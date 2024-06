バンダイは、『BATTLE OF TOKYO』より「BATTLE OF TOKYO 缶バッジチョコスナック」(385円)を発売する。2024年9月発売予定。2024年9月発売予定「BATTLE OF TOKYO 缶バッジチョコスナック」(385円)『BATTLE OF TOKYO』よりチョコスナックと缶バッジのセットが登場。全38種の缶バッジは、直径約65mmのビッグサイズでキラキラホログラム仕様となっている。お菓子はチョコスナック。(C)LDH JAPAN「BATTLE OF TOKYO」プロジェクト