横浜
開場: 15:30 / 開演: 17:00

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