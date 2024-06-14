BOYNEXTDOOR、ゼロ距離で大接近！JAEHYUNの行動に…！？「Kstyle PARTY」取材メイキング写真を大公開
Kstyleによる新たなK-POP音楽祭「Kstyle PARTY」が、2024年2月24日（土）、25日（日）に東京・有明アリーナで初開催。「Kstyle PARTY」のバックステージでは、出演アーティストの皆さんに突撃！
1日目の24日（土）の公演に出演したBOYNEXTDOOR。メンバーが記者になったセルフインタビューと共に、メイキング映像・写真を大放出！！
＜YouTubeで特別公開中＞BOYNEXTDOOR、ステージに自信満々！「Kstyle PARTY」バックステージ取材
BOYNEXTDOOR、ステージ直前の姿も！「Kstyle PARTY」バックステージ写真を大公開
【プレゼント】Kstyle PARTY出演！BOYNEXTDOOR直筆「ゼロ距離カメラ」サインパネルを各1名様に！
■イベント概要
1日目の24日（土）の公演に出演したBOYNEXTDOOR。メンバーが記者になったセルフインタビューと共に、メイキング映像・写真を大放出！！
BOYNEXTDOOR、ステージ直前の姿も！「Kstyle PARTY」バックステージ写真を大公開
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ゼロ距離で大接近！JAEHYUNの行動に…！？
@kstylenews BOYNEXTDOORが超接近！「ゼロ距離カメラ」に挑戦 #BOYNEXTDOOR #ボーイネクストドア #보이넥스트도어 #Kstyle #KstylePARTY #ゼロ距離カメラ #제로거리카메라 ♬ オリジナル楽曲 - Kstyle
取材中もわちゃわちゃ！仲良く撮影スタート
胸キュンポーズに披露にWOONHAKが動揺！？
「Kstyle PARTY」出演記念！ポスターにサインも（撮影：前手秀紀 / 朝岡英輔）
■イベント概要
K-POP音楽祭「Kstyle PARTY」
会場：有明アリーナ（メインアリーナ）
▼2月24日（土）出演アーティスト
QWER、&TEAM、BOYNEXTDOOR、DXTEEN、EVERGLOW、Weeekly、RIIZE
▼2月25日（日）出演アーティスト
Billlie、EVNNE、fromis_9、SECRET NUMBER、TEMPEST、xikers、XG、YENA
＜Kstyle PARTY舞台裏メイキング＞
・DAY1 舞台裏メイキング
・DAY2 舞台裏メイキング
＜Kstyle PARTYイベントレポート＞
・&TEAM、RIIZE、BOYNEXTDOORら「Kstyle PARTY」豪華ステージにファン熱狂…大盛況の初日レポート【DAY1】
・XGからEVNNEまで、注目のアーティストが続々！「Kstyle PARTY」フィナーレを迎えた2日目レポート【DAY2】