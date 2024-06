伝説の20万人動員ライブ<MAKUHARI MESSE 10TH ANNIVERSARY GLAY EXPO '99 SURVIVAL>を再現した<GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025>は、GLAYのホスピタリティを改めて、そして余すところなく見せつけられた一夜であった。“25年も前のセットリストを今さらやってどうする!?”と口さがない音楽マニアは言うかもしれない。しかし、四半世紀前のセットリストを6万人のファン(3万人×2日間)の前で再び披露出来ること自体、GLAYが30年間メジャーシーンのトップグループに居続けた何よりの証しである。

01.HAPPY SWING02.口唇03.グロリアス04.SHUTTER SPEEDSのテーマ05.More than Love06.サバイバル07.生きてく強さ08.Yes, Summerdays09.summer FM10.INNOCENCE11.Freeze My Love12.HOWEVER13.ここではない、どこかへ14.LADY CLOSE15.TWO BELL SILENCE16.MISERY17.COME ON!!18.ACID HEAD-ENCORE-19.whodunit -GLAY×JAY(ENHYPEN)-20.誘惑21.I'm yours22.BE WITH YOU23.I'm in Love24.彼女の"Modern…"25.ビリビリクラッシュメン26.BURST〜RAIN〜BURST

<30th Anniversary GLAY EXPO YEAR>



【7月】・7月31日 (GLAYの日)LINE VOOMにて「GLAY DAY SPECIAL "LIVE BY THE SEA"」を配信。同日「グレンダイザーU」オープニングテーマ『会心ノ一撃』リリース【8月】・8月17日「SUMMER SONIC 2024」TOKYO MOUNTAIN STAGE出演さらに海外フェスにも出演決定。coming soon…【9月】・「GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025」in BELLUNA DOME LIVE DVD&Blu-rayリリース決定【10月】・GLAY 17th Album 「Back To The Pops」リリース決定・10月26日<[Alexandros] presents THIS FES ’24 in Sagamihara>に参加【11月~1月】・8ヶ所15公演のアリーナツアー開催決定GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO11/8(金)・11/9(土) 大阪城ホール11/16(土) 長野ビッグハット11/23(土祝)・11/24(日) 北海道・北海きたえーる12/7(土)・12/8(日) 東京・有明アリーナ12/14(土)・12/15(日) 愛知・Aichi Sky Expo ホールA12/21(土)・12/22(日) 広島サンプラザホール2025年1/3(金)・1/4(土) マリンメッセ福岡 A館1/18(土)・1/19(日) 神奈川・横浜アリーナ【2月】25年の時を経て…詳細は震えて待て