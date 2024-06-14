KOTORI、ニューアルバム『KOTORI』アナログ盤リリース
KOTORIが、5月29日に発売されたニューアルバム『KOTORI』のアナログ盤をリリースすることを発表した。
本作は、6月18日に渋谷 Spotify O-EASTよりスタートするワンマンライブツアー＜Japanese Super Perfect Tour＞の会場にて先行販売が行われる。また、7月17日から各レコード店・オンラインショップにて販売も決定している。
アルバム『KOTORI』は、自身4枚目となるフルアルバム。TVアニメ『アンダーニンジャ』のエンディングテーマとして書き下ろされた「秘密」、今年に入り配信リリースされた「DAWN」「Heartbeat」「東京」、そして全国のラジオ21局で5月度のパワープレイに決定している「オーバードライブ」ほか全11曲を収録。
アルバムを引っさげた全国ワンマンライブツアー＜Japanese Super Perfect Tour＞は、7月9日の宮崎公演以外全ての公演がソールドアウト。宮崎公演もチケット僅かとなっている。
また、10月29日、10月30日には、CLUB CITTA' Kawasakiにて3年ぶりとなるバンド主催フェス＜TORI ROCK FESTIVAL 2024＞を開催する。
LP『KOTORI』
▼2024年6月18日(火) よりJapanese Super Perfect Tour会場限定先行販売 / BRJA-00009
▼2024年7月17日(水)より 各レコード店・オンラインショップにて発売 / PCJA-00145
[収録曲]
-SIDE A-
01. LOVE
02. Over The Rainbow
03. 秘密
04. 東京
05. DAWN
-SIDE B-
06. Heartbeat
07. Anthem
08. chocolate
09. 悲しみの先
10. オーバードライブ
11. ラストチャンス
ニューアルバム『KOTORI』
[CD+DVD盤] 3,960円(税込) / PCCA-06287
[CD only盤] 2,970円(税込) / PCCA-06288
[CD] 11曲収録
01. LOVE
02. Over The Rainbow
03. 秘密
04. 東京
05. DAWN
06. Heartbeat
07. Anthem
08. chocolate
09. 悲しみの先
10. オーバードライブ
11. ラストチャンス
[DVD]
Document of ”Good Luck” Tour Final 2024.1.30 Ebisu LIQUIDROOM
▼KOTORI『KOTORI』配信リンク
https://lnk.to/KOTORI_KOTORI
▼KOTORI『KOTORI』CD購入はこちら
https://lnk.to/KOTORI_AL
▼KOTORI『KOTORI』アルバム特設サイト
https://kotori.ponycanyon.co.jp/kotori/
＜Japanese Super Perfect Tour＞
6月20日(木) 名古屋 THE BOTTOM LINE 【SOLD OUT】
6月22日(土) 広島 4.14 【SOLD OUT】
6月28日(金) 仙台 MACANA 【SOLD OUT】
7月5日(金) 心斎橋 BIGCAT 【SOLD OUT】
7月7日(日) 福岡 LIVEHOUSE CB 【SOLD OUT】
7月9日(火) 宮崎 LAZARUS
7月13日(土) 札幌 SPiCE 【SOLD OUT】
チケット受付URL：https://w.pia.jp/t/kotori-tour2024/
一般発売中
＜TORI ROCK FESTIVAL 2024＞
会場：CLUB CITTA' Kawasaki
開場：17時30分
開演：18時30分
出演：KOTORIほか後日出演アーティスト詳細発表
チケット（ドリンク代別）：1日券 4,500円 / 2日通し券 8,500円
イベント出演]情報
6月23日（日）＠愛知・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)
＜LuckyFes 2024＞
7月15日（月・祝）@茨城・国営ひたち海浜公園
＜MURO FESTIVAL 2024＞
7月21日（日）＠横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場
＜RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO＞
8月16日（金）or 17日（土）＠北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜DElicious BUns FESTIVAL 2024＞
10月19日（土）or 20日（日）＠愛知・常滑りんくうビーチ
関連リンク
◆KOTORI オフィシャルX
◆KOTORI オフィシャルInstagram