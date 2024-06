KOTORIが、5月29日に発売されたニューアルバム『KOTORI』のアナログ盤をリリースすることを発表した。本作は、6月18日に渋谷 Spotify O-EASTよりスタートするワンマンライブツアー<Japanese Super Perfect Tour>の会場にて先行販売が行われる。また、7月17日から各レコード店・オンラインショップにて販売も決定している。アルバム『KOTORI』は、自身4枚目となるフルアルバム。TVアニメ『アンダーニンジャ』のエンディングテーマとして書き下ろされた「秘密」、今年に入り配信リリースされた「DAWN」「Heartbeat」「東京」、そして全国のラジオ21局で5月度のパワープレイに決定している「オーバードライブ」ほか全11曲を収録。

4,000円(税込)▼2024年6月18日(火) よりJapanese Super Perfect Tour会場限定先行販売 / BRJA-00009▼2024年7月17日(水)より 各レコード店・オンラインショップにて発売 / PCJA-00145[収録曲]-SIDE A-01. LOVE02. Over The Rainbow03. 秘密04. 東京05. DAWN-SIDE B-06. Heartbeat07. Anthem08. chocolate09. 悲しみの先10. オーバードライブ11. ラストチャンス

ニューアルバム『KOTORI』



2024年5月29日(水)リリース[CD+DVD盤] 3,960円(税込) / PCCA-06287[CD only盤] 2,970円(税込) / PCCA-06288[CD] 11曲収録01. LOVE02. Over The Rainbow03. 秘密04. 東京05. DAWN06. Heartbeat07. Anthem08. chocolate09. 悲しみの先10. オーバードライブ11. ラストチャンス[DVD]Document of ”Good Luck” Tour Final 2024.1.30 Ebisu LIQUIDROOM▼KOTORI『KOTORI』配信リンクhttps://lnk.to/KOTORI_KOTORI▼KOTORI『KOTORI』CD購入はこちらhttps://lnk.to/KOTORI_AL▼KOTORI『KOTORI』アルバム特設サイトhttps://kotori.ponycanyon.co.jp/kotori/